Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
03.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:51
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 21. hafta, 2 ve 3. gruplarda ise 24. hafta maçları oynandı.
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 21. hafta, 2 ve 3. gruplarda ise 24. hafta maçları oynandı.
1. Grup'ta Diyarbekirspor, 3. Grup'ta da Somaspor zirvedeki yerini korurken, 2. Grup'ta Belediye Kütahyaspor liderliğe yükseldi.
Ligin 4. Grubu'nda 24. hafta maçları yarın yapılacak.
Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.DİYARBEKİRSPOR
|21
|14
|5
|2
|27
|12
|47
|2.BUCASPOR 1928
|21
|13
|6
|2
|41
|14
|45
|3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|21
|13
|2
|6
|33
|16
|41
|4.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİSPOR
|21
|10
|6
|5
|31
|20
|36
|5.OFSPOR
|21
|10
|6
|5
|30
|25
|36
|6.BELEDİYE DERİNCESPOR
|20
|8
|8
|4
|30
|17
|32
|7.FATSA BELEDİYESPOR
|20
|7
|6
|7
|16
|19
|27
|8.ARTVİN HOPASPOR
|21
|7
|6
|8
|27
|34
|27
|9.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR
|21
|6
|7
|8
|23
|25
|25
|10.KIZILCABÖLÜKSPOR
|21
|5
|7
|9
|19
|25
|22
|11.1877 ALEMDAĞSPOR
|20
|6
|4
|10
|25
|35
|22
|12.PAYASSPOR
|21
|5
|6
|10
|23
|31
|21
|13.ÇANKAYA
|20
|6
|3
|11
|14
|29
|21
|14.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|21
|5
|5
|11
|19
|21
|20
|15.ANTALYA KEMERSPOR
|21
|5
|5
|11
|18
|34
|20
|16.MANİSASPOR
|21
|1
|8
|12
|15
|34
|11
2. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|22
|14
|5
|3
|42
|20
|47
|2.FETHİYESPOR
|23
|13
|5
|5
|44
|20
|44
|3.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|23
|13
|4
|6
|44
|20
|43
|4.YOMRASPOR
|22
|10
|7
|5
|30
|23
|37
|5.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|23
|8
|10
|5
|23
|20
|34
|6.CEYHANSPOR
|23
|9
|7
|7
|36
|43
|34
|7.İSKENDERUN
|23
|9
|4
|10
|24
|33
|31
|8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|22
|7
|9
|6
|34
|25
|30
|9.MARDİN FOSFATSPOR
|23
|7
|9
|7
|24
|23
|30
|10.KAHTA 02 SPOR
|23
|6
|10
|7
|28
|24
|28
|11.HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|22
|5
|11
|6
|24
|30
|26
|12.KARAMAN BELEDİYESPOR
|22
|5
|10
|7
|30
|32
|25
|13.ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR
|23
|6
|7
|10
|27
|31
|25
|14.TEKİRDAĞSPOR
|23
|4
|11
|8
|28
|31
|23
|15.AĞRI 1970
|22
|6
|5
|11
|15
|30
|23
|16.TOKATSPOR
|22
|5
|5
|12
|16
|42
|20
|17.YOZGATSPOR 1959
|23
|2
|7
|14
|17
|39
|13
3. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.SOMASPOR
|23
|15
|7
|1
|46
|18
|52
|2.ESENLER EROKSPOR
|23
|13
|5
|5
|41
|19
|44
|3.İÇEL İDMANYURDU
|23
|12
|6
|5
|33
|18
|42
|4.ISPARTA 32 SPOR
|23
|10
|7
|6
|34
|23
|37
|5.ÇARŞAMBASPOR
|22
|9
|9
|4
|28
|17
|36
|6.ŞİLE YILDIZSPOR
|23
|9
|8
|6
|29
|26
|35
|7.ÇATALCASPOR
|22
|9
|7
|6
|27
|24
|34
|8.KARŞIYAKA
|23
|9
|6
|8
|27
|25
|33
|9.ALTINDAĞSPOR
|22
|8
|6
|8
|19
|21
|30
|10.OSMANİYESPOR
|22
|8
|5
|9
|24
|23
|26
|11.ERBAASPOR
|22
|7
|4
|11
|19
|26
|25
|12.BATMAN PETROLSPOR
|22
|5
|9
|8
|16
|23
|24
|13.ELAZIĞ KARAKOÇAN
|23
|5
|9
|9
|19
|27
|24
|14.GÖLCÜKSPOR
|22
|6
|4
|12
|12
|24
|22
|15.CİZRE SPOR
|22
|4
|6
|12
|15
|42
|18
|16.ARHAVİSPOR
|22
|4
|5
|13
|15
|32
|17
|17.YALOVASPOR
|23
|3
|7
|13
|20
|36
|16
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar
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