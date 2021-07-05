Futbol sahasında terapi
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Futbol sahasında terapi

Futbol sahasında terapi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tüm dünyada etkili olan ve birçok davranış kalıplarını değiştiren pandeminin olumsuz etkilerini azaltma amaçlı olarak Yerköyspor, uzman psikologdan destek aldı.

Tüm dünyada etkili olan ve birçok davranış kalıplarını değiştiren pandeminin olumsuz etkilerini azaltma amaçlı olarak Yerköyspor, uzman psikologdan destek aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yahyalı Belediye Başkanı ve Yerköyspor Onursal Başkanı Esat Öztürk; "Yahyalımızın hemen her mahallesine çocuklarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın faydalanacağı spor tesisleri yaptık. Bu tesisleri yaparken en önemli kriterimiz uluslararası standartta sporcu sağlığına uygun zemin seçimi oldu. Sporcu sağlığı için bu birincil önceliğimiz oldu. Fakat sporcunun kendi sağlığını da ihmal etmememiz gerektiğini biliyoruz. Bu amaçla Yahyalımızın profesyonel anlamda çalışan psikoloğu Mihraç Polatoğlu ile görüştük. Kendisi alanında uzman bir arkadaşımız. Kendisine Belediyemiz ve STK işbirliği ile gönüllülük esasına dayalı Yerköyspor Futbol Akademisi çalışmamızdan bahsettim. Çocuklarımıza motivasyon anlamında yardım edip edemeyeceğini sorduk. Sağ olsun kendisi de bunu seve seve kabul edeceğini söyledi. İnşallah psikoloğumuz Mihraç hanım minik sporcularımıza en iyi şekilde yardımcı olacaktır" dedi. Psikolog Mihraç Polatoğlu ise, "Ben Yahyalı'da birçok okulda sosyal sorumluluk adına seminerler düzenledim. Sayın başkanımızdan bu teklif gelince çok memnun oldum. Bugün çocuklarımızla bir araya geldim. Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı benim mutluluğumu bir kat daha artırdı. İnşallah bu minik sporcu kardeşlerimize en iyi şekilde yardımcı olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Polatoğlu, altyapı futbolcuları ile tek tek ilgilendi. Saha içinde minik oyuncular ile psikolog görüşmesi renkli görüntülerin oluşmasını sağladı. Saha içinde zemin üzerine bağdaş kurularak yapılan görüşmeler dikkat çekti. - KAYSERİ

Futbol sahasında terapi
Futbol sahasında terapi
Futbol sahasında terapi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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