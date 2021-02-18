Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 19, 2. Grup, 3. Grup ve 4. Grup'ta 21. hafta maçları oynanırken, 2. Grup haricinde liderler koltuğunu korudu.
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 19, 2. Grup, 3. Grup ve 4. Grup'ta 21. hafta maçları oynanırken, 2. Grup haricinde liderler koltuğunu korudu.
1. Grup'ta Diyarbekirspor, deplasmanda Artvin Hopaspor ile 0-0 berabere kalarak puanını 41'e yükseltti. İkinci sıradaki Bucaspor 1928'in de berabere kalmasıyla Diyarbekirspor liderliğini sürdürdü.
2. Grup'ta lider Nazilli Belediyespor, deplasmanda Mardin Fosfatspor'a 1-0 yenildi. İkinci sıradaki Fethiyespor ise rakibinin puan kaybında hata yapmadı ve Tekirdağspor'u 3-1 yenerek liderliğe yükseldi.
3. Grup'ta en yakın rakibi Esenler Erokspor'un 5 puan önünde bulunan Somaspor, deplasmanda Yalovaspor ile 1-1 berabere kalarak 1 puan aldı. İçel İdmanyurdu'nu sahasında 5-0 yenen Esenler Erokspor'un 3 puan aldığı haftada fark 3'e düşse de Somaspor liderliğini korudu.
4. Grup'ta ise oynanan maçların ardından ilk 3 sıradaki takımlar haftayı galibiyetle kapatırken, 1954 Kelkit Belediyespor liderliğini devam ettirdi.
Ligde gruplara göre oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1. DİYARBEKİRSPOR
|19
|12
|5
|2
|25
|12
|13
|41
|2. BUCASPOR 1928
|19
|11
|6
|2
|37
|14
|23
|39
|3. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|19
|12
|2
|5
|29
|12
|17
|38
|4. ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|19
|9
|5
|5
|26
|18
|8
|32
|5. OFSPOR
|19
|9
|5
|5
|27
|24
|3
|32
|6. BELEDİYE DERİNCESPOR
|18
|7
|7
|4
|28
|16
|12
|28
|7. ARTVİN HOPASPOR
|19
|7
|4
|8
|25
|32
|-7
|25
|8. EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR
|19
|6
|6
|7
|23
|24
|-1
|24
|9. FATSA BELEDİYESPOR
|18
|6
|6
|6
|15
|17
|-2
|24
|10. KIZILCABÖLÜKSPOR
|19
|5
|6
|8
|19
|24
|-5
|21
|11. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|19
|5
|5
|9
|19
|19
|0
|20
|12. ANTALYA KEMERSPOR
|19
|5
|5
|9
|17
|30
|-13
|20
|13. 1877 ALEMDAĞSPOR
|18
|5
|4
|9
|22
|30
|-8
|19
|14. PAYASSPOR
|19
|4
|6
|9
|21
|28
|-7
|18
|15. ÇANKAYA
|18
|5
|2
|11
|13
|29
|-16
|17
|16. MANİSASPOR
|19
|1
|8
|10
|14
|31
|-17
|11
2. Grup:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1. FETHİYESPOR
|20
|12
|4
|4
|41
|17
|24
|40
|2. NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|20
|12
|3
|5
|39
|16
|23
|39
|3. BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|19
|11
|5
|3
|36
|17
|19
|38
|4. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|20
|8
|8
|4
|23
|19
|4
|32
|5. CEYHANSPOR
|20
|9
|5
|6
|33
|37
|-4
|32
|6. YOMRASPOR
|20
|8
|7
|5
|26
|22
|4
|31
|7. MARDİN FOSFATSPOR
|20
|7
|6
|7
|22
|21
|1
|27
|8. İSKENDERUN
|20
|8
|3
|9
|19
|30
|-11
|27
|9. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|19
|6
|8
|5
|28
|21
|7
|26
|10. KAHTA 02
|20
|5
|8
|7
|23
|20
|3
|23
|11. KARAMAN BELEDİYESPOR
|19
|5
|8
|6
|28
|28
|0
|23
|12. AĞRI 1970
|20
|6
|4
|10
|13
|27
|-14
|22
|13. ÇENGELKÖY
|20
|5
|6
|9
|22
|28
|-6
|21
|14. HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|19
|4
|9
|6
|21
|28
|-7
|21
|15. TEKİRDAĞSPOR
|20
|4
|8
|8
|24
|27
|-3
|20
|16. TOKATSPOR
|20
|5
|4
|11
|15
|38
|-23
|19
|17. YOZGATSPOR 1959
|20
|2
|6
|12
|15
|32
|-17
|12
3. Grup:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1. SOMASPOR
|20
|12
|7
|1
|40
|18
|22
|43
|2. ESENLER EROKSPOR
|20
|12
|4
|4
|38
|16
|22
|40
|3. ISPARTA 32
|20
|10
|6
|4
|32
|18
|14
|36
|4. İÇEL İDMANYURDU
|20
|10
|5
|5
|27
|16
|11
|35
|5. ÇATALCASPOR
|19
|9
|6
|4
|23
|17
|6
|33
|6. ÇARŞAMBASPOR
|20
|8
|8
|4
|26
|16
|10
|32
|7. KARŞIYAKA
|20
|8
|5
|7
|21
|19
|2
|29
|8. ŞİLE YILDIZSPOR
|20
|7
|7
|6
|24
|24
|0
|28
|9. ALTINDAĞ SPOR
|19
|6
|6
|7
|15
|18
|-3
|24
|10. ELAZIĞ KARAKOÇAN
|20
|5
|8
|7
|15
|19
|-4
|23
|11. OSMANİYESPOR
|19
|7
|4
|8
|21
|21
|0
|22
|12. GÖLCÜKSPOR
|19
|6
|4
|9
|11
|17
|-6
|22
|13. BATMAN PETROLSPOR
|19
|4
|7
|8
|11
|20
|-9
|19
|14. ERBAASPOR
|20
|5
|4
|11
|15
|25
|-10
|19
|15. ARHAVİSPOR
|20
|4
|4
|12
|15
|29
|-14
|16
|16. YALOVASPOR
|20
|3
|6
|11
|17
|31
|-14
|15
|17. CİZRESPOR
|19
|3
|5
|11
|13
|40
|-27
|14
4. Grup:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1. 1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|20
|12
|3
|5
|26
|16
|10
|39
|2. BURSA YILDIRIMSPOR
|20
|11
|5
|4
|27
|13
|14
|38
|3. DÜZCESPOR
|20
|11
|5
|4
|32
|21
|11
|38
|4. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|19
|11
|4
|4
|24
|11
|13
|37
|5. ADIYAMAN 1954
|20
|8
|10
|2
|21
|13
|8
|34
|6. BAYRAMPAŞA
|19
|8
|5
|6
|31
|21
|10
|29
|7. 52 ORDUSPOR
|20
|6
|11
|3
|26
|17
|9
|29
|8. ALANYA KESTELSPOR
|20
|7
|7
|6
|25
|21
|4
|28
|9. KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR
|20
|6
|5
|9
|27
|33
|-6
|23
|10. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|19
|5
|7
|7
|25
|28
|-3
|22
|11. BERGAMA BELEDİYESPOR
|18
|5
|7
|6
|18
|23
|-5
|22
|12. SİLİVRİSPOR
|20
|5
|7
|8
|18
|27
|-9
|22
|13. SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|20
|5
|7
|8
|15
|29
|-14
|22
|14. KOZANSPOR
|19
|4
|8
|7
|13
|16
|-3
|20
|15. MODAFEN
|19
|4
|5
|10
|15
|25
|-10
|17
|16. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|19
|4
|3
|12
|12
|26
|-14
|15
|17. MUĞLASPOR
|20
|1
|7
|12
|12
|27
|-15
|10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay