- Futbol oynarken yakalandılar, Somalili öğrencilere tutanak düzenlendi

- Futbol oynarken yakalandılar, Somalili öğrencilere tutanak düzenlendi

TOKAT - Tokat'ta kısıtlamanın başladığı saatlerde sentetik sahada futbol oynayan Somalili öğrencilere tutanak tutuldu.

Edinilen bilgiye göre; Karşıyaka Mahallesinde devriye görevi yapan bekçiler Tokat Belediyesi Spor Komplesinde futbol oynayan yabancı öğrencileri fark etti. Sentetik sahada futbol oynayan Somalili öğrenciler biranda polis ekiplerini karşılarında görünce şaşkınlık yaşadı. Korona virüs salgını nedeni ile kısıtlama saatlerinde dışarda bulunan öğrencilere polis ekipleri kimlik kontrolü yapmak istedi. Kimliklerini yanlarında olması nedeni ile öğrenciler polis minibüsü ile yurtlarına götürüldü. Kısıtlama saatlerinde dışarıda oldukları gerekçesi ile Somalili öğrencilere polis ekipleri tutanak tuttu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen yabancı öğrencilerin yaklaşık 2 hafta önce Tokat'a gelerek yurtlara yerleştikleri öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ