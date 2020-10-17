Futbol: Misli.com 3. Lig'de toplu sonuç
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Futbol: Misli.com 3. Lig'de toplu sonuç

17.10.2020 21:19 | Son Güncelleme: 17.10.2020 21:23
Futbol: Misli.com 3. Lig'de toplu sonuç

Futbolda Misli.com 3. Lig'de 5. hafta, 23 maçla başladı.

Futbolda Misli.com 3. Lig'de 5. hafta, 23 maçla başladı.

Ligde 4 grupta yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Fatsa Belediyespor-Payasspor: 1-0

Bucaspor 1928-Manisaspor: 6-1

2. Grup

Kahta 02 Spor-Yozgatspor 1959: 1-1

Mardin Fosfatspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-1

Yomraspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-1

Ceyhanspor-Tekirdağspor: 4-0

İskenderun FK-Nazilli Belediyespor: 0-4

Belediye Kütahyaspor-Çengelköy: 1-2

Halide Edip Adıvarspor-Ağrı 1970 Spor: 0-0

Fethiyespor-Karaman Belediyespor: 2-0

3. Grup

Elazığ Karakoçan FK-Batman Petrolspor: 1-0

Cizrespor-Somaspor: 2-2

Çatalcaspor-Çarşambaspor: 2-1

Yalovaspor-Karşıyaka: 0-1

Esenler Erokspor-Şile Yıldızspor: 3-1

Gölcükspor-İçel İdmanyurdu: 0-0

4. Grup

Düzcespor-Siirt İl Özel İdaresi: 2-2

1954 Kelkit Belediyespor-Kozanspor: 2-0

68 Aksaray Belediyespor-Muğlaspor: 1-0

Alanya Kestelspor-Bayrampaşa: 3-4

Bursa Yıldırımspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-0

Bergama Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 4-1

Sultanbeyli Belediyespor-Adıyaman 1954 Spor: 1-3

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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