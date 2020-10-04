Futbol: Misli.com 3. Lig'de toplu sonuç
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Futbol: Misli.com 3. Lig'de toplu sonuç

04.10.2020 21:17 | Son Güncelleme: 05.10.2020 09:54
Futbol: Misli.com 3. Lig'de toplu sonuç

Misli.com 3. Lig'de 3. hafta ertelenen bir maç ve yarın oynanacak tek maç dışında tamamlandı.

Misli.com 3. Lig'de 3. hafta ertelenen bir maç ve yarın oynanacak tek maç dışında tamamlandı.

Ligde haftayı 1. Grup'ta Fatsa Belediyespor, 2. Grup'ta Çengelköy, 3. Grup'ta Batman Petrolspor, 4. Grup'ta ise 52 Orduspor lider bitirdi.

2. Grup'ta bugün oynanması gereken İskenderun FK-Ağrı 1970 karşılaşması ertelendi. 1. Grup'ta ise haftanın son maçı Çankaya FK-Payasspor maçı yarın oynanacak.

Misli.com 3. Lig'de gruplarda bu hafta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Artvin Hopaspor-Ofspor: 0-2

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 0-1

Nevşehir Belediyespor-Kemerspor 2003: 2-1

Kızılcabölükspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 4-2

Manisaspor-Arnavutköy Belediyespor: 1-1

1877 Alemdağspor-Diyarbekirspor: 0-3

Bucaspor 1928-Belediye Derincespor: 1-0

2. Grup:

Yomraspor-Tekirdağspor: 1-1

Kahta 02 Spor-Nazilli Belediyespor: 1-2

Mardin Fosfatspor-Çengelköy: 0-1

Ceyhanspor-Darıca Gençlerbirliği: 2-1

Büyükçekmece Tepecikspor-Karaman Belediyespor: 2-1

Belediye Kütahyaspor-Tokatspor: 1-1

Fethiyespor-Yozgatspor 1959: 3-0

3. Grup:

Osmaniyespor-Altındağspor: 1-0

Erbaaspor-Şile Yıldızspor: 0-0

Esenler Erokspor-Batman Petrolspor: 0-1

Elazığ Karakoçan FK-Somaspor: 1-1

Cizrespor-Arhavispor: 0-2

Yalovaspor-Çarşambaspor: 0-0

Gölcükspor-Karşıyaka: 1-2

Isparta 32 Spor-İçel İdmanyurdu: 0-0

4. Grup:

Karbel Karaköprü Belediyespor-Bayrampaşa: 0-7

52 Orduspor-Kozanspor: 2-2

1954 Kelkit Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 3-1

68 Aksaray Belediyespor-Modafen: 3-1

Alanya Kestelspor-Silivrispor: 2-1

Düzcespor-Adıyaman 1954 Spor: 1-1

Bursa Yıldırımspor-Siirt İl Özel İdare: 3-0

Sultanbeyli Belediyespor-Muğlaspor: 1-1

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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