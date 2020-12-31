Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Misli.com 3. Lig'de 3'üncü ve 4'üncü grupta 16. hafta, oynanan 4 maçla tamamlandı.

Üçüncü Grup'ta Erbaaspor ile 2-2 berabere kalan Somaspor, puanını 32'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Dördüncü Grup'ta Sultanbeyli Belediyespor'u 2-0 mağlup eden 68 Aksaray Belediyespor, puanını 30'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.

Daha önce 16. hafta maçlarının tamamlandığı İkinci Grup'ta ise Ağrı 1970'i 4-1 mağlup eden Fethiyespor, puanını 29 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Öte yandan 16 takımın yer aldığı Birinci Grup'ta ilk yarı geçen hafta yapılan müsabakalarla tamamlanmıştı.

Üç grupta 16. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

2. Grup: