Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Misli.com 3. Lig'de 2, 3 ve 4. Grup'ta 22. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Ligde oynanan maçların ardından 2. Grup'ta Fethiyespor, deplasmanda Karaman Belediyespor'u 2-0 yenerek 43 puana çıktı ve liderliğini devam ettirdi.

3. Grup'ta Somaspor, sahasında Cizrespor'u 1-0'la geçti ve koltuğunu korudu. 46 puana ulaşan Somaspor, ikinci Esenler Erokspor'un haftayı beraberlikle kapatmasıyla en yakın takipçisiyle farkı 5'e çıkardı.

4. Grup'ta ise haftaya ilk 3 sırada giren 1954 Kelkit Belediyespor, Bursa Yıldırımspor ve Düzcespor puan kaybı yaşadı. Haftaya 4. sırada giren 68 Aksaray Belediyespor, deplasmanda Muğlaspor'u 4-0 yendi. Bir maçı eksik olan 68 Aksaray Belediyespor, 40 puana ulaştı ve averajla liderliği ele aldı.

Puan durumları

2. Grup: