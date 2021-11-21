Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni AdanaHakemler: Murat Erdoğan, Emrah Ünal, Cem ÖzbayAdanaspor: Karacic, Celil Yüksel, Benasser (Dk. 84 Ahmethan Köse), Donkor, Samed Ali Kaya (Dk. 72 Cem Özdemir), Bruns (Dk.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Murat Erdoğan, Emrah Ünal, Cem Özbay

Adanaspor : Karacic, Celil Yüksel, Benasser (Dk. 84 Ahmethan Köse ), Donkor, Samed Ali Kaya (Dk. 72 Cem Özdemir ), Bruns (Dk. 72 Tetteh), Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı, Roche, İsmail Erdoğan, Fıratcan Üzüm

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Abdullah Durak (Dk. 64 İshak Çakmak), Pinto, Eren Derdiyok, Ariyibi (Dk. 86 Cem Ekinci), Zahid (Dk. 81 Ali Kaan Güneren), Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Murat Uçar (Dk. 81 Geraldo), Aatıf Chahechouhe (Dk. 64 Nadir Çiftçi)

Gol: Dk. 57 Sinan Osmanoğlu (Kendi kalesine) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Yusuf Abdioğlu, Dk. 83 Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Dk. 89 İsmail Erdoğan, Dk. 90+3 Evren Korkmaz (Adanaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Konuk ekip, maçın 90+4. dakikasında Nadir Çiftçi ile bir penaltıdan yararlanamadı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
title