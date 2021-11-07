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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / İlkan Toprak - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Şahan Yılmaz, Erkan AkbulutBalıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Doğa İşeri (Dk. Cemal Kızılateş), Abdulkadir Özgen (Dk.

BALIKESİR (AA) - Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Şahan Yılmaz, Erkan Akbulut

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Doğa İşeri (Dk. Cemal Kızılateş), Abdulkadir Özgen (Dk. 46 Anıl Taşdemir), Bezjak, Nwanko, Bilallı, Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak, Cumali Bişi

Adanaspor: Karacic, Muhammed Ömer Çakı (Dk. İsmail Erdoğan), Celil Yüksel, Benasser (Dk. 73 Tetteh), Ozegovic (Dk 84 Cem Özdemir), Donkor, Samed Ali Kaya (Dk. 84 Ahmethan Köse), Bruns, Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı, Fıratcan Üzüm (Dk. 73 Rüştü Hanlı)

Gol: Dk. 38 Celil Yüksel, Dk. 61 Samed Ali Kaya (Adanaspor), Dk. 84 Bezjak (Balıkesirspor)

Sarı Kart: Dk. 30 Celil Yüksel, Dk. 41 Fıratcan Üzün, (Adanaspor), Dk. 36 Bezjak, Dk. 77 Cumali Bişi, 90+5 Erdem Gökçe (Balıkesirspor)

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Adanaspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 2-1 yendi.

AA / İlkan Toprak - Spor Haberleri
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