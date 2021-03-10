Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
10.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:20
Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 25. hafta müsabakaları oynanırken, 68 Aksaray Belediyespor, 45 puanla liderliğini devam ettirdi.
Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 25. hafta müsabakaları oynanırken, 68 Aksaray Belediyespor, 45 puanla liderliğini devam ettirdi.
4. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|23
|13
|6
|4
|30
|12
|18
|45
|2.DÜZCESPOR
|24
|13
|5
|6
|38
|26
|12
|44
|3.ADIYAMAN 1954
|24
|11
|10
|3
|27
|16
|11
|43
|4.1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|24
|12
|6
|6
|26
|17
|9
|42
|5.BURSA YILDIRIM SPOR
|23
|11
|7
|5
|30
|18
|12
|40
|6.BAYRAMPAŞASPOR
|23
|10
|5
|8
|36
|24
|12
|35
|7.52 ORDUSPOR
|24
|8
|11
|5
|34
|22
|12
|35
|8.ALANYA KESTELSPOR
|23
|8
|9
|6
|29
|24
|5
|33
|9.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|24
|7
|8
|9
|18
|34
|-16
|29
|10.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|23
|6
|9
|8
|29
|32
|-3
|27
|11.MODAFEN
|23
|7
|6
|10
|23
|27
|-4
|27
|12.SİLİVRİSPOR
|24
|6
|9
|9
|22
|31
|-9
|27
|13.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU
|23
|7
|5
|11
|30
|39
|-9
|26
|14.BERGAMA BELEDİYESPOR
|23
|5
|9
|9
|22
|30
|-8
|24
|15.KOZAN SPOR
|23
|4
|11
|8
|13
|18
|-5
|23
|16.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|23
|5
|3
|15
|15
|34
|-19
|18
|17.MUĞLASPOR
|24
|2
|9
|13
|18
|36
|-18
|15
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük
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