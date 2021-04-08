Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 26, 2, 3 ve 4. gruplarda 30. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 26, 2, 3 ve 4. gruplarda 30. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.

1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Belediye Kütahyaspor, 3. Grup'ta Somaspor ve 4. Grup'ta Dila Gıda Adıyaman 1954 liderliğini sürdürdü.

Yapılan maçlar sonunda 1. Grup'ta Manisaspor'un bitime 4 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

OGBMAYAVP
1.DİYARBEKİRSPOR26186237152260
2.BUCASPOR 192826177249163358
3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR26154742212149
4.OFSPOR26129538281045
5.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR26127737271043
6.BELEDİYE DERİNCESPOR261010636221440
7.ARTVİN HOPASPOR269893535035
8.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR269893030035
9.FATSA BELEDİYESPOR269892023-335
10.KIZILCABÖLÜKSPOR2679102529-430
11.1877 ALEMDAĞ SPOR2685133343-1029
12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR2676132527-227
13.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ2674152043-2325
14.PAYASSPOR2658132743-1623
15.ANTALYA KEMERSPOR2656152143-2221
16.MANİSASPOR2619161848-3012

2. Grup

OGBMAYAVP
1.BELEDİYE KÜTAHYASPOR28177452292358
2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR28156753262751
3.FETHİYESPOR28156750242651
4.İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ29144113537-246
5.MARDİN FOSFATSPOR29111173529644
6.YOMRASPOR28111073831743
7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR281011745301541
8.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ2891362521440
9.HALİDE EDİP ADIVARSPOR2891272933-439
10.CEYHANSPOR28108104153-1238
11.AĞRI 19702897122136-1534
12.KAHTA 02 28612103233-130
13.TEKİRDAĞSPOR29612113840-230
14.KARAMAN BELEDİYESPOR28612103337-430
15.ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR2879123237-530
16.TOKATSPOR2867152152-3125
17.YOZGATSPOR 19592927202052-3213

3. Grup

OGBMAYAVP
1.SOMASPOR28188258263262
2.ESENLER EROKSPOR28176553223157
3.İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ29149639221751
4.ÇARŞAMBASPOR281110737251243
5.ÇATALCASPOR28111073126543
6.ŞİLE YILDIZSPOR2911993736142
7.ISPARTA 32 SPOR2811894133841
8.KARŞIYAKA28107113134-337
9.ELAZIĞ KARAKOÇAN2981293033-336
10.ERBAASPOR28105132531-635
11.OSMANİYESPOR28107112929034
12.ALTINDAĞ SPOR28810102429-534
13.BATMAN PETROLSPOR2871292026-633
14.CİZRESPOR28610122550-2528
15.ARHAVİSPOR2869132035-1527
16.GÖLCÜKSPOR2874172036-1625
17.YALOVASPOR2938182350-2717
Not: Osmaniyespor'un 3 puanı silinmiştir.

4. Grup

OGBMAYAVP
1.DİLA GIDA ADIYAMAN 1954281311435211450
2.BURSA YILDIRIMSPOR28147735211449
3.68 AKSARAY BELEDİYESPOR28147733191449
4.DÜZCESPOR28147740281249
5.1954 KELKİT BELEDİYESPOR2913973021948
6.52 ORDUSPOR28913638241440
7.BAYRAMPAŞASPOR28116113830839
8.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ29108112439-1538
9.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR28106123540-536
10.ALANYA KESTELSPOR2881193132-135
11.BERGAMA BELEDİYESPOR2881193033-335
12.MODAFEN2897123134-334
13.SİLİVRİSPOR29711112540-1532
14.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR2861393438-431
15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR2986152134-1330
16.KOZANSPOR28611111926-729
17.MUĞLASPOR28310152241-1919

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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