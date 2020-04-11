Futbol oynadıkları için kendilerini uyaran polis ekiplerine saldırdılar
Olay yeri Şüphelilerin gözaltına alınması BURSA - Bursa'da, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan sokakta futbol oynayıp polise saldırı girişiminde bulunan 5 kişi gözaltına alındı.
11.04.2020 18:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:59
Olay yeri
Şüphelilerin gözaltına alınması BURSA - Bursa'da, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan sokakta futbol oynayıp polise saldırı girişiminde bulunan 5 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA