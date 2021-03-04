Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
04.03.2021 18:23 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:26
Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 24. hafta müsabakaları oynanırken, 68 Aksaray Belediyespor, 44 puanla liderliğini devam ettirdi.
Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 24. hafta müsabakaları oynanırken, 68 Aksaray Belediyespor, 44 puanla liderliğini devam ettirdi.
4. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|22
|13
|5
|4
|29
|11
|44
|2.DÜZCESPOR
|23
|12
|5
|6
|34
|24
|41
|3.1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|23
|12
|5
|6
|26
|17
|41
|4.BURSA YILDIRIM SPOR
|22
|11
|7
|4
|28
|14
|40
|5.ADIYAMAN 1954
|23
|10
|10
|3
|25
|15
|40
|6.52 ORDUSPOR
|23
|8
|11
|4
|33
|20
|35
|7.ALANYA KESTELSPOR
|23
|8
|9
|6
|29
|24
|33
|8.BAYRAMPAŞASPOR
|22
|9
|5
|8
|33
|24
|32
|9.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|23
|7
|7
|9
|18
|34
|28
|10.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU
|22
|7
|5
|10
|28
|36
|26
|11.SİLİVRİSPOR
|23
|6
|8
|9
|21
|30
|26
|12.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|22
|5
|9
|8
|27
|31
|24
|13.MODAFEN
|22
|6
|6
|10
|21
|27
|24
|14.BERGAMA BELEDİYESPOR
|22
|5
|9
|8
|21
|28
|24
|15.KOZAN SPOR
|22
|4
|11
|7
|13
|16
|23
|16.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|22
|5
|3
|14
|15
|31
|18
|17.MUĞLASPOR
|23
|1
|9
|13
|15
|34
|12
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan
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