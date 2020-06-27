Futbol oynamaya geldiler, korona virüsle yıkıldılar Dünyayı etkileyen korona virüs salgını futbol için Türkiye'ye gelen Nijeryalı sporcuları da etkiledi.

Dünyayı etkileyen korona virüs salgını futbol için Türkiye'ye gelen Nijeryalı sporcuları da etkiledi. Alt liglerin kapalı olmasından dolayı Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Nijeryalı futbolcular, kulüpte yatıp kalkıyor, sahanın bakım ve onarımını da yapıyor.

Günün 24 saatini kulüp binasında geçiren 5 Nijeryalı futbolcu, sabahları kalktıklarında sahayı kontrol ediyor. Otların biçilmesine varana kadar, sulama ve bakımını yapan sporcular, ülkelerine dönmek istemediklerini söyledi. Türk halkının misafirperver olduğunu dile getiren Nijeryalı futbolcular, burada mutlu olduklarını dile getirdiler.

Futbolcuların her türlü ihtiyacını karşılayan Reşadiyespor Genel Koordinatörü Tuncay Beyceoğlu, sporculara hem abi hem de antrenör oldu. Beyceoğlu, "Sahamızda pandemi süreci içerisinde zorunlu olarak kalan misafirlerimiz var. Hepsi Nijerya'dan gelmiş, bir umutla, futbol dünyasına girmeye çalışıyorlar. Fakat bu pandemi süresince futbol kapanınca oynayamadılar. Biz de onları burada misafir ettik. 5-6 Nijerya doğumlu sporcumuz var. Yaklaşık 85 gündür burada misafir ediyoruz. Burada sahanın faaliyetleri de yasak olunca ister istemez kendilerini bir hobi olarak hem sahanın temizliğine, çimlerin biçilmesine, sulamasına, gübrelemesine yardımcı oldular. Bir nevi meslek sahibi oldular. Bunların dışında kendi aralarında vakit geçiriyorlar. Bu arkadaşlarımız futbolcu olmak hayaliyle İstanbul'a gelmişler. Ülkelerinde küçük kulüplerde futbol oynuyorlar. Tek hayali futbolcu olmak, yatıp kalkıp futbolcu olmak istiyorlar" dedi.

Sporcular adına konuşan Samuel Chiabuotu, korona virüsün kendilerini de etkilediğini söyledi. Chiabuotu, "Nijerya'dan futbol için geldik. Korona virüs çıkınca hiçbir yerde oynayamadık. Tuncay hoca bizi topladı, bize bakıyor. Biz de sahayı biçiyor, sulama yapıyor ve antrenman yapıyoruz. Temizlik yapıyoruz, malzeme topluyor, kıyafet yıkıyoruz. Türk insanlarını çok seviyoruz. Türk insanları çok güzel, herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Arkadaşlarımızla birlikte Türkiye'de çok mutluyuz. Korona virüs ve teröristler yüzünden ülkemize dönmek istemiyoruz. Burada futbol oynamak istiyoruz. Tarsuslular bize her türlü yardımda bulunuyor" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA