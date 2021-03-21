Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
21.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:52
Futbolda Misli.com 3. Lig 2, 3 ve 4. Grup'ta 27. hafta maçları oynandı.
Futbolda Misli.com 3. Lig 2, 3 ve 4. Grup'ta 27. hafta maçları oynandı.
Ligde 2. Grup'ta Belediye Kütahyaspor, 3. Grup'ta Somaspor, 4. Grup'ta ise Düzcespor zirvedeki yerini korudu.
Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
2. Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|25
|16
|6
|3
|48
|24
|24
|54
|2.FETHİYESPOR
|25
|15
|5
|5
|49
|21
|28
|50
|3.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|26
|13
|6
|7
|48
|25
|23
|45
|4.YOMRASPOR
|25
|10
|10
|5
|33
|26
|7
|40
|5.İSKENDERUN
|26
|12
|4
|10
|30
|34
|-4
|40
|6.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|26
|9
|12
|5
|25
|20
|5
|39
|7.MARDİN FOSFATSPOR
|26
|8
|11
|7
|27
|25
|2
|35
|8.CEYHANSPOR
|25
|9
|8
|8
|37
|47
|-10
|35
|9.HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|25
|7
|12
|6
|26
|30
|-4
|33
|10.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|25
|7
|11
|7
|36
|28
|8
|32
|11.KAHTA 02
|26
|6
|12
|8
|30
|27
|3
|30
|12.AĞRI 1970
|25
|8
|6
|11
|18
|31
|-13
|30
|13.KARAMAN BELEDİYESPOR
|25
|5
|11
|9
|31
|35
|-4
|26
|14.ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR
|25
|6
|8
|11
|29
|34
|-5
|26
|15.TOKATSPOR
|25
|6
|6
|13
|19
|46
|-27
|24
|16.TEKİRDAĞSPOR
|26
|4
|11
|11
|31
|39
|-8
|23
|17.YOZGATSPOR 1959
|26
|2
|7
|17
|18
|43
|-25
|13
3. Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SOMASPOR
|25
|16
|8
|1
|53
|22
|31
|56
|2.ESENLER EROKSPOR
|25
|15
|5
|5
|46
|20
|26
|50
|3.İÇEL İDMANYURDU
|26
|12
|9
|5
|36
|21
|15
|45
|4.ÇARŞAMBASPOR
|25
|10
|10
|5
|34
|22
|12
|40
|5.ÇATALCASPOR
|25
|10
|9
|6
|28
|24
|4
|39
|6.ŞİLE YILDIZSPOR
|26
|10
|9
|7
|33
|30
|3
|39
|7.ISPARTA 32
|25
|10
|7
|8
|35
|28
|7
|37
|8.KARŞIYAKA
|26
|10
|6
|10
|31
|32
|-1
|36
|9.OSMANİYESPOR
|25
|10
|5
|10
|29
|27
|2
|32
|10.ALTINDAĞSPOR
|25
|8
|8
|9
|23
|26
|-3
|32
|11.ELAZIĞ KARAKOÇAN
|26
|7
|10
|9
|24
|29
|-5
|31
|12.BATMAN PETROLSPOR
|26
|6
|11
|9
|18
|26
|-8
|29
|13.ERBAASPOR
|25
|8
|4
|13
|21
|30
|-9
|28
|14.GÖLCÜKSPOR
|26
|7
|4
|15
|16
|29
|-13
|25
|15.CİZRESPOR
|25
|5
|8
|12
|22
|48
|-26
|23
|16.ARHAVİSPOR
|25
|5
|7
|13
|19
|35
|-16
|22
|17.YALOVASPOR
|26
|3
|8
|15
|22
|41
|-19
|17
4. Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.DÜZCESPOR
|25
|14
|5
|6
|40
|26
|14
|47
|2.ADIYAMAN 1954
|26
|12
|11
|3
|31
|17
|14
|47
|3.68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|25
|13
|6
|6
|30
|16
|14
|45
|4.1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|26
|12
|8
|6
|28
|19
|9
|44
|5.BURSA YILDIRIMSPOR
|25
|12
|7
|6
|32
|20
|12
|43
|6.BAYRAMPAŞA
|25
|11
|6
|8
|37
|25
|12
|39
|7.52 ORDUSPOR
|26
|9
|11
|6
|38
|24
|14
|38
|8.ALANYA KESTELSPOR
|25
|8
|9
|8
|29
|29
|0
|33
|9.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|26
|8
|8
|10
|21
|37
|-16
|32
|10.MODAFEN
|25
|8
|6
|11
|28
|31
|-3
|30
|11.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|25
|6
|11
|8
|31
|34
|-3
|29
|12.KOZAN SPOR
|26
|6
|11
|9
|16
|21
|-5
|29
|13.BERGAMA BELEDİYESPOR
|25
|6
|10
|9
|26
|32
|-6
|28
|14.SİLİVRİSPOR
|26
|6
|10
|10
|23
|36
|-13
|28
|15.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR
|25
|7
|6
|12
|30
|40
|-10
|27
|16.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|26
|7
|4
|15
|19
|33
|-14
|25
|17.MUĞLASPOR
|25
|2
|9
|14
|19
|38
|-19
|15
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan
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