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Futbol sahaları bakıma alındı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi sebebiyle alt liglerde futbol müsabakalarına verilen arayı en iyi şekilde değerlendirip, bölgesel ve amatör lig maçlarının oynandığı sahaları zeminden tribünlere kadar bakıma aldı.

Futbol sahaları bakıma alındı
23.06.2020 14:24 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:27

Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi sebebiyle alt liglerde futbol müsabakalarına verilen arayı en iyi şekilde değerlendirip, bölgesel ve amatör lig maçlarının oynandığı sahaları zeminden tribünlere kadar bakıma aldı.

Bursa'nın sporda da marka kent olması hedefiyle eğitim kurumlarına spor salonları, amatör kulüplere saha ve tesis binaları, her branşa özel spor tesisleri kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde de amatör spor kulüplerine desteğini sürdürüyor. Korona virüsle mücadele kapsamında alt liglere ara verilmesini de fırsata dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, Bursa'da amatör sporun adeta kalbinin altığı yer olan Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki Atıcılar Spor Tesisini bakıma aldı. Tesis yeni sezona hazırlanırken, 1, 2 ve 3 numaralı sahaların bakım-onarım çalışmaları kapsamında güvenlik zafiyetini ortadan kaldıracak şekilde muhtelif yerlerde giriş-çıkış kapıları oluşturuldu.

Acil giriş-çıkış kapılarının, yedek kulübelerin ve rakip seyirci tribünü giriş-çıkış demir doğrama kapılarının yenilenmesi işlemi de hızla devam ediyor. Sporseverlerin antrenman ve müsabakaları daha rahat izleyebilmesi adına seyirci tribünlerinin yanları ve arkaları kapatılıyor. Böylelikle taraftarlar kış aylarında da yağış ve soğuğa maruz kalmadan takımlarına konforlu bir ortamda destek verebilecek. Bu çalışmaların ardından sulama sistemlerinin tadilatı ve saha zemini iyileştirme çalışması yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan, devam eden çalışmaları yerinde inceleyip, Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Nurullah Yıldız'dan bilgi aldı. Bayhan, yeni sezonda sporcuların daha sağlıklı bir ortamda mücadele edip, taraftarların ise konforlu bir şekilde maçları takip edebilmeleri adına gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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