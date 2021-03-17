Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
17.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:50
Futbolda Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 23'üncü, 2, 3 ve 4. Grup'ta ise 26. hafta maçları oynandı.
Futbolda Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 23'üncü, 2, 3 ve 4. Grup'ta ise 26. hafta maçları oynandı.
Ligde 1. Grup'ta Diyarbekirspor ve 4. Grup'ta Düzcespor liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Belediye Kütahyaspor 3. Grup'ta da Somaspor zirvedeki yerini korudu.
Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Puan
|1.DİYARBEKİRSPOR
|23
|15
|6
|2
|33
|15
|51
|2.BUCASPOR 1928
|23
|14
|7
|2
|43
|14
|49
|3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|23
|13
|4
|6
|36
|19
|43
|4.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|23
|11
|7
|5
|33
|21
|40
|5.OFSPOR
|23
|11
|7
|5
|34
|26
|40
|6.BELEDİYE DERİNCESPOR
|23
|8
|10
|5
|31
|20
|34
|7.FATSA BELEDİYESPOR
|23
|8
|8
|7
|18
|20
|32
|8.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR
|23
|8
|7
|8
|28
|28
|31
|9.ARTVİN HOPASPOR
|23
|8
|7
|8
|31
|34
|31
|10.KIZILCABÖLÜKSPOR
|23
|6
|8
|9
|21
|25
|26
|11.1877 ALEMDAĞ
|23
|7
|5
|11
|30
|39
|26
|12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|23
|6
|5
|12
|23
|24
|23
|13.ÇANKAYA
|23
|6
|4
|13
|14
|35
|22
|14.PAYASSPOR
|23
|5
|6
|12
|25
|37
|21
|15.ANTALYA KEMERSPOR
|23
|5
|5
|13
|20
|38
|20
|16.MANİSASPOR
|23
|1
|8
|14
|16
|41
|11
2. Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Puan
|1.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|24
|16
|5
|3
|47
|23
|53
|2.FETHİYESPOR
|24
|14
|5
|5
|47
|20
|47
|3.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|25
|13
|5
|7
|46
|23
|44
|4.YOMRASPOR
|24
|10
|9
|5
|31
|24
|39
|5.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|25
|9
|11
|5
|25
|20
|38
|6.İSKENDERUN
|25
|11
|4
|10
|28
|33
|37
|7.CEYHANSPOR
|25
|9
|8
|8
|37
|47
|35
|8.MARDİN FOSFATSPOR
|25
|8
|10
|7
|25
|23
|34
|9.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|24
|7
|11
|6
|35
|26
|32
|10.KAHTA 02
|25
|6
|12
|7
|29
|25
|30
|11.HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|24
|6
|12
|6
|25
|30
|30
|12.AĞRI 1970
|24
|8
|5
|11
|18
|31
|29
|13.KARAMAN BELEDİYESPOR
|24
|5
|10
|9
|30
|34
|25
|14.ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR
|24
|6
|7
|11
|27
|32
|25
|15.TEKİRDAĞSPOR
|25
|4
|11
|10
|31
|38
|23
|16.TOKATSPOR
|24
|5
|6
|13
|17
|45
|21
|17.YOZGATSPOR 1959
|25
|2
|7
|16
|17
|41
|13
3. Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Puan
|1.SOMASPOR
|24
|15
|8
|1
|49
|21
|53
|2.ESENLER EROKSPOR
|25
|15
|5
|5
|46
|20
|50
|3.İÇEL İDMANYURDU
|25
|12
|8
|5
|35
|20
|44
|4.ŞİLE YILDIZSPOR
|25
|10
|9
|6
|33
|29
|39
|5.ÇARŞAMBASPOR
|24
|9
|10
|5
|32
|22
|37
|6.ISPARTA 32
|24
|10
|7
|7
|34
|25
|37
|7.ÇATALCASPOR
|24
|9
|9
|6
|27
|24
|36
|8.KARŞIYAKA
|25
|10
|6
|9
|30
|28
|36
|9.ALTINDAĞSPOR
|24
|8
|8
|8
|21
|23
|32
|10.OSMANİYESPOR
|24
|9
|5
|10
|27
|27
|29
|11.BATMAN PETROLSPOR
|25
|6
|11
|8
|18
|24
|29
|12.ELAZIĞ KARAKOÇAN
|25
|6
|10
|9
|23
|29
|28
|13.ERBAASPOR
|24
|8
|4
|12
|21
|29
|28
|14.GÖLCÜKSPOR
|25
|6
|4
|15
|13
|28
|22
|15.ARHAVİ SPOR
|24
|5
|6
|13
|18
|34
|21
|16.CİZRE SPOR
|24
|4
|8
|12
|19
|46
|20
|17.YALOVASPOR
|25
|3
|8
|14
|22
|39
|17
4. Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Puan
|1.DÜZCESPOR
|25
|14
|5
|6
|40
|26
|47
|2.ADIYAMAN 1954
|25
|12
|10
|3
|31
|17
|46
|3.68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|24
|13
|6
|5
|30
|14
|45
|4.BURSA YILDIRIMSPOR
|24
|12
|7
|5
|32
|19
|43
|5.1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|25
|12
|7
|6
|26
|17
|43
|6.BAYRAMPAŞASPOR
|24
|10
|6
|8
|35
|25
|36
|7.52 ORDUSPOR
|25
|8
|11
|6
|35
|24
|35
|8.ALANYA KESTELSPOR
|24
|8
|9
|7
|29
|26
|33
|9.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|25
|8
|8
|9
|20
|34
|32
|10.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|24
|6
|10
|8
|29
|32
|28
|11.SİLİVRİSPOR
|25
|6
|10
|9
|23
|32
|28
|12.MODAFEN
|24
|7
|6
|11
|24
|31
|27
|13.KOZANSPOR
|25
|5
|11
|9
|14
|20
|26
|14.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU
|24
|7
|5
|12
|30
|40
|26
|15.BERGAMA BELEDİYESPOR
|24
|5
|10
|9
|23
|31
|25
|16.SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR
|25
|6
|4
|15
|18
|33
|22
|17.MUĞLASPOR
|24
|2
|9
|13
|18
|36
|15
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan
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