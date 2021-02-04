Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

04.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:05
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta 17'nci, 2 ve 3. Gruplarda ise 19. hafta karşılaşmaları oynandı.

Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta 17'nci, 2 ve 3. Gruplarda ise 19. hafta karşılaşmaları oynandı.

Ligde 1. Grup'ta Bucaspor 1928, 3. Grup'ta da Somaspor liderliğini sürdürdü.

2. Grup'ta Ceyhanspor'u 6-2 yenen Nazilli Belediyespor, Fethiyespor'un haftayı beraberlikle kapatmasıyla liderliğe yükseldi.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

TAKIMOGBMAYAVP
1.BUCASPOR 192817114235122337
2.DİYARBEKİRSPOR 17114224121237
3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR17102526111532
4.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR179352517830
5.OFSPOR 178542521429
6.BELEDİYE DERİNCESPOR1776427151227
7.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR176652221124
8.FATSA BELEDİYESPOR176651415-124
9.ARTVİN HOPASPOR176382332-921
10.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR175571816220
11.1877 ALEMDAĞSPOR175482229-719
12.KIZILCABÖLÜKSPOR174671722-518
13.PAYASSPOR174491926-716
14.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ1751111329-1616
15.ANTALYA KEMERSPOR173591530-1514
16.MANİSASPOR1716101229-179

2. Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.NAZİLLİ BELEDİYESPOR18113438152336
2.FETHİYESPOR18104434142034
3.BELEDİYE KÜTAHYASPOR1795329161332
4.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 187832017329
5.YOMRA SPOR187652421327
6.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 186842618826
7.CEYHANSPOR187563036-626
8.MARDİN FOSFATSPOR186662118324
9.İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ187381829-1124
10.KAHTA 02 SPOR185852216623
11.TEKİRDAĞSPOR184862323020
12.KARAMAN BELEDİYESPOR174762425-119
13.AĞRI 1970 SPOR185491225-1319
14.TOKATSPOR 185491330-1719
15.ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI 184681927-818
16.HALİDE EDİP ADIVARSPOR183961827-918
17.YOZGATSPOR 1959 FK1826101226-1412

3. Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.SOMASPOR18116136162039
2.ESENLER EROKSPOR18113433161736
3.İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ18105327101735
4.ISPARTA 32 SPOR1895431181332
5.ÇATALCASPOR189542216632
6.ÇARŞAMBASPOR1887324131131
7.KARŞIYAKA188552115629
8.ŞİLE YILDIZSPOR186662324-124
9.ALTINDAĞSPOR176561416-223
10.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ187382020021
11.ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ184861216-420
12.GÖLCÜKSPOR18549917-819
13.BATMAN PETROLSPOR 184681120-918
14.ERBAASPOR1844101424-1016
15.CİZRE SPOR1734101137-2613
16.ARHAVİ SPOR1833121227-1512
17.YALOVASPOR1825111429-1511
Not: Osmaniyespor FK'nin 3 puanı silinmiştir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Selahattin Demirtaş
Magazin Barış Manço Feyza Aktan Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ömer Ali Ersun Yanal Mustafa Cengiz Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Taciz Ankara Antalya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 17:08:22. #1.16#
title