Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
Misli.com 3. Lig'de 2, 3 ve 4. Grup'ta 22. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Misli.com 3. Lig'de 2, 3 ve 4. Grup'ta 22. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Ligde oynanan maçların ardından 2. Grup'ta Fethiyespor, deplasmanda Karaman Belediyespor'u 2-0 yenerek 43 puana çıktı ve liderliğini devam ettirdi.
3. Grup'ta Somaspor, sahasında Cizrespor'u 1-0'la geçti ve koltuğunu korudu. 46 puana ulaşan Somaspor, ikinci Esenler Erokspor'un haftayı beraberlikle kapatmasıyla en yakın takipçisiyle farkı 5'e çıkardı.
4. Grup'ta ise haftaya ilk 3 sırada giren 1954 Kelkit Belediyespor, Bursa Yıldırımspor ve Düzcespor puan kaybı yaşadı. Haftaya 4. sırada giren 68 Aksaray Belediyespor, deplasmanda Muğlaspor'u 4-0 yendi. Bir maçı eksik olan 68 Aksaray Belediyespor, 40 puana ulaştı ve averajla liderliği ele aldı.
Puan durumları
2. Grup:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. FETHİYESPOR
|21
|13
|4
|4
|43
|17
|26
|43
|2. NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|21
|13
|3
|5
|42
|17
|25
|42
|3. BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|20
|12
|5
|3
|39
|19
|20
|41
|4. YOMRASPOR
|21
|9
|7
|5
|28
|23
|5
|34
|5. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|21
|8
|9
|4
|23
|19
|4
|33
|6. CEYHAN SPOR
|21
|9
|6
|6
|34
|38
|-4
|33
|7. MARDİN FOSFATSPOR
|21
|7
|7
|7
|22
|21
|1
|28
|8. İSKENDERUN
|21
|8
|3
|10
|20
|33
|-13
|27
|9. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|20
|6
|8
|6
|29
|23
|6
|26
|10. KAHTA 02
|21
|6
|8
|7
|25
|21
|4
|26
|11. HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|20
|5
|9
|6
|23
|29
|-6
|24
|12. KARAMAN BELEDİYESPOR
|20
|5
|8
|7
|28
|30
|-2
|23
|13. AĞRI 1970 SPOR
|21
|6
|4
|11
|14
|29
|-15
|22
|14. TEKİRDAĞSPOR
|21
|4
|9
|8
|25
|28
|-3
|21
|15. ÇENGELKÖY
|21
|5
|6
|10
|24
|31
|-7
|21
|16. TOKATSPOR
|20
|5
|4
|11
|15
|38
|-23
|19
|17. YOZGATSPOR 1959
|21
|2
|6
|13
|16
|34
|-18
|12
3. Grup:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. SOMASPOR
|21
|13
|7
|1
|41
|18
|23
|46
|2. ESENLER EROKSPOR
|21
|12
|5
|4
|39
|17
|22
|41
|3. İÇEL İDMANYURDU
|21
|11
|5
|5
|30
|16
|14
|38
|4. ISPARTA 32
|21
|10
|6
|5
|32
|19
|13
|36
|5. ÇARŞAMBASPOR
|21
|9
|8
|4
|28
|17
|11
|35
|6. ÇATALCASPOR
|20
|9
|6
|5
|24
|19
|5
|33
|7. KARŞIYAKA
|21
|9
|5
|7
|24
|21
|3
|32
|8. ŞİLE YILDIZSPOR
|21
|7
|8
|6
|25
|25
|0
|29
|9. ALTINDAĞSPOR
|20
|7
|6
|7
|16
|18
|-2
|27
|10. ELAZIĞ KARAKOÇAN
|21
|5
|8
|8
|17
|23
|-6
|23
|11. OSMANİYESPOR
|20
|7
|4
|9
|21
|22
|-1
|22
|12. BATMAN PETROLSPOR
|20
|5
|7
|8
|15
|22
|-7
|22
|13. ERBAASPOR
|21
|6
|4
|11
|16
|25
|-9
|22
|14. GÖLCÜKSPOR
|20
|6
|4
|10
|11
|20
|-9
|22
|15. ARHAVİ SPOR
|20
|4
|4
|12
|15
|29
|-14
|16
|16. YALOVASPOR
|21
|3
|6
|12
|19
|34
|-15
|15
|17. CİZRESPOR
|20
|3
|5
|12
|13
|41
|-28
|14
4. Grup:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|20
|12
|4
|4
|28
|11
|17
|40
|2.1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|21
|12
|4
|5
|26
|16
|10
|40
|3. BURSA YILDIRIMSPOR
|21
|11
|6
|4
|27
|13
|14
|39
|4. DÜZCESPOR
|21
|11
|5
|5
|32
|22
|10
|38
|5. ADIYAMAN 1954
|21
|9
|10
|2
|24
|14
|10
|37
|6. ALANYA KESTELSPOR
|21
|8
|7
|6
|27
|22
|5
|31
|7. BAYRAMPAŞA
|20
|8
|5
|7
|32
|23
|9
|29
|8. 52 ORDUSPOR
|21
|6
|11
|4
|28
|20
|8
|29
|9. KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|26
|10. SİLİVRİSPOR
|21
|6
|7
|8
|21
|29
|-8
|25
|11. SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|21
|6
|7
|8
|16
|29
|-13
|25
|12. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|20
|5
|8
|7
|25
|28
|-3
|23
|13. BERGAMA BELEDİYESPOR
|19
|5
|7
|7
|18
|24
|-6
|22
|14. KOZANSPOR
|20
|4
|9
|7
|13
|16
|-3
|21
|15. MODAFEN
|19
|4
|5
|10
|15
|25
|-10
|17
|16. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|20
|4
|3
|13
|13
|29
|-16
|15
|17. MUĞLASPOR
|21
|1
|7
|13
|12
|31
|-19
|10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay