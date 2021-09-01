Futbol Şenliği, Osmangazi Spor Sahası'nda başladı
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Futbol Şenliği, Osmangazi Spor Sahası'nda başladı

Futbol Şenliği, Osmangazi Spor Sahası'nda başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 2 Eylül Eskişehir'in Kurtuluşu Mini Minikler Futbol Şenliği, Osmangazi Spor Sahası'nda başladı.

2010-2011, 20212-2013 ve 2014-2015 doğumlu çocuklar arasında ayrı yaş kategorilerinde toplam 435 futbolsever çocuğun katıldığı 2 Eylül Eskişehir'in Kurtuluşu Mini Minikler Futbol Şenliği'nde maçlar başladı.

Osmangazi Spor Sahası'nda başlayan futbol maçları kıyasıya mücadeleler ile devam ediyor. Mini Minikler Futbol Şenliği'ne katılan çocukların velileri ve Eskişehirli sporseverler futbol maçlarını ilgi ile takip ediyor. Toplamda 29 takımın katıldığı şenlik, 4 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek finaller ile sona erecek.

Kaynak: Bültenler

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