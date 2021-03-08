Futbol sahasında bedenleriyle 'Love Erdoğan' yazdılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Futbol sahasında bedenleriyle 'Love Erdoğan' yazdılar

08.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:27
Futbol sahasında bedenleriyle 'Love Erdoğan' yazdılar

ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan 'Stop Erdoğan' ifadesine cevaben Erzurum'da Palandöken Dağı'nın eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bir araya gelen AK Parti ilçe teşkilatı üyeleri, futbol sahasında bedenleriyle 'Love Erdoğan' yazdı.

ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan 'Stop Erdoğan' ifadesine cevaben Erzurum'da Palandöken Dağı'nın eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bir araya gelen AK Parti ilçe teşkilatı üyeleri, futbol sahasında bedenleriyle 'Love Erdoğan' yazdı. 

New York'ta 'Silenced Turkey' imzasıyla kullanılan 'Stop Erdoğan' ilanına, Erzurum'dan da tepki geldi. AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, teşkilat mensupları ile Palandöken Dağı'nın eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne gitti. Karla kaplı futbol sahasında bedenleriyle 'Love Erdoğan' yazan partililer, ellerindeki Türk bayraklarını salladı. Teşkilat üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Türk halkının her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu ve sevgisinin bitmeyeceğini söyleyen Ömeroğlu, "Düşünceyi karartan terör örgütü destekleyicileri, yapmış oldukları girişimle bir kere daha direncimizi kırma girişiminde bulunmuştur. Fakat bizim topluluğumuz, başka toplumların gıpta edeceği bir olgunluk seviyesindedir. Dün sahip çıktığımız değerlerimize bağlılığımız, kuvvetlenerek devam etmektedir. Palandöken'den New York'a, Londra'ya, Paris'e, Pekin'e, Moskova'ya mesajımız var. Erdoğan sevgisi bizim gönlümüzde, Erdoğan sevgisi bizim kalbimizde, Erdoğan sevgisi bizim başımızın üstünde. Buradan Cumhurbaşkanı'mıza selamlarımızı iletiyoruz" diye konuştu.

Futbol sahasında bedenleriyle 'Love Erdoğan' yazdılar
Futbol sahasında bedenleriyle 'Love Erdoğan' yazdılar
Futbol sahasında bedenleriyle 'Love Erdoğan' yazdılar
Futbol sahasında bedenleriyle 'Love Erdoğan' yazdılar
Futbol sahasında bedenleriyle 'Love Erdoğan' yazdılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Arda Turan Aykut Kocaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol sahasında bedenleriyle 'Love Erdoğan' yazdılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 11:37:58. #1.15#
title