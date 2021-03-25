Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Futbolda Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 24. hafta, 2, 3 ve 4. gruplarda ise 28. hafta müsabakaları oynandı.

Futbolda Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 24. hafta, 2, 3 ve 4. gruplarda ise 28. hafta müsabakaları oynandı.

Ligde 1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Belediye Kütahyaspor, 3. Grup'ta Somaspor, 4. Grup'ta da 68 Aksaray Belediyespor liderlik koltuğunda oturuyor.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

OGBMAYAVP
1.DİYARBEKİRSPOR24166234151954
2.BUCASPOR 192824157245143152
3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR24144638201846
4.OFSPOR2411853527841
5.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR24117634231140
6.BELEDİYE DERİNCESPOR24910534211337
7.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR248882929032
8.FATSA BELEDİYESPOR248881821-332
9.ARTVİN HOPASPOR248793135-431
10.1877 ALEMDAĞ SPOR2485113139-829
11.KIZILCABÖLÜKSPOR246992125-427
12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR2465132326-323
13.PAYASSPOR2457122638-1222
14.ÇANKAYA2464141538-2322
15.ANTALYA KEMERSPOR2456132139-1821
16.MANİSASPOR2419141641-2512
- 2. Grup

OGBMAYAVP
1.BELEDİYE KÜTAHYASPOR26166449272254
2.FETHİYESPOR26155650232750
3.NAZİLLİ BELEDİYESPOR26136748252345
4.YOMRA SPOR26111053526943
5.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ2791352520540
6.İSKENDERUN27124113036-640
7.MARDİN FOSFATSPOR2791172926338
8.CEYHANSPOR2610883947-838
9.HALİDE EDİP ADIVARSPOR2681262730-336
10.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR26811739291035
11.AĞRI 19702696112032-1233
12.KAHTA 022761293029130
13.ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR2669112934-527
14.KARAMAN BELEDİYESPOR26511103136-526
15.TOKATSPOR2667131946-2725
16.TEKİRDAĞSPOR27412113139-824
17.YOZGATSPOR 1959 2727181945-2613
- 3. Grup

OGBMAYAVP
1.SOMASPOR26168253242956
2.ESENLER EROKSPOR26165549222753
3.İÇEL İDMANYURDU27139537211648
4.ÇARŞAMBASPOR261010634231140
5.ÇATALCASPOR26101062925440
6.ŞİLE YILDIZSPOR2710983331239
7.ISPARTA 322610883730738
8.KARŞIYAKA26106103132-136
9.OSMANİYESPOR26106102927233
10.ALTINDAĞ SPOR268992427-333
11.ELAZIĞ KARAKOÇAN2771192631-532
12.BATMAN PETROLSPOR2771192026-632
13.ERBAASPOR2694132330-731
14.GÖLCÜKSPOR2774161832-1425
15.ARHAVİSPOR2667132035-1525
16.CİZRESPOR2659122248-2624
17.YALOVASPOR2738162243-2117
- 4. Grup

OGBMAYAVP
1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR26146632171548
2.DÜZCESPOR26146640261448
3.ADIYAMAN 1954271211432191347
4.BURSA YILDIRIMSPOR26137634201446
5.1954 KELKİT BELEDİYESPOR2712872821744
6.52 ORDUSPOR27912638241439
7.BAYRAMPAŞASPOR26116937271039
8.SİİRT İL ÖZEL İDARESİSPOR2798102237-1535
9.ALANYA KESTELSPOR268993031-133
10.BERGAMA BELEDİYESPOR2671092832-431
11.MODAFEN2686122832-430
12.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR2686123340-730
13.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR2661193236-429
14.KOZANSPOR2661191621-529
15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR2784152134-1328
16.SİLİVRİSPOR27610112339-1628
17.MUĞLASPOR2639142139-1818

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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