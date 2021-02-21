Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

21.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 21.02.2021 15:42
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Misli.com 3. Lig'de 2, 3 ve 4. Grup'ta 22. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Misli.com 3. Lig'de 2, 3 ve 4. Grup'ta 22. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Ligde oynanan maçların ardından 2. Grup'ta Fethiyespor, deplasmanda Karaman Belediyespor'u 2-0 yenerek 43 puana çıktı ve liderliğini devam ettirdi.

3. Grup'ta Somaspor, sahasında Cizrespor'u 1-0'la geçti ve koltuğunu korudu. 46 puana ulaşan Somaspor, ikinci Esenler Erokspor'un haftayı beraberlikle kapatmasıyla en yakın takipçisiyle farkı 5'e çıkardı.

4. Grup'ta ise haftaya ilk 3 sırada giren 1954 Kelkit Belediyespor, Bursa Yıldırımspor ve Düzcespor puan kaybı yaşadı. Haftaya 4. sırada giren 68 Aksaray Belediyespor, deplasmanda Muğlaspor'u 4-0 yendi. Bir maçı eksik olan 68 Aksaray Belediyespor, 40 puana ulaştı ve averajla liderliği ele aldı.

Puan durumları

2. Grup:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. FETHİYESPOR21134443172643
2. NAZİLLİ BELEDİYESPOR21133542172542
3. BELEDİYE KÜTAHYASPOR20125339192041
4. YOMRASPOR219752823534
5. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ218942319433
6. CEYHAN SPOR219663438-433
7. MARDİN FOSFATSPOR217772221128
8. İSKENDERUN2183102033-1327
9. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR206862923626
10. KAHTA 02216872521426
11. HALİDE EDİP ADIVARSPOR205962329-624
12. KARAMAN BELEDİYESPOR205872830-223
13. AĞRI 1970 SPOR2164111429-1522
14. TEKİRDAĞSPOR214982528-321
15. ÇENGELKÖY2156102431-721
16. TOKATSPOR2054111538-2319
17. YOZGATSPOR 19592126131634-1812

3. Grup:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. SOMASPOR21137141182346
2. ESENLER EROKSPOR21125439172241
3. İÇEL İDMANYURDU21115530161438
4. ISPARTA 3221106532191336
5. ÇARŞAMBASPOR2198428171135
6. ÇATALCASPOR209652419533
7. KARŞIYAKA219572421332
8. ŞİLE YILDIZSPOR217862525029
9. ALTINDAĞSPOR207671618-227
10. ELAZIĞ KARAKOÇAN215881723-623
11. OSMANİYESPOR 207492122-122
12. BATMAN PETROLSPOR205781522-722
13. ERBAASPOR2164111625-922
14. GÖLCÜKSPOR2064101120-922
15. ARHAVİ SPOR2044121529-1416
16. YALOVASPOR2136121934-1515
17. CİZRESPOR2035121341-2814
NOT: Osmaniyespor'un 3 puanı silinmiştir.

4. Grup:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR20124428111740
2.1954 KELKİT BELEDİYESPOR21124526161040
3. BURSA YILDIRIMSPOR21116427131439
4. DÜZCESPOR21115532221038
5. ADIYAMAN 195421910224141037
6. ALANYA KESTELSPOR218762722531
7. BAYRAMPAŞA208573223929
8. 52 ORDUSPOR2161142820829
9. KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR217592833-526
10. SİLİVRİSPOR216782129-825
11. SİİRT İL ÖZEL İDARESİ216781629-1325
12. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR205872528-323
13. BERGAMA BELEDİYESPOR195771824-622
14. KOZANSPOR204971316-321
15. MODAFEN1945101525-1017
16. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR2043131329-1615
17. MUĞLASPOR2117131231-1910

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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