Futbol: Spor Toto 1. Lig

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 14. haftada görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

17.30 Balıkesirspor- Manisa Futbol Kulübü: Emre Kargın

20.00 Gençlerbirliği-Bursaspor: Yiğit Arslan

27 Kasım Cumartesi:

13.30 Kocaelispor-Nasadoge Menemenspor: Onur Özütoprak

13.30 İstanbulspor-Altaş Denizlispor: Cihan Aydın

16.00 Beypiliç Boluspor-Eyüpspor: Ramazan Keleş

19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor: Kadir Sağlam

28 Kasım Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Alper Çetin

19.00 Altınordu-MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan

29 Kasım Pazartesi:

20.00 Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Davut Dakul Çelik

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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