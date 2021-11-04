Futbol: Spor Toto 1. Lig
Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 12. haftada oynanacak maçlarda şu hakemler düdük çalacak:
Yarın:
20.00 Tuzlaspor-Altaş Denizlispor: Turgut Doman
20.00 İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor: Burak Pakkan
6 Kasım Cumartesi:
13.30 Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Yılport Samsunspor-Manisa FK: Yiğit Arslan
19.00 MKE Ankaragücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ali Şansalan
19.00 Altınordu-Eyüpspor: Sarper Barış Saka
7 Kasım Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Balıkesirspor-Adanaspor: Çağdaş Altay
19.00 Kocaelispor-Bursaspor: Kutluhan Bilgiç