Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
24.03.2021 17:39 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:39
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta sona eren 24. haftanın ardından Diyarbekirspor liderliğini devam ettirdi.
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta sona eren 24. haftanın ardından Diyarbekirspor liderliğini devam ettirdi.
Ligde 24. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1. DİYARBEKİRSPOR
|24
|16
|6
|2
|34
|15
|19
|54
|2. BUCASPOR 1928
|24
|15
|7
|2
|45
|14
|31
|52
|3. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|24
|14
|4
|6
|38
|20
|18
|46
|4. OFSPOR
|24
|11
|8
|5
|35
|27
|8
|41
|5. ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|24
|11
|7
|6
|34
|23
|11
|40
|6. BELEDİYE DERİNCESPOR
|24
|9
|10
|5
|34
|21
|13
|37
|7. EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR
|24
|8
|8
|8
|29
|29
|0
|32
|8. FATSA BELEDİYESPOR
|24
|8
|8
|8
|18
|21
|-3
|32
|9. ARTVİN HOPASPOR
|24
|8
|7
|9
|31
|35
|-4
|31
|10. 1877 ALEMDAĞSPOR
|24
|8
|5
|11
|31
|39
|-8
|29
|11. KIZILCABÖLÜKSPOR
|24
|6
|9
|9
|21
|25
|-4
|27
|12. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|24
|6
|5
|13
|23
|26
|-3
|23
|13. PAYASSPOR
|24
|5
|7
|12
|26
|38
|-12
|22
|14. ÇANKAYA
|24
|6
|4
|14
|15
|38
|-23
|22
|15. ANTALYA KEMERSPOR
|24
|5
|6
|13
|21
|39
|-18
|21
|16. MANİSASPOR
|24
|1
|9
|14
|16
|41
|-25
|12
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay
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