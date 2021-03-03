Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

03.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:51
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 21. hafta, 2 ve 3. gruplarda ise 24. hafta maçları oynandı.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 21. hafta, 2 ve 3. gruplarda ise 24. hafta maçları oynandı.

1. Grup'ta Diyarbekirspor, 3. Grup'ta da Somaspor zirvedeki yerini korurken, 2. Grup'ta Belediye Kütahyaspor liderliğe yükseldi.

Ligin 4. Grubu'nda 24. hafta maçları yarın yapılacak.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

TAKIMOGBMAYP
1.DİYARBEKİRSPOR 211452271247
2.BUCASPOR 1928211362411445
3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR211326331641
4.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİSPOR211065312036
5.OFSPOR211065302536
6.BELEDİYE DERİNCESPOR20884301732
7.FATSA BELEDİYESPOR20767161927
8.ARTVİN HOPASPOR21768273427
9.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR21678232525
10.KIZILCABÖLÜKSPOR21579192522
11.1877 ALEMDAĞSPOR206410253522
12.PAYASSPOR215610233121
13.ÇANKAYA206311142921
14.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR215511192120
15.ANTALYA KEMERSPOR215511183420
16.MANİSASPOR211812153411

2. Grup:

TAKIMOGBMAYP
1.BELEDİYE KÜTAHYASPOR221453422047
2.FETHİYESPOR231355442044
3.NAZİLLİ BELEDİYESPOR231346442043
4.YOMRASPOR221075302337
5.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ238105232034
6.CEYHANSPOR23977364334
7.İSKENDERUN239410243331
8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 22796342530
9.MARDİN FOSFATSPOR23797242330
10.KAHTA 02 SPOR236107282428
11.HALİDE EDİP ADIVARSPOR225116243026
12.KARAMAN BELEDİYESPOR225107303225
13.ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR236710273125
14.TEKİRDAĞSPOR234118283123
15.AĞRI 1970226511153023
16.TOKATSPOR225512164220
17.YOZGATSPOR 1959232714173913

3. Grup:

TAKIMOGBMAYP
1.SOMASPOR231571461852
2.ESENLER EROKSPOR231355411944
3.İÇEL İDMANYURDU231265331842
4.ISPARTA 32 SPOR231076342337
5.ÇARŞAMBASPOR22994281736
6.ŞİLE YILDIZSPOR23986292635
7.ÇATALCASPOR22976272434
8.KARŞIYAKA23968272533
9.ALTINDAĞSPOR22868192130
10.OSMANİYESPOR22859242326
11.ERBAASPOR227411192625
12.BATMAN PETROLSPOR 22598162324
13.ELAZIĞ KARAKOÇAN23599192724
14.GÖLCÜKSPOR226412122422
15.CİZRE SPOR224612154218
16.ARHAVİSPOR224513153217
17.YALOVASPOR233713203616
Not: Osmaniyespor'un 3 puanı silinmiştir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 16:54:20. #1.14#
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