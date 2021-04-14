Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 27. hafta; 2, 3 ve 4. gruplarda ise 31. hafta maçları oynandı.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 27. hafta; 2, 3 ve 4. gruplarda ise 31. hafta maçları oynandı.

1. Grup'ta Bucaspor 1928 zirveye çıkarken, 2. Grup'ta Belediye Kütahyaspor, 3. Grup'ta Somaspor ve 4. Grup'ta Dila Gıda Adıyaman 1954 liderliğini sürdürdü.

Sezonun bitimine 3 hafta kala 3. Grup'ta Gölcükspor, 4. Grup'ta da Muğlaspor'un küme düşmesi kesinleşti.

Ligde daha önce 1. Grup'ta Manisaspor, 2. Grup'ta Yozgatspor 1959, 3. Grup'ta ise Yalovaspor küme düşmüştü.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

TAKIMOGBMAYP
1.BUCASPOR 1928271872511761
2.DİYARBEKİRSPOR271872381661
3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR271647452252
4.OFSPOR2712105392946
5.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİSPOR271278372843
6.BELEDİYE DERİNCESPOR2710107362540
7.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR271089313038
8.FATSA BELEDİYESPOR271089222438
9.ARTVİN HOPASPOR279810373935
10.KIZILCABÖLÜKSPOR278910293133
11.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR278613272730
12.1877 ALEMDAĞSPOR278514344629
13.ÇANKAYA277416214525
14.ANTALYA KEMERSPOR276615244324
15.PAYASSPOR275814274523
16.MANİSASPOR271917195012

2. Grup

TAKIMOGBMAYP
1.BELEDİYE KÜTAHYASPOR291874583061
2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR291667582854
3.FETHİYESPOR291568512751
4.İSKENDERUN3014511363847
5.YOMRASPOR2912107403146
6.MARDİN FOSFATSPOR2911117352944
7.HALİDE EDİP ADIVARSPOR2910127323442
8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR2910118463341
9.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ299137252340
10.CEYHANSPOR2910811425938
11.AĞRI 19702910712243737
12.KAHTA 02 SPOR2961310333431
13.KARAMAN BELEDİYESPOR2961310333731
14.ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR2971012323731
15.TEKİRDAĞSPOR3061212404530
16.TOKATSPOR296716215425
17.YOZGATSPOR 1959303720225216

3. Grup

TAKIMOGBMAYP
1.SOMASPOR291982592665
2.ESENLER EROKSPOR291775532258
3.İÇEL İDMANYURDU301497392451
4.ÇATALCASPOR2912107322646
5.ÇARŞAMBASPOR2911108372743
6.ŞİLE YILDIZSPOR3011910373742
7.ISPARTA 32 SPOR2911810413441
8.KARŞIYAKA2911711323440
9.ERBAASPOR2911513283138
10.OSMANİYESPOR2911711312937
11.ELAZIĞ KARAKOÇAN298129303336
12.BATMAN PETROLSPOR298129222636
13.ALTINDAĞSPOR2981011243034
14.CİZRESPOR2961112255029
15.ARHAVİSPOR296914203827
16.GÖLCÜKSPOR297418213825
17.YALOVASPOR304818255120
Not: Osmaniyespor'un 3 puanı silinmiştir.

4. Grup

TAKIMOGBMAYP
1.DİLA GIDA ADIYAMAN 19542914114372253
2.BURSA YILDIRIMSPOR291577372152
3.1954 KELKİT BELEDİYESPOR301497312151
4.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR291487352150
5.DÜZCESPOR291487423050
6.52 ORDUSPOR299137382540
7.BAYRAMPAŞASPOR2911612383339
8.ALANYA KESTELSPOR299119323238
9.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ3010812254138
10.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR2910613354336
11.BERGAMA BELEDİYESPOR2981110303435
12.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR297139373834
13.MODAFEN299713313634
14.KOZANSPOR2971111212732
15.SİLİVRİSPOR3071112264232
16.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR298615213430
17.MUĞLASPOR2941015254122

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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