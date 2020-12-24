Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

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Misli.com 3. Lig'de 15. hafta müsabakaları tamamlandı.
Misli.com 3. Lig'de 15. hafta müsabakaları tamamlandı.
Ligde bu hafta yapılan karşılaşmaların ardından Birinci, Üçüncü ve Dördüncü Grup'ta liderlik el değiştirdi.
Birinci Grup'ta Antalya Kemerspor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Bucaspor 1928, puanını 35'e çıkardı ve liderliğe yükseldi.
İkinci Grup'ta Fethiyespor, konuk olduğu Tokatspor'a 1-0 yenilmesine rağmen 26 puanla liderliğini sürdürdü.
Üçüncü Grup'ta Somaspor, sahasında Osmaniyespor'u 3-2 yenerek puanını 31'e çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu.
Dördüncü Grup'ta ise 1954 Kelkit Belediyespor, sahasında Sultanbeyli Belediyespor'a 2-1 üstünlük kurarak puanını 28 yaptı ve liderliğe yükseldi.
Ligde 15. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BUCASPOR 1928
|15
|11
|2
|2
|33
|10
|23
|35
|2.DİYARBEKİRSPOR
|15
|10
|3
|2
|21
|10
|11
|33
|3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|15
|8
|2
|5
|22
|11
|11
|26
|4.OFSPOR
|14
|7
|4
|3
|22
|16
|6
|25
|5.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR
|15
|6
|4
|5
|21
|20
|1
|22
|6.FATSA BELEDİYESPOR
|15
|6
|4
|5
|14
|15
|-1
|22
|7.BELEDİYE DERİNCESPOR
|15
|5
|6
|4
|18
|14
|4
|21
|8.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|13
|6
|3
|4
|15
|13
|2
|21
|9.1877 ALEMDAĞSPOR
|15
|5
|4
|6
|21
|26
|-5
|19
|10.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|15
|5
|3
|7
|18
|16
|2
|18
|11.ARTVİN HOPASPOR
|15
|5
|2
|8
|20
|31
|-11
|17
|12.PAYASSPOR
|15
|4
|4
|7
|19
|21
|-2
|16
|13.ÇANKAYA FK
|14
|5
|1
|8
|13
|22
|-9
|16
|14.KIZILCABÖLÜKSPOR
|15
|3
|5
|7
|16
|22
|-6
|14
|15.ANTALYA KEMERSPOR
|15
|2
|5
|8
|14
|28
|-14
|11
|16.MANİSASPOR
|15
|1
|6
|8
|10
|22
|-12
|9
2. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FETHİYESPOR
|14
|8
|2
|4
|26
|10
|16
|26
|2.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|14
|7
|4
|3
|19
|12
|7
|25
|3.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|13
|7
|2
|4
|25
|10
|15
|23
|4.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|14
|6
|5
|3
|15
|14
|1
|23
|5.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|14
|5
|6
|3
|21
|14
|7
|21
|6.YOMRASPOR
|14
|5
|6
|3
|19
|15
|4
|21
|7.MARDİN FOSFATSPOR
|14
|5
|5
|4
|18
|14
|4
|20
|8.CEYHANSPOR
|14
|5
|4
|5
|20
|27
|-7
|19
|9.İSKENDERUN FK
|15
|5
|3
|7
|15
|23
|-8
|18
|10.KAHTA 02 SPOR
|14
|4
|5
|5
|18
|15
|3
|17
|11.TEKİRDAĞSPOR
|15
|4
|5
|6
|18
|18
|0
|17
|12.ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI
|14
|4
|5
|5
|14
|17
|-3
|17
|13.AĞRI 1970 SPOR
|14
|5
|2
|7
|10
|19
|-9
|17
|14.HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|14
|3
|7
|4
|14
|19
|-5
|16
|15.TOKATSPOR
|14
|4
|3
|7
|11
|26
|-15
|15
|16.KARAMAN BELEDİYESPOR
|14
|3
|5
|6
|19
|21
|-2
|14
|17.YOZGATSPOR 1959
|13
|2
|5
|6
|8
|16
|-8
|11
3. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SOMASPOR
|14
|9
|4
|1
|27
|12
|15
|31
|2.KARŞIYAKA
|14
|8
|5
|1
|20
|8
|12
|29
|3.İÇEL İDMANYURDU
|14
|8
|4
|2
|21
|6
|15
|28
|4.ESENLER EROKSPOR
|14
|8
|3
|3
|26
|11
|15
|27
|5.ÇATALCASPOR
|14
|8
|3
|3
|21
|15
|6
|27
|6.ÇARŞAMBASPOR
|14
|7
|5
|2
|18
|8
|10
|26
|7.ISPARTA 32 SPOR
|14
|7
|4
|3
|26
|14
|12
|25
|8.ŞİLE YILDIZSPOR
|15
|6
|5
|4
|19
|18
|1
|23
|9.ALTINDAĞSPOR
|14
|5
|4
|5
|11
|13
|-2
|19
|10.ELAZIĞ KARAKOÇAN FK
|14
|4
|5
|5
|11
|13
|-2
|17
|11.BATMAN PETROLSPOR
|14
|4
|4
|6
|11
|16
|-5
|16
|12.GÖLCÜKSPOR
|14
|3
|3
|8
|7
|14
|-7
|12
|13.OSMANİYESPOR FK
|14
|4
|2
|8
|13
|17
|-4
|11
|14.ERBAASPOR
|14
|3
|1
|10
|9
|20
|-11
|10
|15.YALOVASPOR
|15
|2
|3
|10
|13
|27
|-14
|9
|16.CİZRESPOR
|14
|2
|3
|9
|9
|35
|-26
|9
|17.ARHAVİSPOR
|14
|2
|2
|10
|10
|25
|-15
|8
Not: Osmaniyespor'un 3 puanı silindi.
4. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|15
|9
|1
|5
|18
|13
|5
|28
|2.68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|14
|8
|3
|3
|19
|10
|9
|27
|3.BURSA YILDIRIMSPOR
|13
|8
|2
|3
|21
|9
|12
|26
|4.ADIYAMAN 1954 SPOR
|13
|6
|6
|1
|16
|10
|6
|24
|5.52 ORDUSPOR
|14
|5
|7
|2
|21
|12
|9
|22
|6.DÜZCESPOR
|13
|6
|4
|3
|20
|16
|4
|22
|7.ALANYA KESTELSPOR
|14
|5
|4
|5
|21
|19
|2
|19
|8.BAYRAMPAŞA
|13
|5
|3
|5
|25
|18
|7
|18
|9.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|14
|4
|5
|5
|11
|19
|-8
|17
|10.BERGAMA BELEDİYESPOR
|11
|4
|4
|3
|14
|15
|-1
|16
|11.MODAFEN
|14
|4
|3
|7
|12
|15
|-3
|15
|12.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|12
|4
|3
|5
|13
|18
|-5
|15
|13.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR
|11
|3
|3
|5
|18
|23
|-5
|12
|14.SİLİVRİSPOR
|12
|2
|5
|5
|10
|19
|-9
|11
|15.KOZANSPOR
|11
|2
|4
|5
|7
|11
|-4
|10
|16.MUĞLASPOR
|12
|1
|5
|6
|7
|13
|-6
|8
|17.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|14
|2
|2
|10
|8
|21
|-13
|8
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan