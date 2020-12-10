Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Misli.com 3. Lig'de 13. hafta, ertelenen 4 maç dışında tamamlandı.

1. Grup'ta Diyarbekirspor, sahasında Payasspor'u 3-2 yenerek puanını 32'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

2. Grup'ta Fethiyespor, deplasmanda Belediye Kütahyaspor'a 2-0 yenilmesine rağmen 23 puanla liderliğini devam ettirdi.

3. Grup'ta Çatalcaspor, konuk ettiği Erbaaspor'a 3-2 üstünlük kurdu ve puanını 27'ye yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.

4. Grup'ta ise 1954 Kelkit Belediyespor, sahasında Düzcespor'u 2-0 mağlup ederek puanını 25'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Ligde 13. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup: