Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

24.12.2020 16:43 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:43
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Misli.com 3. Lig'de 15. hafta müsabakaları tamamlandı.

Misli.com 3. Lig'de 15. hafta müsabakaları tamamlandı.

Ligde bu hafta yapılan karşılaşmaların ardından Birinci, Üçüncü ve Dördüncü Grup'ta liderlik el değiştirdi.

Birinci Grup'ta Antalya Kemerspor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Bucaspor 1928, puanını 35'e çıkardı ve liderliğe yükseldi.

İkinci Grup'ta Fethiyespor, konuk olduğu Tokatspor'a 1-0 yenilmesine rağmen 26 puanla liderliğini sürdürdü.

Üçüncü Grup'ta Somaspor, sahasında Osmaniyespor'u 3-2 yenerek puanını 31'e çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Dördüncü Grup'ta ise 1954 Kelkit Belediyespor, sahasında Sultanbeyli Belediyespor'a 2-1 üstünlük kurarak puanını 28 yaptı ve liderliğe yükseldi.

Ligde 15. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

OGBMAYAVP
1.BUCASPOR 192815112233102335
2.DİYARBEKİRSPOR15103221101133
3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR1582522111126
4.OFSPOR147432216625
5.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR156452120122
6.FATSA BELEDİYESPOR156451415-122
7.BELEDİYE DERİNCESPOR155641814421
8.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR136341513221
9.1877 ALEMDAĞSPOR155462126-519
10.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR155371816218
11.ARTVİN HOPASPOR155282031-1117
12.PAYASSPOR154471921-216
13.ÇANKAYA FK145181322-916
14.KIZILCABÖLÜKSPOR153571622-614
15.ANTALYA KEMERSPOR152581428-1411
16.MANİSASPOR151681022-129

2. Grup:

OGBMAYAVP
1.FETHİYESPOR1482426101626
2.BELEDİYE KÜTAHYASPOR147431912725
3.NAZİLLİ BELEDİYESPOR1372425101523
4.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ146531514123
5.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR145632114721
6.YOMRASPOR145631915421
7.MARDİN FOSFATSPOR145541814420
8.CEYHANSPOR145452027-719
9.İSKENDERUN FK155371523-818
10.KAHTA 02 SPOR144551815317
11.TEKİRDAĞSPOR154561818017
12.ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI144551417-317
13.AĞRI 1970 SPOR145271019-917
14.HALİDE EDİP ADIVARSPOR143741419-516
15.TOKATSPOR144371126-1515
16.KARAMAN BELEDİYESPOR143561921-214
17.YOZGATSPOR 195913256816-811

3. Grup:

OGBMAYAVP
1.SOMASPOR1494127121531
2.KARŞIYAKA148512081229
3.İÇEL İDMANYURDU148422161528
4.ESENLER EROKSPOR1483326111527
5.ÇATALCASPOR148332115627
6.ÇARŞAMBASPOR147521881026
7.ISPARTA 32 SPOR1474326141225
8.ŞİLE YILDIZSPOR156541918123
9.ALTINDAĞSPOR145451113-219
10.ELAZIĞ KARAKOÇAN FK144551113-217
11.BATMAN PETROLSPOR144461116-516
12.GÖLCÜKSPOR14338714-712
13.OSMANİYESPOR FK144281317-411
14.ERBAASPOR143110920-1110
15.YALOVASPOR1523101327-149
16.CİZRESPOR14239935-269
17.ARHAVİSPOR1422101025-158

Not: Osmaniyespor'un 3 puanı silindi.

4. Grup:

OGBMAYAVP
1.1954 KELKİT BELEDİYESPOR159151813528
2.68 AKSARAY BELEDİYESPOR148331910927
3.BURSA YILDIRIMSPOR138232191226
4.ADIYAMAN 1954 SPOR136611610624
5.52 ORDUSPOR145722112922
6.DÜZCESPOR136432016422
7.ALANYA KESTELSPOR145452119219
8.BAYRAMPAŞA135352518718
9.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ144551119-817
10.BERGAMA BELEDİYESPOR114431415-116
11.MODAFEN144371215-315
12.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR124351318-515
13.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR113351823-512
14.SİLİVRİSPOR122551019-911
15.KOZANSPOR11245711-410
16.MUĞLASPOR12156713-68
17.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR142210821-138

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 16:46:31. #1.15#
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