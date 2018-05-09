Futbol: Spor Toto 1. Lig
Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 11 Mayıs Cuma günü yapılacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ümraniyespor ve Gazişehir Gaziantep-Boluspor maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Play-off ilk maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
11 Mayıs Cuma:
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ümraniyespor: Arda Kardeşler
21.00 Gazişehir Gaziantep-Boluspor: Özgür Yankaya
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