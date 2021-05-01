Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
Misli.com 3. Lig'de normal sezon bir maç dışında tamamlandı.
Misli.com 3. Lig'de normal sezon bir maç dışında tamamlandı.
1. Gruptaki Belediye Derincespor-Payasspor maçı, ligden düşmesi daha önce kesinleşen konuk takımın sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmadı. Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.
Ligde 1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Nazilli Belediyespor, 3. Grup'ta Somaspor, 4. Grup'ta da Dila Gıda Adıyaman 1954 normal sezonu lider bitirerek Misli.com 2. Lig'e yükseldi.
1. Grup'ta Bucaspor 1928, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Ofsspor ve Arnavutköy Belediyespor, 2. Grup'ta Belediye Kütahyaspor, Fethiyespor, Yomraspor ve İskenderun, 3. Grup'ta Esenler Erokspor, İçel İdmanyurdu, Isparta 32 Spor ve Çatalcaspor, 4. Grup'ta da Bursa Yıldırımspor, Düzcespor, 68 Aksaray Belediyespor ve 1954 Kelkit Belediyespor, 2. Lig'e yükselecek son iki takımın belirleneceği play-off'ta mücadele edecek.
Misli.com 3. Lig'de normal sezonun tamamlanmasıyla 1. Grup'ta 1877 Alemdağspor, Antalya Kemerspor, Payasspor ve Manisaspor, 2. Grup'ta Atlas Maden Çengelköyspor, Tekirdağspor, Tokatspor ve Yozgatspor 1959, 3. Grup'ta Cizrespor, Gölcükspor, Arhavispor ve Yalovaspor, 4. Grup'ta da Kozanspor, Sultanbeyli Belediyespor, Silivrispor ve Muğlaspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü.
Ligde normal sezonun son hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.DİYARBEKİRSPOR
|30
|20
|8
|2
|43
|18
|68
|2.BUCASPOR 1928
|30
|20
|7
|3
|58
|18
|67
|3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|30
|17
|5
|8
|50
|27
|56
|4.OFSPOR
|30
|14
|11
|5
|43
|31
|53
|5.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİSPOR
|30
|13
|9
|8
|40
|29
|48
|6.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR
|30
|12
|9
|9
|34
|31
|45
|7.BELEDİYE DERİNCESPOR
|29
|10
|10
|9
|38
|29
|40
|8.ARTVİN HOPASPOR
|30
|10
|9
|11
|41
|44
|39
|9.FATSA BELEDİYESPOR
|30
|10
|8
|12
|22
|31
|38
|10.KIZILCABÖLÜKSPOR
|30
|9
|10
|11
|34
|33
|37
|11.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|30
|9
|7
|14
|31
|31
|34
|12.ÇANKAYA
|30
|10
|4
|16
|28
|48
|34
|13.1877 ALEMDAĞSPOR
|30
|9
|6
|15
|37
|48
|33
|14.ANTALYA KEMERSPOR
|30
|7
|6
|17
|27
|50
|27
|15.PAYASSPOR
|29
|5
|8
|16
|29
|53
|23
|16.MANİSASPOR
|30
|1
|9
|20
|22
|56
|12
2. Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|32
|19
|6
|7
|63
|29
|63
|2.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|32
|18
|8
|6
|61
|35
|62
|3.FETHİYESPOR
|32
|17
|7
|8
|59
|29
|58
|4.YOMRASPOR
|32
|13
|11
|8
|42
|33
|50
|5.İSKENDERUN
|32
|15
|5
|12
|38
|41
|50
|6.HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|32
|12
|13
|7
|41
|36
|49
|7.MARDİN FOSFATSPOR
|32
|12
|12
|8
|39
|33
|48
|8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|32
|11
|11
|10
|48
|37
|44
|9.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|32
|10
|13
|9
|29
|27
|43
|10.AĞRI 1970 SPOR
|32
|11
|9
|12
|29
|39
|42
|11.CEYHANSPOR
|32
|11
|8
|13
|48
|69
|41
|12.KAHTA 02
|32
|8
|14
|10
|40
|36
|38
|13.KARAMAN BELEDİYESPOR
|32
|8
|13
|11
|40
|39
|37
|14.ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR
|32
|8
|10
|14
|35
|44
|34
|15.TEKİRDAĞSPOR
|32
|6
|12
|14
|41
|54
|30
|16.TOKATSPOR
|32
|6
|7
|19
|22
|65
|25
|17.YOZGATSPOR 1959
|32
|4
|7
|21
|28
|57
|19
3. Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.SOMASPOR
|32
|20
|9
|3
|64
|30
|69
|2.ESENLER EROKSPOR
|32
|19
|7
|6
|59
|27
|64
|3.İÇEL İDMANYURDU
|32
|14
|10
|8
|42
|32
|52
|4.ISPARTA 32 SPOR
|32
|14
|8
|10
|49
|35
|50
|5.ÇATALCASPOR
|32
|13
|10
|9
|35
|31
|49
|6.ÇARŞAMBASPOR
|32
|12
|11
|9
|40
|29
|47
|7.KARŞIYAKA
|32
|12
|8
|12
|36
|39
|44
|8.ALTINDAĞSPOR
|32
|11
|10
|11
|36
|34
|43
|9.ŞİLE YILDIZSPOR
|32
|11
|10
|11
|38
|39
|43
|10.ELAZIĞ KARAKOÇAN
|32
|9
|14
|9
|37
|39
|41
|11.OSMANİYESPOR
|32
|12
|8
|12
|35
|32
|41
|12.ERBAASPOR
|32
|11
|7
|14
|29
|35
|40
|13.BATMAN PETROLSPOR
|32
|9
|12
|11
|24
|30
|39
|14.CİZRESPOR
|32
|6
|14
|12
|30
|55
|32
|15.GÖLCÜKSPOR
|32
|8
|5
|19
|27
|42
|29
|16.ARHAVİSPOR
|32
|6
|9
|17
|23
|49
|27
|17.YALOVASPOR
|32
|4
|10
|18
|26
|52
|22
4. Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.DİLA GIDA ADIYAMAN 1954
|32
|15
|12
|5
|43
|27
|57
|2.BURSA YILDIRIMSPOR
|32
|16
|8
|8
|41
|25
|56
|3.DÜZCESPOR
|32
|15
|9
|8
|45
|33
|54
|4.68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|32
|15
|8
|9
|40
|27
|53
|5.1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|32
|14
|9
|9
|34
|27
|51
|6.BAYRAMPAŞA
|32
|13
|6
|13
|44
|37
|45
|7.52 ORDUSPOR
|32
|10
|14
|8
|44
|33
|44
|8.ALANYA KESTELSPOR
|32
|10
|12
|10
|37
|35
|42
|9.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|32
|9
|13
|10
|45
|42
|40
|10.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU
|32
|11
|7
|14
|37
|45
|40
|11.BERGAMA BELEDİYESPOR
|32
|9
|12
|11
|35
|36
|39
|12.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|32
|10
|9
|13
|28
|48
|39
|13.MODAFEN
|32
|10
|8
|14
|34
|41
|38
|14.KOZANSPOR
|32
|9
|11
|12
|27
|32
|38
|15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|32
|10
|7
|15
|25
|36
|37
|16.SİLİVRİSPOR
|32
|8
|11
|13
|31
|46
|35
|17.MUĞLASPOR
|32
|4
|12
|16
|29
|49
|24
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar