Futbol: Spor Toto 1. Lig
Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Şahan Yılmaz, Erkan AkbulutBalıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Doğa İşeri (Dk. Cemal Kızılateş), Abdulkadir Özgen (Dk.
BALIKESİR (AA) - Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Şahan Yılmaz, Erkan Akbulut
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Doğa İşeri (Dk. Cemal Kızılateş), Abdulkadir Özgen (Dk. 46 Anıl Taşdemir), Bezjak, Nwanko, Bilallı, Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak, Cumali Bişi
Adanaspor: Karacic, Muhammed Ömer Çakı (Dk. İsmail Erdoğan), Celil Yüksel, Benasser (Dk. 73 Tetteh), Ozegovic (Dk 84 Cem Özdemir), Donkor, Samed Ali Kaya (Dk. 84 Ahmethan Köse), Bruns, Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı, Fıratcan Üzüm (Dk. 73 Rüştü Hanlı)
Gol: Dk. 38 Celil Yüksel, Dk. 61 Samed Ali Kaya (Adanaspor), Dk. 84 Bezjak (Balıkesirspor)
Sarı Kart: Dk. 30 Celil Yüksel, Dk. 41 Fıratcan Üzün, (Adanaspor), Dk. 36 Bezjak, Dk. 77 Cumali Bişi, 90+5 Erdem Gökçe (Balıkesirspor)
TFF 1. Lig'in 12. haftasında Adanaspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 2-1 yendi.