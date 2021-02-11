Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
11.02.2021 17:55 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:55
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 18, 2 ve 3. gruplarda ise 20. hafta maçları yapıldı.
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 18, 2 ve 3. gruplarda ise 20. hafta maçları yapıldı.
1. Grup'ta Diyarbekirspor liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Nazilli Belediyespor, 3. Grup'ta da Somaspor zirvedeki yerini korudu.
Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Puan
|1.DİYARBEKİRSPOR
|18
|12
|4
|2
|25
|12
|40
|2.BUCASPOR 1928
|18
|11
|5
|2
|36
|13
|38
|3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|18
|11
|2
|5
|28
|12
|35
|4.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|18
|9
|4
|5
|25
|17
|31
|5.OFSPOR
|18
|8
|5
|5
|25
|23
|29
|6.BELEDİYE DERİNCESPOR
|18
|7
|7
|4
|28
|16
|28
|7.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR
|18
|6
|6
|6
|23
|23
|24
|8.FATSA BELEDİYESPOR
|18
|6
|6
|6
|15
|17
|24
|9.ARTVİN HOPASPOR
|18
|7
|3
|8
|25
|32
|24
|10.KIZILCABÖLÜKSPOR
|18
|5
|6
|7
|19
|23
|21
|11.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|18
|5
|5
|8
|18
|17
|20
|12.1877 ALEMDAĞ SPOR
|18
|5
|4
|9
|22
|30
|19
|13.PAYASSPOR
|18
|4
|5
|9
|19
|26
|17
|14.ANTALYA KEMERSPOR
|18
|4
|5
|9
|16
|30
|17
|15.ÇANKAYA
|18
|5
|2
|11
|13
|29
|17
|16.MANİSASPOR
|18
|1
|7
|10
|12
|29
|10
2. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Puan
|1.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|19
|12
|3
|4
|39
|15
|39
|2.FETHİYESPOR
|19
|11
|4
|4
|38
|16
|37
|3.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|18
|10
|5
|3
|34
|17
|35
|4.YOMRASPOR
|19
|8
|6
|5
|25
|21
|30
|5.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|19
|7
|8
|4
|20
|18
|29
|6.CEYHANSPOR
|19
|8
|5
|6
|31
|36
|29
|7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|19
|6
|8
|5
|28
|21
|26
|8.MARDİN FOSFATSPOR
|19
|6
|6
|7
|21
|21
|24
|9.İSKENDERUN
|19
|7
|3
|9
|18
|30
|24
|10.KAHTA 02
|19
|5
|8
|6
|22
|17
|23
|11.KARAMAN BELEDİYESPOR
|18
|5
|7
|6
|27
|27
|22
|12.AĞRI 1970
|19
|6
|4
|9
|13
|25
|22
|13.ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI
|19
|5
|6
|8
|22
|27
|21
|14.TEKİRDAĞSPOR
|19
|4
|8
|7
|23
|24
|20
|15.TOKATSPOR
|19
|5
|4
|10
|14
|35
|19
|16.HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|18
|3
|9
|6
|18
|27
|18
|17.YOZGATSPOR 1959
|19
|2
|6
|11
|14
|30
|12
3. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Puan
|1.SOMASPOR
|19
|12
|6
|1
|39
|17
|42
|2.ESENLER EROKSPOR
|19
|11
|4
|4
|33
|16
|37
|3.İÇEL İDMANYURDU
|19
|10
|5
|4
|27
|11
|35
|4.ISPARTA 32
|19
|10
|5
|4
|32
|18
|35
|5.ÇATALCASPOR
|18
|9
|5
|4
|22
|16
|32
|6.ÇARŞAMBASPOR
|19
|8
|7
|4
|25
|15
|31
|7.KARŞIYAKA
|19
|8
|5
|6
|21
|17
|29
|8.ŞİLE YILDIZSPOR
|19
|7
|6
|6
|24
|24
|27
|9.ALTINDAĞSPOR
|18
|6
|6
|6
|15
|17
|24
|10.OSMANİYESPOR
|19
|7
|4
|8
|21
|21
|22
|11.GÖLCÜKSPOR
|19
|6
|4
|9
|11
|17
|22
|12.ELAZIĞ KARAKOÇAN
|19
|4
|8
|7
|13
|19
|20
|13.BATMAN PETROLSPOR
|19
|4
|7
|8
|11
|20
|19
|14.ERBAASPOR
|19
|4
|4
|11
|14
|25
|16
|15.ARHAVİSPOR
|19
|4
|3
|12
|14
|28
|15
|16.YALOVASPOR
|19
|3
|5
|11
|16
|30
|14
|17.CİZRESPOR
|18
|3
|4
|11
|12
|39
|13
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar
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