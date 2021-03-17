Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

17.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:50
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Futbolda Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 23'üncü, 2, 3 ve 4. Grup'ta ise 26. hafta maçları oynandı.

Futbolda Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 23'üncü, 2, 3 ve 4. Grup'ta ise 26. hafta maçları oynandı.

Ligde 1. Grup'ta Diyarbekirspor ve 4. Grup'ta Düzcespor liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Belediye Kütahyaspor 3. Grup'ta da Somaspor zirvedeki yerini korudu.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

TAKIM O G B M A YPuan
1.DİYARBEKİRSPOR 231562331551
2.BUCASPOR 1928231472431449
3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR231346361943
4.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 231175332140
5.OFSPOR 231175342640
6.BELEDİYE DERİNCESPOR238105312034
7.FATSA BELEDİYESPOR23887182032
8.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR23878282831
9.ARTVİN HOPASPOR23878313431
10.KIZILCABÖLÜKSPOR23689212526
11.1877 ALEMDAĞ 237511303926
12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR236512232423
13.ÇANKAYA 236413143522
14.PAYASSPOR235612253721
15.ANTALYA KEMERSPOR235513203820
16.MANİSASPOR231814164111

2. Grup

TAKIM O G B M A Y Puan
1.BELEDİYE KÜTAHYASPOR241653472353
2.FETHİYESPOR241455472047
3.NAZİLLİ BELEDİYESPOR251357462344
4.YOMRASPOR241095312439
5.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 259115252038
6.İSKENDERUN 2511410283337
7.CEYHANSPOR25988374735
8.MARDİN FOSFATSPOR258107252334
9.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 247116352632
10.KAHTA 02 256127292530
11.HALİDE EDİP ADIVARSPOR246126253030
12.AĞRI 1970 248511183129
13.KARAMAN BELEDİYESPOR245109303425
14.ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR246711273225
15.TEKİRDAĞSPOR2541110313823
16.TOKATSPOR 245613174521
17.YOZGATSPOR 1959 252716174113

3. Grup

TAKIM O G B M A Y Puan
1.SOMASPOR241581492153
2.ESENLER EROKSPOR251555462050
3.İÇEL İDMANYURDU 251285352044
4.ŞİLE YILDIZSPOR251096332939
5.ÇARŞAMBASPOR249105322237
6.ISPARTA 32 241077342537
7.ÇATALCASPOR24996272436
8.KARŞIYAKA251069302836
9.ALTINDAĞSPOR24888212332
10.OSMANİYESPOR 249510272729
11.BATMAN PETROLSPOR 256118182429
12.ELAZIĞ KARAKOÇAN 256109232928
13.ERBAASPOR248412212928
14.GÖLCÜKSPOR256415132822
15.ARHAVİ SPOR245613183421
16.CİZRE SPOR244812194620
17.YALOVASPOR253814223917
Not: Osmaniyespor'un 3 puanı silinmiştir.

4. Grup

TAKIM O G B M A Y Puan
1.DÜZCESPOR251456402647
2.ADIYAMAN 1954 2512103311746
3.68 AKSARAY BELEDİYESPOR241365301445
4.BURSA YILDIRIMSPOR241275321943
5.1954 KELKİT BELEDİYESPOR251276261743
6.BAYRAMPAŞASPOR 241068352536
7.52 ORDUSPOR 258116352435
8.ALANYA KESTELSPOR24897292633
9.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 25889203432
10.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR246108293228
11.SİLİVRİSPOR256109233228
12.MODAFEN247611243127
13.KOZANSPOR 255119142026
14.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU 247512304026
15.BERGAMA BELEDİYESPOR245109233125
16.SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR256415183322
17.MUĞLASPOR242913183615

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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