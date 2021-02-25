Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

25.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:57
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 20. hafta 2, 3 ve ve 4. Grup'ta ise 23. hafta müsabakaları tamamlandı.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 20. hafta 2, 3 ve ve 4. Grup'ta ise 23. hafta müsabakaları tamamlandı.

1. Grup'ta Diyarbekirspor, sahasında Nevşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek puanını 44'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

2. Grup'ta Fethiyespor, konuk ettiği Büyükçekmece Tepecikspor ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 44 yaparak averajla liderliğini devam ettirdi.

3. Grup'ta Somaspor, deplasmanda Çatalcaspor'u 2-0 mağlup etti ve puanını 49'a çıkartarak liderliğini korudu.

4. Grup'ta ise 68 Aksaray Belediyespor, sahasında Kozanspor ile 0-0 berabere kalarak puanını 41'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

OGBMAYAVP
1.DİYARBEKİRSPOR20135226121444
2.BUCASPOR 192820126238142442
3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR20132532131941
4.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR20105530191135
5.OFSPOR209652724333
6.BELEDİYE DERİNCESPOR1978429171229
7.ARTVİN HOPASPOR207582633-726
8.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR206772324-125
9.FATSA BELEDİYESPOR196671519-424
10.KIZILCABÖLÜKSPOR205781924-522
11.PAYASSPOR205692328-521
12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR2055101920-120
13.ANTALYA KEMERSPOR2055101833-1520
14.1877 ALEMDAĞSPOR1954102334-1119
15.ÇANKAYA1953111329-1618
16.MANİSASPOR2018111432-1811

2. Grup:

OGBMAYAVP
1.FETHİYESPOR22135444182644
2.BELEDİYE KÜTAHYASPOR21135341202144
3.NAZİLLİ BELEDİYESPOR22133643192442
4.YOMRASPOR219752823534
5.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ2281042319434
6.CEYHANSPOR229763539-434
7.MARDİN FOSFATSPOR227872322129
8.İSKENDERUN2284102033-1328
9.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR216963024627
10.KAHTA 02226972723427
11.HALİDE EDİP ADIVARSPOR2151062329-625
12.KARAMAN BELEDİYESPOR215972931-224
13.AĞRI 19702265111530-1523
14.TEKİRDAĞSPOR2241082730-322
15.ÇENGELKÖY2257102431-722
16.TOKATSPOR2155111639-2320
17.YOZGATSPOR 19592227131735-1813

3. Grup:

OGBMAYAVP
1.SOMASPOR22147143182549
2.ESENLER EROKSPOR22135441172444
3.İÇEL İDMANYURDU22116531171439
4.ISPARTA 3222107533201337
5.ÇARŞAMBASPOR2299428171136
6.ÇATALCASPOR219662421333
7.KARŞIYAKA229582422232
8.ŞİLE YILDIZSPOR228862625132
9.ALTINDAĞSPOR217681620-427
10.ELAZIĞ KARAKOÇAN225981824-624
11.OSMANİYESPOR217592223-123
12.BATMAN PETROLSPOR215881522-723
13.ERBAASPOR2164111625-922
14.GÖLCÜKSPOR2164111121-1022
15.ARHAVİSPOR2145121529-1417
16.CİZRESPOR2145121441-2717
17.YALOVASPOR2237121934-1516
Not: Osmaniyespor'un 3 puanı silinmiştir.

4. Grup:

OGBMAYAVP
1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR21125428111741
2.ADIYAMAN 1954221010225141140
3.1954 KELKİT BELEDİYESPOR2212462617940
4.BURSA YILDIRIMSPOR21116427131439
5.DÜZCESPOR2211563223938
6.52 ORDUSPOR22711432201232
7.BAYRAMPAŞA2195733231032
8.ALANYA KESTELSPOR228862823532
9.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR2275102836-826
10.SİLİVRİSPOR226792130-925
11.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ226791633-1725
12.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR215972629-324
13.BERGAMA BELEDİYESPOR205872026-623
14.KOZANSPOR2141071316-322
15.MODAFEN2055101825-720
16.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR2153131429-1518
17.MUĞLASPOR2218131433-1911

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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