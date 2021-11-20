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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Oğuzhan Çakır, Hüseyin Aylak, Mert BulutBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Aykut Demir, Mucahit Albayrak, Hasek, Gökhan Alsan (Dk. 90+1 Özgür Sert), Novikovas (Dk. 71 Süleyman Koç), Eren Tozlu, Malle (Dk.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hüseyin Aylak, Mert Bulut

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Aykut Demir, Mucahit Albayrak, Hasek, Gökhan Alsan (Dk. 90+1 Özgür Sert), Novikovas (Dk. 71 Süleyman Koç ), Eren Tozlu, Malle (Dk. 90+1 Shala), Olanare (Dk. 74 Emircan Altıntaş)

Beypiliç Boluspor: Selmani, Mehmet Zahit Çınar, Ali Keten, Emin Bayram (Dk. 46 Fethi Özer), Abdurrahim Dursun, Abdurrahman Canlı, Eray Ataseven (Dk. 84 Diyar Kaba), Roshi (Dk. 78 Arda Köksal), Diarrasouba (Dk. 46 Bertu Özyürek), Bregu, Berk YıIdız

Goller: Dk. 14 Novikovas, Dk. 27 Eren Tozlu, Dk. 89 Hasek, (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 67 ve Dk. 90+2 (penaltı) Bregu, (Beypiliç Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Emin Bayram, Dk. 68 Abdurrahman Canlı, Dk. 90 Berk Yıldız, Dk. 90+5 Ali Keten (Beypiliç Boluspor), Dk. 70 Olanare, Dk. 90+4 Shala (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Beypiliç Boluspor'u 3-2 mağlup etti.

AA / Yunus Hocaoğlu - Spor Haberleri

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