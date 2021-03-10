Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

10.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:20
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 25. hafta müsabakaları oynanırken, 68 Aksaray Belediyespor, 45 puanla liderliğini devam ettirdi.

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 25. hafta müsabakaları oynanırken, 68 Aksaray Belediyespor, 45 puanla liderliğini devam ettirdi.

4. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR23136430121845
2.DÜZCESPOR24135638261244
3.ADIYAMAN 1954241110327161143
4.1954 KELKİT BELEDİYESPOR2412662617942
5.BURSA YILDIRIM SPOR23117530181240
6.BAYRAMPAŞASPOR 23105836241235
7.52 ORDUSPOR24811534221235
8.ALANYA KESTELSPOR238962924533
9.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ247891834-1629
10.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR236982932-327
11.MODAFEN2376102327-427
12.SİLİVRİSPOR246992231-927
13.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU2375113039-926
14.BERGAMA BELEDİYESPOR235992230-824
15.KOZAN SPOR2341181318-523
16.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR2353151534-1918
17.MUĞLASPOR2429131836-1815

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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