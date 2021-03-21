Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

21.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:52
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Futbolda Misli.com 3. Lig 2, 3 ve 4. Grup'ta 27. hafta maçları oynandı.

Futbolda Misli.com 3. Lig 2, 3 ve 4. Grup'ta 27. hafta maçları oynandı.

Ligde 2. Grup'ta Belediye Kütahyaspor, 3. Grup'ta Somaspor, 4. Grup'ta ise Düzcespor zirvedeki yerini korudu.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

2. Grup

TAKIMOGBMAYAVP
1.BELEDİYE KÜTAHYASPOR25166348242454
2.FETHİYESPOR25155549212850
3.NAZİLLİ BELEDİYESPOR26136748252345
4.YOMRASPOR25101053326740
5.İSKENDERUN26124103034-440
6.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ2691252520539
7.MARDİN FOSFATSPOR2681172725235
8.CEYHANSPOR259883747-1035
9.HALİDE EDİP ADIVARSPOR2571262630-433
10.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR2571173628832
11.KAHTA 022661283027330
12.AĞRI 19702586111831-1330
13.KARAMAN BELEDİYESPOR2551193135-426
14.ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR2568112934-526
15.TOKATSPOR2566131946-2724
16.TEKİRDAĞSPOR26411113139-823
17.YOZGATSPOR 19592627171843-2513

3. Grup

TAKIMOGBMAYAVP
1.SOMASPOR25168153223156
2.ESENLER EROKSPOR25155546202650
3.İÇEL İDMANYURDU26129536211545
4.ÇARŞAMBASPOR251010534221240
5.ÇATALCASPOR2510962824439
6.ŞİLE YILDIZSPOR2610973330339
7.ISPARTA 322510783528737
8.KARŞIYAKA26106103132-136
9.OSMANİYESPOR25105102927232
10.ALTINDAĞSPOR258892326-332
11.ELAZIĞ KARAKOÇAN2671092429-531
12.BATMAN PETROLSPOR2661191826-829
13.ERBAASPOR2584132130-928
14.GÖLCÜKSPOR2674151629-1325
15.CİZRESPOR2558122248-2623
16.ARHAVİSPOR2557131935-1622
17.YALOVASPOR2638152241-1917
Not: Osmaniyespor'un 3 puanı silinmiştir.

4. Grup

TAKIMOGBMAYAVP
1.DÜZCESPOR25145640261447
2.ADIYAMAN 1954261211331171447
3.68 AKSARAY BELEDİYESPOR25136630161445
4.1954 KELKİT BELEDİYESPOR2612862819944
5.BURSA YILDIRIMSPOR25127632201243
6.BAYRAMPAŞA25116837251239
7.52 ORDUSPOR26911638241438
8.ALANYA KESTELSPOR258982929033
9.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ2688102137-1632
10.MODAFEN2586112831-330
11.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR2561183134-329
12.KOZAN SPOR2661191621-529
13.BERGAMA BELEDİYESPOR2561092632-628
14.SİLİVRİSPOR26610102336-1328
15.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR2576123040-1027
16.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR2674151933-1425
17.MUĞLASPOR2529141938-1915

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Binnur Kaya Demet Akalın Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Caner Erkin Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 16:53:30. #1.15#
title