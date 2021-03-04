Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

04.03.2021 18:23 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:26
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 24. hafta müsabakaları oynanırken, 68 Aksaray Belediyespor, 44 puanla liderliğini devam ettirdi.

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 24. hafta müsabakaları oynanırken, 68 Aksaray Belediyespor, 44 puanla liderliğini devam ettirdi.

4. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYP
1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR221354291144
2.DÜZCESPOR231256342441
3.1954 KELKİT BELEDİYESPOR231256261741
4.BURSA YILDIRIM SPOR221174281440
5.ADIYAMAN 1954 2310103251540
6.52 ORDUSPOR 238114332035
7.ALANYA KESTELSPOR23896292433
8.BAYRAMPAŞASPOR 22958332432
9.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 23779183428
10.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU 227510283626
11.SİLİVRİSPOR23689213026
12.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR22598273124
13.MODAFEN226610212724
14.BERGAMA BELEDİYESPOR22598212824
15.KOZAN SPOR 224117131623
16.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR225314153118
17.MUĞLASPOR231913153412

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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