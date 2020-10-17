Futbol: Misli.com 3. Lig'de toplu sonuç
Futbolda Misli.com 3. Lig'de 5. hafta, 23 maçla başladı.
Futbolda Misli.com 3. Lig'de 5. hafta, 23 maçla başladı.
Ligde 4 grupta yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Fatsa Belediyespor-Payasspor: 1-0
Bucaspor 1928-Manisaspor: 6-1
2. Grup
Kahta 02 Spor-Yozgatspor 1959: 1-1
Mardin Fosfatspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-1
Yomraspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-1
Ceyhanspor-Tekirdağspor: 4-0
İskenderun FK-Nazilli Belediyespor: 0-4
Belediye Kütahyaspor-Çengelköy: 1-2
Halide Edip Adıvarspor-Ağrı 1970 Spor: 0-0
Fethiyespor-Karaman Belediyespor: 2-0
3. Grup
Elazığ Karakoçan FK-Batman Petrolspor: 1-0
Cizrespor-Somaspor: 2-2
Çatalcaspor-Çarşambaspor: 2-1
Yalovaspor-Karşıyaka: 0-1
Esenler Erokspor-Şile Yıldızspor: 3-1
Gölcükspor-İçel İdmanyurdu: 0-0
4. Grup
Düzcespor-Siirt İl Özel İdaresi: 2-2
1954 Kelkit Belediyespor-Kozanspor: 2-0
68 Aksaray Belediyespor-Muğlaspor: 1-0
Alanya Kestelspor-Bayrampaşa: 3-4
Bursa Yıldırımspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-0
Bergama Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 4-1
Sultanbeyli Belediyespor-Adıyaman 1954 Spor: 1-3
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul