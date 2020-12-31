Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

31.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:17
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Misli.com 3. Lig'de 3'üncü ve 4'üncü grupta 16. hafta, oynanan 4 maçla tamamlandı.

Misli.com 3. Lig'de 3'üncü ve 4'üncü grupta 16. hafta, oynanan 4 maçla tamamlandı.

Üçüncü Grup'ta Erbaaspor ile 2-2 berabere kalan Somaspor, puanını 32'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Dördüncü Grup'ta Sultanbeyli Belediyespor'u 2-0 mağlup eden 68 Aksaray Belediyespor, puanını 30'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.

Daha önce 16. hafta maçlarının tamamlandığı İkinci Grup'ta ise Ağrı 1970'i 4-1 mağlup eden Fethiyespor, puanını 29 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Öte yandan 16 takımın yer aldığı Birinci Grup'ta ilk yarı geçen hafta yapılan müsabakalarla tamamlanmıştı.

Üç grupta 16. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

2. Grup:

OGBMAYAVP
1.FETHİYESPOR1592430111929
2.BELEDİYE KÜTAHYASPOR158432113828
3.NAZİLLİ BELEDİYESPOR1482426101626
4.YOMRASPOR156632116524
5.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ156631615124
6.CEYHANSPOR156452227-522
7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR155642115621
8.KAHTA 02 SPOR155552115620
9.MARDİN FOSFATSPOR155551916320
10.TEKİRDAĞSPOR164661919018
11.İSKENDERUN FK155371523-818
12.ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI154561519-417
13.AĞRI 1970 SPOR155281123-1217
14.HALİDE EDİP ADIVARSPOR153751422-816
15.KARAMAN BELEDİYESPOR153662022-215
16.TOKATSPOR.154381128-1715
17.YOZGATSPOR 1959 FK14266917-812

3. Grup:

OGBMAYAVP
1.SOMASPOR1595129141532
2.İÇEL İDMANYURDU159422371631
3.ESENLER EROKSPOR1593327111630
4.KARŞIYAKA1585221111029
5.ÇARŞAMBASPOR157621991027
6.ÇATALCASPOR158342116527
7.ISPARTA 32 SPOR1575327151226
8.ŞİLE YILDIZSPOR166552020023
9.ALTINDAĞSPOR156451313022
10.ELAZIĞ KARAKOÇAN FK154651113-218
11.BATMAN PETROLSPOR154471118-716
12.GÖLCÜKSPOR15438814-615
13.OSMANİYESPOR155281618-214
14.ERBAASPOR1532101122-1111
15.CİZRESPOR15249935-2610
16.YALOVASPOR1523101327-149
17.ARHAVİSPOR1522111026-168
Not: Osmaniyespor'un 3 puanı silindi.

4. Grup:

OGBMAYAVP
1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR1593321101130
2.BURSA YILDIRIMSPOR149232391429
3.ADIYAMAN 1954 SPOR157711811728
4.1954 KELKİT BELEDİYESPOR159151813528
5.DÜZCESPOR157532317626
6.52 ORDUSPOR155822213923
7.ALANYA KESTELSPOR155552119220
8.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ155551219-720
9.BAYRAMPAŞA145452518719
10.BERGAMA BELEDİYESPOR134541618-217
11.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR144551621-517
12.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR134451923-416
13.MODAFEN154381217-515
14.KOZANSPOR FK13256914-511
15.SİLİVRİSPOR132561020-1011
16.MUĞLASPOR13157715-88
17.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR152211823-158

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Çağla Şıkel Demet Akalın Burak Özçivit Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Fatih Terim Metin Oktay Bahattin Şimşek Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Türk Yılbaşı Futbolcu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 16:20:24. #1.15#
title