Futbol Sevgisiyle Yeşil Sahada Buluştular

Şehitkamil Belediyesi 'Haydi Çocuklar Camiye Projesi' kapsamında yürütülen çalışmalara katılan öğrencileri yeşil sahada buluşturdu.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde spor alanında eğitim ve uygulama çalışmalarının okul öncesi dönemden başlayarak, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde yaygın bir şekilde yürütülmesi, spor yatkınlığı olan öğrencilerin farklı spor branşlarında eğitim almaları ve sporun tüm vatandaşlar için gündelik hayatlarının bir parçası olmasını sağlamak amacıyla faaliyetlere Şehitkamil Belediyesi, Haydi Çocuklar Camiye Projesi ile destek veriyor. Proje kapsamında 15 farklı camide çalışmalara katılan 150 öğrenciyi futbol turnuvasında buluşturdu. 7 Nisan -13 Mayıs 2018 tarihleri arasında her hafta sonu Şehitkamil Belediyesi Gazikent Stadyumunda oynanacak müsabakaların yanı sıra proje çalışmalarına katılan öğrenciler, eğlenceli beceri koordinasyon parkurlarına ve geleneksel çocuk oyunları etkinliklerine de katılacak. Turnuvanın ilk santrasını futbol sevdalısı küçük kramponlarla gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, organizasyonun açılış seremonisinde yaptığı konuşmada spor yapmanın çocukların fiziksel, zihinsel ve manevi gelişimlerine büyük katkı sağladığını ifade etti. Fadıloğlu, "Haydi Çocuklar Camiye Projesi kapsamında düzenlediğimiz futbol turnuvasında 15 farklı camide çalışmalara katılan 10-14 yaş aralığındaki 150 öğrencimizi yeşil sahada misafir etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Spor yapmanın çocukların fiziksel, zihinsel ve manevi gelişimlerine büyük katkısı var. Bu nedenle gerek onları bu tür faaliyetlere yönlendiren hocalarımızı, öğretmenlerimizi değerli velilerimizi gerek spor yapma arzularını dile getiren ve bu organizasyonu düzenlememize vesile olan sporcu öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Çocuklarımızın sağlıklı şartlarda sportif, sosyal ve kültürel etkinliklere katılabilmeleri adına çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Proje faaliyetlerinin yürütülmesinde ve bu anlamlı turnuvanın düzlenmesinde emeği geçen başta Gaziantep İl Müftülüğümüz olmak üzere, Hayırda Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine, katılımcı tüm camilerimizde görev yapan değerli hocalarımıza, eğitmenlerimize, değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, müsabakalarda tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

"Öğrencilerimiz sportif faaliyetlere büyük ilgi duyuyor"

Yeşil sahada renkli anlara sahne olan turnuvanın açılış seremonisinde konuşan Hayırda Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Çeliker, öğrencilerinin sportif faaliyetlere büyük ilgi duyduğunu ifade etti. Çeliker, "Haydi Çocuklar Camiye Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda öğrencilerimizin spor yapma talepleri oldu bizde bu konuyu Şehitkamil Belediyemize ilettik. Sağ olsunlar Sayın Şehitkamil Belediye Başkanımız ve değerli çalışma arkadaşları bizleri kırmadılar ve bu anlamlı turnuvayı organize ettiler. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Yeşil sahada organizasyonun ilk santra vuruşu öncesinde katılımcı ekiplerin takım kaptanları Fadıloğlu'na teşekkür çiçeği takdim etti. - GAZİANTEP