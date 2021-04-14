Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 27. hafta; 2, 3 ve 4. gruplarda ise 31. hafta maçları oynandı.
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 27. hafta; 2, 3 ve 4. gruplarda ise 31. hafta maçları oynandı.
1. Grup'ta Bucaspor 1928 zirveye çıkarken, 2. Grup'ta Belediye Kütahyaspor, 3. Grup'ta Somaspor ve 4. Grup'ta Dila Gıda Adıyaman 1954 liderliğini sürdürdü.
Sezonun bitimine 3 hafta kala 3. Grup'ta Gölcükspor, 4. Grup'ta da Muğlaspor'un küme düşmesi kesinleşti.
Ligde daha önce 1. Grup'ta Manisaspor, 2. Grup'ta Yozgatspor 1959, 3. Grup'ta ise Yalovaspor küme düşmüştü.
Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.BUCASPOR 1928
|27
|18
|7
|2
|51
|17
|61
|2.DİYARBEKİRSPOR
|27
|18
|7
|2
|38
|16
|61
|3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|27
|16
|4
|7
|45
|22
|52
|4.OFSPOR
|27
|12
|10
|5
|39
|29
|46
|5.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİSPOR
|27
|12
|7
|8
|37
|28
|43
|6.BELEDİYE DERİNCESPOR
|27
|10
|10
|7
|36
|25
|40
|7.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR
|27
|10
|8
|9
|31
|30
|38
|8.FATSA BELEDİYESPOR
|27
|10
|8
|9
|22
|24
|38
|9.ARTVİN HOPASPOR
|27
|9
|8
|10
|37
|39
|35
|10.KIZILCABÖLÜKSPOR
|27
|8
|9
|10
|29
|31
|33
|11.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|27
|8
|6
|13
|27
|27
|30
|12.1877 ALEMDAĞSPOR
|27
|8
|5
|14
|34
|46
|29
|13.ÇANKAYA
|27
|7
|4
|16
|21
|45
|25
|14.ANTALYA KEMERSPOR
|27
|6
|6
|15
|24
|43
|24
|15.PAYASSPOR
|27
|5
|8
|14
|27
|45
|23
|16.MANİSASPOR
|27
|1
|9
|17
|19
|50
|12
2. Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|29
|18
|7
|4
|58
|30
|61
|2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|29
|16
|6
|7
|58
|28
|54
|3.FETHİYESPOR
|29
|15
|6
|8
|51
|27
|51
|4.İSKENDERUN
|30
|14
|5
|11
|36
|38
|47
|5.YOMRASPOR
|29
|12
|10
|7
|40
|31
|46
|6.MARDİN FOSFATSPOR
|29
|11
|11
|7
|35
|29
|44
|7.HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|29
|10
|12
|7
|32
|34
|42
|8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|29
|10
|11
|8
|46
|33
|41
|9.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|29
|9
|13
|7
|25
|23
|40
|10.CEYHANSPOR
|29
|10
|8
|11
|42
|59
|38
|11.AĞRI 1970
|29
|10
|7
|12
|24
|37
|37
|12.KAHTA 02 SPOR
|29
|6
|13
|10
|33
|34
|31
|13.KARAMAN BELEDİYESPOR
|29
|6
|13
|10
|33
|37
|31
|14.ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR
|29
|7
|10
|12
|32
|37
|31
|15.TEKİRDAĞSPOR
|30
|6
|12
|12
|40
|45
|30
|16.TOKATSPOR
|29
|6
|7
|16
|21
|54
|25
|17.YOZGATSPOR 1959
|30
|3
|7
|20
|22
|52
|16
3. Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.SOMASPOR
|29
|19
|8
|2
|59
|26
|65
|2.ESENLER EROKSPOR
|29
|17
|7
|5
|53
|22
|58
|3.İÇEL İDMANYURDU
|30
|14
|9
|7
|39
|24
|51
|4.ÇATALCASPOR
|29
|12
|10
|7
|32
|26
|46
|5.ÇARŞAMBASPOR
|29
|11
|10
|8
|37
|27
|43
|6.ŞİLE YILDIZSPOR
|30
|11
|9
|10
|37
|37
|42
|7.ISPARTA 32 SPOR
|29
|11
|8
|10
|41
|34
|41
|8.KARŞIYAKA
|29
|11
|7
|11
|32
|34
|40
|9.ERBAASPOR
|29
|11
|5
|13
|28
|31
|38
|10.OSMANİYESPOR
|29
|11
|7
|11
|31
|29
|37
|11.ELAZIĞ KARAKOÇAN
|29
|8
|12
|9
|30
|33
|36
|12.BATMAN PETROLSPOR
|29
|8
|12
|9
|22
|26
|36
|13.ALTINDAĞSPOR
|29
|8
|10
|11
|24
|30
|34
|14.CİZRESPOR
|29
|6
|11
|12
|25
|50
|29
|15.ARHAVİSPOR
|29
|6
|9
|14
|20
|38
|27
|16.GÖLCÜKSPOR
|29
|7
|4
|18
|21
|38
|25
|17.YALOVASPOR
|30
|4
|8
|18
|25
|51
|20
4. Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.DİLA GIDA ADIYAMAN 1954
|29
|14
|11
|4
|37
|22
|53
|2.BURSA YILDIRIMSPOR
|29
|15
|7
|7
|37
|21
|52
|3.1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|30
|14
|9
|7
|31
|21
|51
|4.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR
|29
|14
|8
|7
|35
|21
|50
|5.DÜZCESPOR
|29
|14
|8
|7
|42
|30
|50
|6.52 ORDUSPOR
|29
|9
|13
|7
|38
|25
|40
|7.BAYRAMPAŞASPOR
|29
|11
|6
|12
|38
|33
|39
|8.ALANYA KESTELSPOR
|29
|9
|11
|9
|32
|32
|38
|9.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|30
|10
|8
|12
|25
|41
|38
|10.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR
|29
|10
|6
|13
|35
|43
|36
|11.BERGAMA BELEDİYESPOR
|29
|8
|11
|10
|30
|34
|35
|12.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|29
|7
|13
|9
|37
|38
|34
|13.MODAFEN
|29
|9
|7
|13
|31
|36
|34
|14.KOZANSPOR
|29
|7
|11
|11
|21
|27
|32
|15.SİLİVRİSPOR
|30
|7
|11
|12
|26
|42
|32
|16.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|29
|8
|6
|15
|21
|34
|30
|17.MUĞLASPOR
|29
|4
|10
|15
|25
|41
|22
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar
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