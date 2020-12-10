Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
Misli.com 3. Lig'de 13. hafta, ertelenen 4 maç dışında tamamlandı.
Misli.com 3. Lig'de 13. hafta, ertelenen 4 maç dışında tamamlandı.
1. Grup'ta Diyarbekirspor, sahasında Payasspor'u 3-2 yenerek puanını 32'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
2. Grup'ta Fethiyespor, deplasmanda Belediye Kütahyaspor'a 2-0 yenilmesine rağmen 23 puanla liderliğini devam ettirdi.
3. Grup'ta Çatalcaspor, konuk ettiği Erbaaspor'a 3-2 üstünlük kurdu ve puanını 27'ye yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.
4. Grup'ta ise 1954 Kelkit Belediyespor, sahasında Düzcespor'u 2-0 mağlup ederek puanını 25'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Ligde 13. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.DİYARBEKİRSPOR
|13
|10
|2
|1
|19
|7
|12
|32
|2.BUCASPOR 1928
|13
|9
|2
|2
|26
|9
|17
|29
|3.OFSPOR
|13
|6
|4
|3
|21
|16
|5
|22
|4.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR
|13
|6
|3
|4
|19
|16
|3
|21
|5.FATSA BELEDİYESPOR
|13
|6
|3
|4
|12
|12
|0
|21
|6.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|13
|6
|2
|5
|20
|11
|9
|20
|7.BELEDİYE DERİNCESPOR
|13
|5
|5
|3
|17
|11
|6
|20
|8.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|12
|5
|3
|4
|12
|11
|1
|18
|9.ARTVİN HOPASPOR
|13
|5
|1
|7
|19
|28
|-9
|16
|10.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|13
|4
|3
|6
|13
|14
|-1
|15
|11.1877 ALEMDAĞSPOR
|13
|4
|3
|6
|17
|23
|-6
|15
|12.KIZILCABÖLÜKSPOR
|13
|3
|4
|6
|16
|21
|-5
|13
|13.ÇANKAYA FK
|12
|4
|1
|7
|9
|16
|-7
|13
|14.PAYASSPOR
|13
|3
|3
|7
|16
|20
|-4
|12
|15.ANTALYA KEMERSPOR
|13
|2
|4
|7
|13
|23
|-10
|10
|16.MANİSASPOR
|13
|1
|5
|7
|9
|20
|-11
|8
2. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FETHİYESPOR
|12
|7
|2
|3
|22
|9
|13
|23
|2.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|12
|6
|3
|3
|18
|12
|6
|21
|3.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|11
|6
|1
|4
|23
|9
|14
|19
|4.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|12
|5
|4
|3
|12
|13
|-1
|19
|5.CEYHANSPOR
|12
|5
|3
|4
|20
|26
|-6
|18
|6.MARDİN FOSFATSPOR
|13
|4
|5
|4
|17
|14
|3
|17
|7.TEKİRDAĞSPOR
|13
|4
|5
|4
|17
|14
|3
|17
|8.YOMRASPOR
|12
|4
|5
|3
|16
|13
|3
|17
|9.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|12
|4
|5
|3
|16
|14
|2
|17
|10.İSKENDERUN FK
|13
|5
|2
|6
|13
|20
|-7
|17
|11.KAHTA 02 SPOR
|12
|4
|4
|4
|16
|12
|4
|16
|12.AĞRI 1970 SPOR
|12
|5
|1
|6
|8
|12
|-4
|16
|13.ÇENGELKÖY FK
|12
|4
|3
|5
|11
|14
|-3
|15
|14.HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|12
|2
|7
|3
|13
|15
|-2
|13
|15.KARAMAN BELEDİYESPOR
|12
|3
|3
|6
|15
|17
|-2
|12
|16.TOKATSPOR
|12
|3
|3
|6
|10
|25
|-15
|12
|17.YOZGATSPOR 1959
|12
|2
|4
|6
|8
|16
|-8
|10
3. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ÇATALCASPOR
|12
|8
|3
|1
|21
|11
|10
|27
|2.İÇEL İDMANYURDU
|13
|7
|4
|2
|18
|6
|12
|25
|3.SOMASPOR
|12
|7
|4
|1
|20
|9
|11
|25
|4.KARŞIYAKA
|12
|7
|4
|1
|18
|8
|10
|25
|5.ÇARŞAMBASPOR
|12
|6
|4
|2
|16
|7
|9
|22
|6.ESENLER EROKSPOR
|12
|6
|3
|3
|17
|11
|6
|21
|7.ŞİLE YILDIZSPOR
|13
|5
|5
|3
|18
|16
|2
|20
|8.ISPARTA 32 SPOR
|12
|5
|4
|3
|21
|13
|8
|19
|9.ALTINDAĞSPOR
|12
|5
|3
|4
|10
|9
|1
|18
|10.BATMAN PETROLSPOR
|12
|4
|4
|4
|11
|12
|-1
|16
|11.ELAZIĞ KARAKOÇAN FK
|13
|3
|5
|5
|10
|13
|-3
|14
|12.OSMANİYESPOR
|11
|4
|1
|6
|11
|13
|-2
|10
|13.ERBAASPOR
|12
|3
|1
|8
|7
|15
|-8
|10
|14.GÖLCÜKSPOR
|12
|2
|3
|7
|5
|12
|-7
|9
|15.YALOVASPOR
|12
|1
|3
|8
|12
|25
|-13
|6
|16.CİZRESPOR
|12
|1
|3
|8
|7
|27
|-20
|6
|17.ARHAVİSPOR
|12
|1
|2
|9
|6
|21
|-15
|5
4. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|13
|8
|1
|4
|16
|9
|7
|25
|2.68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|12
|7
|3
|2
|16
|7
|9
|24
|3.BURSA YILDIRIMSPOR
|11
|6
|2
|3
|16
|7
|9
|20
|4.ADIYAMAN 1954 SPOR
|11
|5
|5
|1
|14
|9
|5
|20
|5.BAYRAMPAŞA
|10
|5
|2
|3
|22
|12
|10
|17
|6.52 ORDUSPOR
|12
|3
|7
|2
|16
|11
|5
|16
|7.BERGAMA BELEDİYESPOR
|9
|4
|4
|1
|13
|8
|5
|16
|8.DÜZCESPOR
|10
|4
|4
|2
|13
|10
|3
|16
|9.SİİRT İL ÖZEL İDARE
|12
|4
|4
|4
|11
|18
|-7
|16
|10.ALANYA KESTELSPOR
|12
|4
|3
|5
|15
|18
|-3
|15
|11.MODAFEN
|11
|4
|1
|6
|11
|12
|-1
|13
|12.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|10
|3
|3
|4
|9
|13
|-4
|12
|13.SİLİVRİSPOR
|11
|2
|4
|5
|9
|18
|-9
|10
|14.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR
|9
|2
|3
|4
|11
|17
|-6
|9
|15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|13
|2
|2
|9
|7
|19
|-12
|8
|16.MUĞLASPOR
|10
|1
|4
|5
|7
|12
|-5
|7
|17.KOZANSPOR
|8
|1
|2
|5
|5
|11
|-6
|5
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan