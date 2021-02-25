Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 20. hafta 2, 3 ve ve 4. Grup'ta ise 23. hafta müsabakaları tamamlandı.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 20. hafta 2, 3 ve ve 4. Grup'ta ise 23. hafta müsabakaları tamamlandı.

1. Grup'ta Diyarbekirspor, sahasında Nevşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek puanını 44'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

2. Grup'ta Fethiyespor, konuk ettiği Büyükçekmece Tepecikspor ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 44 yaparak averajla liderliğini devam ettirdi.

3. Grup'ta Somaspor, deplasmanda Çatalcaspor'u 2-0 mağlup etti ve puanını 49'a çıkartarak liderliğini korudu.

4. Grup'ta ise 68 Aksaray Belediyespor, sahasında Kozanspor ile 0-0 berabere kalarak puanını 41'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup: