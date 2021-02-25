Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

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Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 20. hafta 2, 3 ve ve 4. Grup'ta ise 23. hafta müsabakaları tamamlandı.
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 20. hafta 2, 3 ve ve 4. Grup'ta ise 23. hafta müsabakaları tamamlandı.
1. Grup'ta Diyarbekirspor, sahasında Nevşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek puanını 44'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
2. Grup'ta Fethiyespor, konuk ettiği Büyükçekmece Tepecikspor ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 44 yaparak averajla liderliğini devam ettirdi.
3. Grup'ta Somaspor, deplasmanda Çatalcaspor'u 2-0 mağlup etti ve puanını 49'a çıkartarak liderliğini korudu.
4. Grup'ta ise 68 Aksaray Belediyespor, sahasında Kozanspor ile 0-0 berabere kalarak puanını 41'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.DİYARBEKİRSPOR
|20
|13
|5
|2
|26
|12
|14
|44
|2.BUCASPOR 1928
|20
|12
|6
|2
|38
|14
|24
|42
|3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|20
|13
|2
|5
|32
|13
|19
|41
|4.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|20
|10
|5
|5
|30
|19
|11
|35
|5.OFSPOR
|20
|9
|6
|5
|27
|24
|3
|33
|6.BELEDİYE DERİNCESPOR
|19
|7
|8
|4
|29
|17
|12
|29
|7.ARTVİN HOPASPOR
|20
|7
|5
|8
|26
|33
|-7
|26
|8.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR
|20
|6
|7
|7
|23
|24
|-1
|25
|9.FATSA BELEDİYESPOR
|19
|6
|6
|7
|15
|19
|-4
|24
|10.KIZILCABÖLÜKSPOR
|20
|5
|7
|8
|19
|24
|-5
|22
|11.PAYASSPOR
|20
|5
|6
|9
|23
|28
|-5
|21
|12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|20
|5
|5
|10
|19
|20
|-1
|20
|13.ANTALYA KEMERSPOR
|20
|5
|5
|10
|18
|33
|-15
|20
|14.1877 ALEMDAĞSPOR
|19
|5
|4
|10
|23
|34
|-11
|19
|15.ÇANKAYA
|19
|5
|3
|11
|13
|29
|-16
|18
|16.MANİSASPOR
|20
|1
|8
|11
|14
|32
|-18
|11
2. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FETHİYESPOR
|22
|13
|5
|4
|44
|18
|26
|44
|2.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|21
|13
|5
|3
|41
|20
|21
|44
|3.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|22
|13
|3
|6
|43
|19
|24
|42
|4.YOMRASPOR
|21
|9
|7
|5
|28
|23
|5
|34
|5.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|22
|8
|10
|4
|23
|19
|4
|34
|6.CEYHANSPOR
|22
|9
|7
|6
|35
|39
|-4
|34
|7.MARDİN FOSFATSPOR
|22
|7
|8
|7
|23
|22
|1
|29
|8.İSKENDERUN
|22
|8
|4
|10
|20
|33
|-13
|28
|9.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|21
|6
|9
|6
|30
|24
|6
|27
|10.KAHTA 02
|22
|6
|9
|7
|27
|23
|4
|27
|11.HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|21
|5
|10
|6
|23
|29
|-6
|25
|12.KARAMAN BELEDİYESPOR
|21
|5
|9
|7
|29
|31
|-2
|24
|13.AĞRI 1970
|22
|6
|5
|11
|15
|30
|-15
|23
|14.TEKİRDAĞSPOR
|22
|4
|10
|8
|27
|30
|-3
|22
|15.ÇENGELKÖY
|22
|5
|7
|10
|24
|31
|-7
|22
|16.TOKATSPOR
|21
|5
|5
|11
|16
|39
|-23
|20
|17.YOZGATSPOR 1959
|22
|2
|7
|13
|17
|35
|-18
|13
3. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SOMASPOR
|22
|14
|7
|1
|43
|18
|25
|49
|2.ESENLER EROKSPOR
|22
|13
|5
|4
|41
|17
|24
|44
|3.İÇEL İDMANYURDU
|22
|11
|6
|5
|31
|17
|14
|39
|4.ISPARTA 32
|22
|10
|7
|5
|33
|20
|13
|37
|5.ÇARŞAMBASPOR
|22
|9
|9
|4
|28
|17
|11
|36
|6.ÇATALCASPOR
|21
|9
|6
|6
|24
|21
|3
|33
|7.KARŞIYAKA
|22
|9
|5
|8
|24
|22
|2
|32
|8.ŞİLE YILDIZSPOR
|22
|8
|8
|6
|26
|25
|1
|32
|9.ALTINDAĞSPOR
|21
|7
|6
|8
|16
|20
|-4
|27
|10.ELAZIĞ KARAKOÇAN
|22
|5
|9
|8
|18
|24
|-6
|24
|11.OSMANİYESPOR
|21
|7
|5
|9
|22
|23
|-1
|23
|12.BATMAN PETROLSPOR
|21
|5
|8
|8
|15
|22
|-7
|23
|13.ERBAASPOR
|21
|6
|4
|11
|16
|25
|-9
|22
|14.GÖLCÜKSPOR
|21
|6
|4
|11
|11
|21
|-10
|22
|15.ARHAVİSPOR
|21
|4
|5
|12
|15
|29
|-14
|17
|16.CİZRESPOR
|21
|4
|5
|12
|14
|41
|-27
|17
|17.YALOVASPOR
|22
|3
|7
|12
|19
|34
|-15
|16
4. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|21
|12
|5
|4
|28
|11
|17
|41
|2.ADIYAMAN 1954
|22
|10
|10
|2
|25
|14
|11
|40
|3.1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|22
|12
|4
|6
|26
|17
|9
|40
|4.BURSA YILDIRIMSPOR
|21
|11
|6
|4
|27
|13
|14
|39
|5.DÜZCESPOR
|22
|11
|5
|6
|32
|23
|9
|38
|6.52 ORDUSPOR
|22
|7
|11
|4
|32
|20
|12
|32
|7.BAYRAMPAŞA
|21
|9
|5
|7
|33
|23
|10
|32
|8.ALANYA KESTELSPOR
|22
|8
|8
|6
|28
|23
|5
|32
|9.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR
|22
|7
|5
|10
|28
|36
|-8
|26
|10.SİLİVRİSPOR
|22
|6
|7
|9
|21
|30
|-9
|25
|11.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|22
|6
|7
|9
|16
|33
|-17
|25
|12.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|21
|5
|9
|7
|26
|29
|-3
|24
|13.BERGAMA BELEDİYESPOR
|20
|5
|8
|7
|20
|26
|-6
|23
|14.KOZANSPOR
|21
|4
|10
|7
|13
|16
|-3
|22
|15.MODAFEN
|20
|5
|5
|10
|18
|25
|-7
|20
|16.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|21
|5
|3
|13
|14
|29
|-15
|18
|17.MUĞLASPOR
|22
|1
|8
|13
|14
|33
|-19
|11
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan