Futbol okulunda önce kitap okudular sonra dondurma ikram ettiler
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Futbol okulunda önce kitap okudular sonra dondurma ikram ettiler

Futbol okulunda önce kitap okudular sonra dondurma ikram ettiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kütahya'nın Emet ilçesinde protokol üyeleri, Emet Belediyesi Futbol Okulu'nu ziyaret ederek, kitap okuyup dondurma ikram etti.

Kütahya'nın Emet ilçesinde protokol üyeleri, Emet Belediyesi Futbol Okulu'nu ziyaret ederek, kitap okuyup dondurma ikram etti.

Etkinliğe Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner katıldı.

Her gün antrenman öncesi 15 dakika tribünde kitap okuyan çocuklarla birlikte kitap okuyan heyet, onlara dondurma ikram etti.

Kitaplarını okuyup dondurmalarını yiyen çocuklar daha sonra Efdal Ülke antrenörlüğünde antrenmanlarına geçtiler.

Emet Belediyespor Futbol Okulu'nda 90 çocuğun eğitim aldığı açıklandı. - KÜTAHYA

Futbol okulunda önce kitap okudular sonra dondurma ikram ettiler
Futbol okulunda önce kitap okudular sonra dondurma ikram ettiler
Futbol okulunda önce kitap okudular sonra dondurma ikram ettiler
Futbol okulunda önce kitap okudular sonra dondurma ikram ettiler
Futbol okulunda önce kitap okudular sonra dondurma ikram ettiler
Futbol okulunda önce kitap okudular sonra dondurma ikram ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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