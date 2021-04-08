Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 26, 2, 3 ve 4. gruplarda 30. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 26, 2, 3 ve 4. gruplarda 30. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.
1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Belediye Kütahyaspor, 3. Grup'ta Somaspor ve 4. Grup'ta Dila Gıda Adıyaman 1954 liderliğini sürdürdü.
Yapılan maçlar sonunda 1. Grup'ta Manisaspor'un bitime 4 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.
Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.DİYARBEKİRSPOR
|26
|18
|6
|2
|37
|15
|22
|60
|2.BUCASPOR 1928
|26
|17
|7
|2
|49
|16
|33
|58
|3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|26
|15
|4
|7
|42
|21
|21
|49
|4.OFSPOR
|26
|12
|9
|5
|38
|28
|10
|45
|5.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR
|26
|12
|7
|7
|37
|27
|10
|43
|6.BELEDİYE DERİNCESPOR
|26
|10
|10
|6
|36
|22
|14
|40
|7.ARTVİN HOPASPOR
|26
|9
|8
|9
|35
|35
|0
|35
|8.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR
|26
|9
|8
|9
|30
|30
|0
|35
|9.FATSA BELEDİYESPOR
|26
|9
|8
|9
|20
|23
|-3
|35
|10.KIZILCABÖLÜKSPOR
|26
|7
|9
|10
|25
|29
|-4
|30
|11.1877 ALEMDAĞ SPOR
|26
|8
|5
|13
|33
|43
|-10
|29
|12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|26
|7
|6
|13
|25
|27
|-2
|27
|13.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ
|26
|7
|4
|15
|20
|43
|-23
|25
|14.PAYASSPOR
|26
|5
|8
|13
|27
|43
|-16
|23
|15.ANTALYA KEMERSPOR
|26
|5
|6
|15
|21
|43
|-22
|21
|16.MANİSASPOR
|26
|1
|9
|16
|18
|48
|-30
|12
2. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|28
|17
|7
|4
|52
|29
|23
|58
|2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|28
|15
|6
|7
|53
|26
|27
|51
|3.FETHİYESPOR
|28
|15
|6
|7
|50
|24
|26
|51
|4.İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ
|29
|14
|4
|11
|35
|37
|-2
|46
|5.MARDİN FOSFATSPOR
|29
|11
|11
|7
|35
|29
|6
|44
|6.YOMRASPOR
|28
|11
|10
|7
|38
|31
|7
|43
|7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|28
|10
|11
|7
|45
|30
|15
|41
|8.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|28
|9
|13
|6
|25
|21
|4
|40
|9.HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|28
|9
|12
|7
|29
|33
|-4
|39
|10.CEYHANSPOR
|28
|10
|8
|10
|41
|53
|-12
|38
|11.AĞRI 1970
|28
|9
|7
|12
|21
|36
|-15
|34
|12.KAHTA 02
|28
|6
|12
|10
|32
|33
|-1
|30
|13.TEKİRDAĞSPOR
|29
|6
|12
|11
|38
|40
|-2
|30
|14.KARAMAN BELEDİYESPOR
|28
|6
|12
|10
|33
|37
|-4
|30
|15.ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR
|28
|7
|9
|12
|32
|37
|-5
|30
|16.TOKATSPOR
|28
|6
|7
|15
|21
|52
|-31
|25
|17.YOZGATSPOR 1959
|29
|2
|7
|20
|20
|52
|-32
|13
3. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SOMASPOR
|28
|18
|8
|2
|58
|26
|32
|62
|2.ESENLER EROKSPOR
|28
|17
|6
|5
|53
|22
|31
|57
|3.İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ
|29
|14
|9
|6
|39
|22
|17
|51
|4.ÇARŞAMBASPOR
|28
|11
|10
|7
|37
|25
|12
|43
|5.ÇATALCASPOR
|28
|11
|10
|7
|31
|26
|5
|43
|6.ŞİLE YILDIZSPOR
|29
|11
|9
|9
|37
|36
|1
|42
|7.ISPARTA 32 SPOR
|28
|11
|8
|9
|41
|33
|8
|41
|8.KARŞIYAKA
|28
|10
|7
|11
|31
|34
|-3
|37
|9.ELAZIĞ KARAKOÇAN
|29
|8
|12
|9
|30
|33
|-3
|36
|10.ERBAASPOR
|28
|10
|5
|13
|25
|31
|-6
|35
|11.OSMANİYESPOR
|28
|10
|7
|11
|29
|29
|0
|34
|12.ALTINDAĞ SPOR
|28
|8
|10
|10
|24
|29
|-5
|34
|13.BATMAN PETROLSPOR
|28
|7
|12
|9
|20
|26
|-6
|33
|14.CİZRESPOR
|28
|6
|10
|12
|25
|50
|-25
|28
|15.ARHAVİSPOR
|28
|6
|9
|13
|20
|35
|-15
|27
|16.GÖLCÜKSPOR
|28
|7
|4
|17
|20
|36
|-16
|25
|17.YALOVASPOR
|29
|3
|8
|18
|23
|50
|-27
|17
4. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.DİLA GIDA ADIYAMAN 1954
|28
|13
|11
|4
|35
|21
|14
|50
|2.BURSA YILDIRIMSPOR
|28
|14
|7
|7
|35
|21
|14
|49
|3.68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|28
|14
|7
|7
|33
|19
|14
|49
|4.DÜZCESPOR
|28
|14
|7
|7
|40
|28
|12
|49
|5.1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|29
|13
|9
|7
|30
|21
|9
|48
|6.52 ORDUSPOR
|28
|9
|13
|6
|38
|24
|14
|40
|7.BAYRAMPAŞASPOR
|28
|11
|6
|11
|38
|30
|8
|39
|8.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|29
|10
|8
|11
|24
|39
|-15
|38
|9.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR
|28
|10
|6
|12
|35
|40
|-5
|36
|10.ALANYA KESTELSPOR
|28
|8
|11
|9
|31
|32
|-1
|35
|11.BERGAMA BELEDİYESPOR
|28
|8
|11
|9
|30
|33
|-3
|35
|12.MODAFEN
|28
|9
|7
|12
|31
|34
|-3
|34
|13.SİLİVRİSPOR
|29
|7
|11
|11
|25
|40
|-15
|32
|14.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|28
|6
|13
|9
|34
|38
|-4
|31
|15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|29
|8
|6
|15
|21
|34
|-13
|30
|16.KOZANSPOR
|28
|6
|11
|11
|19
|26
|-7
|29
|17.MUĞLASPOR
|28
|3
|10
|15
|22
|41
|-19
|19
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz
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