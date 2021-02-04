Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
04.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:05
Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta 17'nci, 2 ve 3. Gruplarda ise 19. hafta karşılaşmaları oynandı.
Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta 17'nci, 2 ve 3. Gruplarda ise 19. hafta karşılaşmaları oynandı.
Ligde 1. Grup'ta Bucaspor 1928, 3. Grup'ta da Somaspor liderliğini sürdürdü.
2. Grup'ta Ceyhanspor'u 6-2 yenen Nazilli Belediyespor, Fethiyespor'un haftayı beraberlikle kapatmasıyla liderliğe yükseldi.
Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BUCASPOR 1928
|17
|11
|4
|2
|35
|12
|23
|37
|2.DİYARBEKİRSPOR
|17
|11
|4
|2
|24
|12
|12
|37
|3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|17
|10
|2
|5
|26
|11
|15
|32
|4.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|5.OFSPOR
|17
|8
|5
|4
|25
|21
|4
|29
|6.BELEDİYE DERİNCESPOR
|17
|7
|6
|4
|27
|15
|12
|27
|7.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR
|17
|6
|6
|5
|22
|21
|1
|24
|8.FATSA BELEDİYESPOR
|17
|6
|6
|5
|14
|15
|-1
|24
|9.ARTVİN HOPASPOR
|17
|6
|3
|8
|23
|32
|-9
|21
|10.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|17
|5
|5
|7
|18
|16
|2
|20
|11.1877 ALEMDAĞSPOR
|17
|5
|4
|8
|22
|29
|-7
|19
|12.KIZILCABÖLÜKSPOR
|17
|4
|6
|7
|17
|22
|-5
|18
|13.PAYASSPOR
|17
|4
|4
|9
|19
|26
|-7
|16
|14.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ
|17
|5
|1
|11
|13
|29
|-16
|16
|15.ANTALYA KEMERSPOR
|17
|3
|5
|9
|15
|30
|-15
|14
|16.MANİSASPOR
|17
|1
|6
|10
|12
|29
|-17
|9
2. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|18
|11
|3
|4
|38
|15
|23
|36
|2.FETHİYESPOR
|18
|10
|4
|4
|34
|14
|20
|34
|3.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|17
|9
|5
|3
|29
|16
|13
|32
|4.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|18
|7
|8
|3
|20
|17
|3
|29
|5.YOMRA SPOR
|18
|7
|6
|5
|24
|21
|3
|27
|6.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|18
|6
|8
|4
|26
|18
|8
|26
|7.CEYHANSPOR
|18
|7
|5
|6
|30
|36
|-6
|26
|8.MARDİN FOSFATSPOR
|18
|6
|6
|6
|21
|18
|3
|24
|9.İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ
|18
|7
|3
|8
|18
|29
|-11
|24
|10.KAHTA 02 SPOR
|18
|5
|8
|5
|22
|16
|6
|23
|11.TEKİRDAĞSPOR
|18
|4
|8
|6
|23
|23
|0
|20
|12.KARAMAN BELEDİYESPOR
|17
|4
|7
|6
|24
|25
|-1
|19
|13.AĞRI 1970 SPOR
|18
|5
|4
|9
|12
|25
|-13
|19
|14.TOKATSPOR
|18
|5
|4
|9
|13
|30
|-17
|19
|15.ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI
|18
|4
|6
|8
|19
|27
|-8
|18
|16.HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|18
|3
|9
|6
|18
|27
|-9
|18
|17.YOZGATSPOR 1959 FK
|18
|2
|6
|10
|12
|26
|-14
|12
3. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SOMASPOR
|18
|11
|6
|1
|36
|16
|20
|39
|2.ESENLER EROKSPOR
|18
|11
|3
|4
|33
|16
|17
|36
|3.İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ
|18
|10
|5
|3
|27
|10
|17
|35
|4.ISPARTA 32 SPOR
|18
|9
|5
|4
|31
|18
|13
|32
|5.ÇATALCASPOR
|18
|9
|5
|4
|22
|16
|6
|32
|6.ÇARŞAMBASPOR
|18
|8
|7
|3
|24
|13
|11
|31
|7.KARŞIYAKA
|18
|8
|5
|5
|21
|15
|6
|29
|8.ŞİLE YILDIZSPOR
|18
|6
|6
|6
|23
|24
|-1
|24
|9.ALTINDAĞSPOR
|17
|6
|5
|6
|14
|16
|-2
|23
|10.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ
|18
|7
|3
|8
|20
|20
|0
|21
|11.ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ
|18
|4
|8
|6
|12
|16
|-4
|20
|12.GÖLCÜKSPOR
|18
|5
|4
|9
|9
|17
|-8
|19
|13.BATMAN PETROLSPOR
|18
|4
|6
|8
|11
|20
|-9
|18
|14.ERBAASPOR
|18
|4
|4
|10
|14
|24
|-10
|16
|15.CİZRE SPOR
|17
|3
|4
|10
|11
|37
|-26
|13
|16.ARHAVİ SPOR
|18
|3
|3
|12
|12
|27
|-15
|12
|17.YALOVASPOR
|18
|2
|5
|11
|14
|29
|-15
|11
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar
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