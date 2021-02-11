Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

11.02.2021 17:55 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:55
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 18, 2 ve 3. gruplarda ise 20. hafta maçları yapıldı.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 18, 2 ve 3. gruplarda ise 20. hafta maçları yapıldı.

1. Grup'ta Diyarbekirspor liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Nazilli Belediyespor, 3. Grup'ta da Somaspor zirvedeki yerini korudu.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

TAKIMOGBMAYPuan
1.DİYARBEKİRSPOR 181242251240
2.BUCASPOR 1928181152361338
3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR181125281235
4.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR18945251731
5.OFSPOR18855252329
6.BELEDİYE DERİNCESPOR18774281628
7.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR18666232324
8.FATSA BELEDİYESPOR18666151724
9.ARTVİN HOPASPOR18738253224
10.KIZILCABÖLÜKSPOR18567192321
11.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR18558181720
12.1877 ALEMDAĞ SPOR18549223019
13.PAYASSPOR18459192617
14.ANTALYA KEMERSPOR18459163017
15.ÇANKAYA185211132917
16.MANİSASPOR181710122910

2. Grup:

TAKIMOGBMAYPuan
1.NAZİLLİ BELEDİYESPOR191234391539
2.FETHİYESPOR191144381637
3.BELEDİYE KÜTAHYASPOR181053341735
4.YOMRASPOR19865252130
5.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ19784201829
6.CEYHANSPOR19856313629
7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR19685282126
8.MARDİN FOSFATSPOR19667212124
9.İSKENDERUN19739183024
10.KAHTA 0219586221723
11.KARAMAN BELEDİYESPOR18576272722
12.AĞRI 197019649132522
13.ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI19568222721
14.TEKİRDAĞSPOR19487232420
15.TOKATSPOR195410143519
16.HALİDE EDİP ADIVARSPOR18396182718
17.YOZGATSPOR 1959192611143012

3. Grup:

TAKIMOGBMAYPuan
1.SOMASPOR191261391742
2.ESENLER EROKSPOR191144331637
3.İÇEL İDMANYURDU191054271135
4.ISPARTA 32191054321835
5.ÇATALCASPOR18954221632
6.ÇARŞAMBASPOR19874251531
7.KARŞIYAKA19856211729
8.ŞİLE YILDIZSPOR19766242427
9.ALTINDAĞSPOR18666151724
10.OSMANİYESPOR19748212122
11.GÖLCÜKSPOR19649111722
12.ELAZIĞ KARAKOÇAN19487131920
13.BATMAN PETROLSPOR19478112019
14.ERBAASPOR194411142516
15.ARHAVİSPOR194312142815
16.YALOVASPOR193511163014
17.CİZRESPOR183411123913
Not: Osmaniyespor'un 3 puanı silinmiştir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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