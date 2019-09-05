Futbol okulundan Pazaryerispor'a 25 yeni futbolcu

05.09.2019 17:48

Pazaryeri ilçesinde Belediye Başkanlığı ve Pazaryerispor'un açtığı yaz futbol okulu sona erdi.



Çalışmalarla ilgili bilgi veren Pazaryerispor Teknik Direktörü İsmail Öztürk, "Bu yıl okulumuza 60 öğrenci katıldı. Futbol okulumuzda başarılı olan 25 öğrencimizi Pazaryerispor kadrosuna dahil ettik. Yakında başlayacak olan Bilecik alt yapı müsabakalarındaki maçlarımızda Pazaryerispor forması ile maçlara çıkacaklar ve ilçemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Yeni kadromuza eklenen futbolcularımıza ve Pazarerispor'a başarılar dilerim. Futbol okulumuza destek veren başta İlçe Kaymakamımız Oray Güven'e, Belediye Başkanımız Zekiye Tekin'e teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA