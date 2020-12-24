Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Misli.com 3. Lig'de 15. hafta müsabakaları tamamlandı.

Ligde bu hafta yapılan karşılaşmaların ardından Birinci, Üçüncü ve Dördüncü Grup'ta liderlik el değiştirdi.

Birinci Grup'ta Antalya Kemerspor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Bucaspor 1928, puanını 35'e çıkardı ve liderliğe yükseldi.

İkinci Grup'ta Fethiyespor, konuk olduğu Tokatspor'a 1-0 yenilmesine rağmen 26 puanla liderliğini sürdürdü.

Üçüncü Grup'ta Somaspor, sahasında Osmaniyespor'u 3-2 yenerek puanını 31'e çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Dördüncü Grup'ta ise 1954 Kelkit Belediyespor, sahasında Sultanbeyli Belediyespor'a 2-1 üstünlük kurarak puanını 28 yaptı ve liderliğe yükseldi.

Ligde 15. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup: