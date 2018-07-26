Futbol Sevgisini Forma Giyerek Nikaha Taşıdılar

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dünya evine giren çift, futbol sevgisini takım forması giyerek nikaha taşıdılar.

Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde yaşayan Canan ve Sercan çifti, bir süre önce evlenmek için karar aldı. Düğün hazırlıklarını yapan çift, bu sırada nikah için de tarih aldı. Galatasaraylı çift, futbol sevgilerini nikaha taşıdılar. Gelin ve damat, nikaha Galatasaray forması giyerek geldi. Belediye Başkanının kıydığı nikahta 'Evet' diyen çiftin şahitliğini ise Beşiktaş forması giyen arkadaşları yaptı. Belediye Başkanı ise çifte ömür boyu mutluluklar diledi. - ZONGULDAK