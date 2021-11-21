Futbol: Spor Toto 1. Lig
Stat: Yeni AdanaHakemler: Murat Erdoğan, Emrah Ünal, Cem ÖzbayAdanaspor: Karacic, Celil Yüksel, Benasser (Dk. 84 Ahmethan Köse), Donkor, Samed Ali Kaya (Dk. 72 Cem Özdemir), Bruns (Dk.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Murat Erdoğan, Emrah Ünal, Cem Özbay
Adanaspor : Karacic, Celil Yüksel, Benasser (Dk. 84 Ahmethan Köse ), Donkor, Samed Ali Kaya (Dk. 72 Cem Özdemir ), Bruns (Dk. 72 Tetteh), Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı, Roche, İsmail Erdoğan, Fıratcan Üzüm
MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Abdullah Durak (Dk. 64 İshak Çakmak), Pinto, Eren Derdiyok, Ariyibi (Dk. 86 Cem Ekinci), Zahid (Dk. 81 Ali Kaan Güneren), Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Murat Uçar (Dk. 81 Geraldo), Aatıf Chahechouhe (Dk. 64 Nadir Çiftçi)
Gol: Dk. 57 Sinan Osmanoğlu (Kendi kalesine) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Yusuf Abdioğlu, Dk. 83 Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Dk. 89 İsmail Erdoğan, Dk. 90+3 Evren Korkmaz (Adanaspor)
Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.
Konuk ekip, maçın 90+4. dakikasında Nadir Çiftçi ile bir penaltıdan yararlanamadı.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Spor Haberleri