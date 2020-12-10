Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

10.12.2020 16:39 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:39
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Misli.com 3. Lig'de 13. hafta, ertelenen 4 maç dışında tamamlandı.

Misli.com 3. Lig'de 13. hafta, ertelenen 4 maç dışında tamamlandı.

1. Grup'ta Diyarbekirspor, sahasında Payasspor'u 3-2 yenerek puanını 32'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

2. Grup'ta Fethiyespor, deplasmanda Belediye Kütahyaspor'a 2-0 yenilmesine rağmen 23 puanla liderliğini devam ettirdi.

3. Grup'ta Çatalcaspor, konuk ettiği Erbaaspor'a 3-2 üstünlük kurdu ve puanını 27'ye yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.

4. Grup'ta ise 1954 Kelkit Belediyespor, sahasında Düzcespor'u 2-0 mağlup ederek puanını 25'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Ligde 13. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

OGBMAYAVP
1.DİYARBEKİRSPOR1310211971232
2.BUCASPOR 1928139222691729
3.OFSPOR136432116522
4.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR136341916321
5.FATSA BELEDİYESPOR136341212021
6.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR136252011920
7.BELEDİYE DERİNCESPOR135531711620
8.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR125341211118
9.ARTVİN HOPASPOR135171928-916
10.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR134361314-115
11.1877 ALEMDAĞSPOR134361723-615
12.KIZILCABÖLÜKSPOR133461621-513
13.ÇANKAYA FK12417916-713
14.PAYASSPOR133371620-412
15.ANTALYA KEMERSPOR132471323-1010
16.MANİSASPOR13157920-118

2. Grup:

OGBMAYAVP
1.FETHİYESPOR127232291323
2.BELEDİYE KÜTAHYASPOR126331812621
3.NAZİLLİ BELEDİYESPOR116142391419
4.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ125431213-119
5.CEYHANSPOR125342026-618
6.MARDİN FOSFATSPOR134541714317
7.TEKİRDAĞSPOR134541714317
8.YOMRASPOR124531613317
9.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR124531614217
10.İSKENDERUN FK135261320-717
11.KAHTA 02 SPOR124441612416
12.AĞRI 1970 SPOR12516812-416
13.ÇENGELKÖY FK124351114-315
14.HALİDE EDİP ADIVARSPOR122731315-213
15.KARAMAN BELEDİYESPOR123361517-212
16.TOKATSPOR123361025-1512
17.YOZGATSPOR 195912246816-810

3. Grup:

OGBMAYAVP
1.ÇATALCASPOR1283121111027
2.İÇEL İDMANYURDU137421861225
3.SOMASPOR127412091125
4.KARŞIYAKA127411881025
5.ÇARŞAMBASPOR12642167922
6.ESENLER EROKSPOR126331711621
7.ŞİLE YILDIZSPOR135531816220
8.ISPARTA 32 SPOR125432113819
9.ALTINDAĞSPOR12534109118
10.BATMAN PETROLSPOR124441112-116
11.ELAZIĞ KARAKOÇAN FK133551013-314
12.OSMANİYESPOR114161113-210
13.ERBAASPOR12318715-810
14.GÖLCÜKSPOR12237512-79
15.YALOVASPOR121381225-136
16.CİZRESPOR12138727-206
17.ARHAVİSPOR12129621-155
Not: Osmaniyespor'un 3 puanı silindi.

4. Grup:

OGBMAYAVP
1.1954 KELKİT BELEDİYESPOR13814169725
2.68 AKSARAY BELEDİYESPOR12732167924
3.BURSA YILDIRIMSPOR11623167920
4.ADIYAMAN 1954 SPOR11551149520
5.BAYRAMPAŞA1052322121017
6.52 ORDUSPOR123721611516
7.BERGAMA BELEDİYESPOR9441138516
8.DÜZCESPOR104421310316
9.SİİRT İL ÖZEL İDARE124441118-716
10.ALANYA KESTELSPOR124351518-315
11.MODAFEN114161112-113
12.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR10334913-412
13.SİLİVRİSPOR11245918-910
14.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR92341117-69
15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR13229719-128
16.MUĞLASPOR10145712-57
17.KOZANSPOR8125511-65

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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