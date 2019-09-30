Futbol oynarken düşen çocuk öldü
Kayseri'de futbol oynarken düşüp başını taşa vuran çocuk hayatını kaybetti.
Kayseri'de futbol oynarken düşüp başını taşa vuran çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İldem Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir ikametin bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynayan 15 yaşındaki Alper Doğan, dengesini kaybederek yere düştü.
Bu sırada başını yerdeki taşa çarparak ağır yaralanan Doğan, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Doğan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.