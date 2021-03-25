Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Futbolda Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 24. hafta, 2, 3 ve 4. gruplarda ise 28. hafta müsabakaları oynandı.
Futbolda Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 24. hafta, 2, 3 ve 4. gruplarda ise 28. hafta müsabakaları oynandı.
Ligde 1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Belediye Kütahyaspor, 3. Grup'ta Somaspor, 4. Grup'ta da 68 Aksaray Belediyespor liderlik koltuğunda oturuyor.
Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.DİYARBEKİRSPOR
|24
|16
|6
|2
|34
|15
|19
|54
|2.BUCASPOR 1928
|24
|15
|7
|2
|45
|14
|31
|52
|3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|24
|14
|4
|6
|38
|20
|18
|46
|4.OFSPOR
|24
|11
|8
|5
|35
|27
|8
|41
|5.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR
|24
|11
|7
|6
|34
|23
|11
|40
|6.BELEDİYE DERİNCESPOR
|24
|9
|10
|5
|34
|21
|13
|37
|7.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR
|24
|8
|8
|8
|29
|29
|0
|32
|8.FATSA BELEDİYESPOR
|24
|8
|8
|8
|18
|21
|-3
|32
|9.ARTVİN HOPASPOR
|24
|8
|7
|9
|31
|35
|-4
|31
|10.1877 ALEMDAĞ SPOR
|24
|8
|5
|11
|31
|39
|-8
|29
|11.KIZILCABÖLÜKSPOR
|24
|6
|9
|9
|21
|25
|-4
|27
|12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|24
|6
|5
|13
|23
|26
|-3
|23
|13.PAYASSPOR
|24
|5
|7
|12
|26
|38
|-12
|22
|14.ÇANKAYA
|24
|6
|4
|14
|15
|38
|-23
|22
|15.ANTALYA KEMERSPOR
|24
|5
|6
|13
|21
|39
|-18
|21
|16.MANİSASPOR
|24
|1
|9
|14
|16
|41
|-25
|12
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|26
|16
|6
|4
|49
|27
|22
|54
|2.FETHİYESPOR
|26
|15
|5
|6
|50
|23
|27
|50
|3.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|26
|13
|6
|7
|48
|25
|23
|45
|4.YOMRA SPOR
|26
|11
|10
|5
|35
|26
|9
|43
|5.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|27
|9
|13
|5
|25
|20
|5
|40
|6.İSKENDERUN
|27
|12
|4
|11
|30
|36
|-6
|40
|7.MARDİN FOSFATSPOR
|27
|9
|11
|7
|29
|26
|3
|38
|8.CEYHANSPOR
|26
|10
|8
|8
|39
|47
|-8
|38
|9.HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|26
|8
|12
|6
|27
|30
|-3
|36
|10.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|26
|8
|11
|7
|39
|29
|10
|35
|11.AĞRI 1970
|26
|9
|6
|11
|20
|32
|-12
|33
|12.KAHTA 02
|27
|6
|12
|9
|30
|29
|1
|30
|13.ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR
|26
|6
|9
|11
|29
|34
|-5
|27
|14.KARAMAN BELEDİYESPOR
|26
|5
|11
|10
|31
|36
|-5
|26
|15.TOKATSPOR
|26
|6
|7
|13
|19
|46
|-27
|25
|16.TEKİRDAĞSPOR
|27
|4
|12
|11
|31
|39
|-8
|24
|17.YOZGATSPOR 1959
|27
|2
|7
|18
|19
|45
|-26
|13
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SOMASPOR
|26
|16
|8
|2
|53
|24
|29
|56
|2.ESENLER EROKSPOR
|26
|16
|5
|5
|49
|22
|27
|53
|3.İÇEL İDMANYURDU
|27
|13
|9
|5
|37
|21
|16
|48
|4.ÇARŞAMBASPOR
|26
|10
|10
|6
|34
|23
|11
|40
|5.ÇATALCASPOR
|26
|10
|10
|6
|29
|25
|4
|40
|6.ŞİLE YILDIZSPOR
|27
|10
|9
|8
|33
|31
|2
|39
|7.ISPARTA 32
|26
|10
|8
|8
|37
|30
|7
|38
|8.KARŞIYAKA
|26
|10
|6
|10
|31
|32
|-1
|36
|9.OSMANİYESPOR
|26
|10
|6
|10
|29
|27
|2
|33
|10.ALTINDAĞ SPOR
|26
|8
|9
|9
|24
|27
|-3
|33
|11.ELAZIĞ KARAKOÇAN
|27
|7
|11
|9
|26
|31
|-5
|32
|12.BATMAN PETROLSPOR
|27
|7
|11
|9
|20
|26
|-6
|32
|13.ERBAASPOR
|26
|9
|4
|13
|23
|30
|-7
|31
|14.GÖLCÜKSPOR
|27
|7
|4
|16
|18
|32
|-14
|25
|15.ARHAVİSPOR
|26
|6
|7
|13
|20
|35
|-15
|25
|16.CİZRESPOR
|26
|5
|9
|12
|22
|48
|-26
|24
|17.YALOVASPOR
|27
|3
|8
|16
|22
|43
|-21
|17
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|26
|14
|6
|6
|32
|17
|15
|48
|2.DÜZCESPOR
|26
|14
|6
|6
|40
|26
|14
|48
|3.ADIYAMAN 1954
|27
|12
|11
|4
|32
|19
|13
|47
|4.BURSA YILDIRIMSPOR
|26
|13
|7
|6
|34
|20
|14
|46
|5.1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|27
|12
|8
|7
|28
|21
|7
|44
|6.52 ORDUSPOR
|27
|9
|12
|6
|38
|24
|14
|39
|7.BAYRAMPAŞASPOR
|26
|11
|6
|9
|37
|27
|10
|39
|8.SİİRT İL ÖZEL İDARESİSPOR
|27
|9
|8
|10
|22
|37
|-15
|35
|9.ALANYA KESTELSPOR
|26
|8
|9
|9
|30
|31
|-1
|33
|10.BERGAMA BELEDİYESPOR
|26
|7
|10
|9
|28
|32
|-4
|31
|11.MODAFEN
|26
|8
|6
|12
|28
|32
|-4
|30
|12.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR
|26
|8
|6
|12
|33
|40
|-7
|30
|13.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|26
|6
|11
|9
|32
|36
|-4
|29
|14.KOZANSPOR
|26
|6
|11
|9
|16
|21
|-5
|29
|15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|27
|8
|4
|15
|21
|34
|-13
|28
|16.SİLİVRİSPOR
|27
|6
|10
|11
|23
|39
|-16
|28
|17.MUĞLASPOR
|26
|3
|9
|14
|21
|39
|-18
|18
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz
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