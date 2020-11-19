Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

19.11.2020 16:07 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:10
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Misli.com 3. Lig'in 10. haftası, yapılan karşılaşmalarla tamamlandı.

Misli.com 3. Lig'in 10. haftası, yapılan karşılaşmalarla tamamlandı.

Ligde 1. Grup'ta Diyarbekirspor, 3. Grup'ta Somaspor, 4. Grup'ta 68 Aksaray Belediyespor liderliğini sürdürürken, 2. Grup'ta yeni lider Nazilli Belediyespor oldu.

Misli.com 3. Lig'de 10. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
1.DİYARBEKİRSPOR10811123925
2.BUCASPOR 1928107122181322
3.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR9522107317
4.FATSA BELEDİYESPOR10523108217
5.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR105141513216
6.ARTVİN HOPASPOR105141718-116
7.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR9423138514
8.BELEDİYE DERİNCE SPOR10352108214
9.OFSPOR83321312112
10.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ840488012
11.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR10325811-311
12.PAYASSPOR102351214-29
13.KIZILCABÖLÜKSPOR102351115-49
14.1877 ALEMDAĞSPOR102351018-89
15.ANTALYA KEMERSPOR10145915-67
16.MANİSASPOR10037518-133
2. Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
1.NAZİLLİ BELEDİYESPOR106132271519
2.FETHİYESPOR9522147717
3.İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ10523129317
4.CEYHANSPOR94321617-115
5.ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI94231010014
6.MARDİN FOSFATSPOR10343139413
7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR9342109113
8.YOMRASPOR9342109113
9.AĞRI 1970 SPOR941468-213
10.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ10343912-313
11.BELEDİYE KÜTAHYASPOR93331210212
12.KAHTA 02 SPOR103341011-112
13.TEKİRDAĞSPOR10244812-410
14.KARAMAN BELEDİYESPOR9234121209
15.TOKATSPOR9234616-109
16.HALİDE EDİP ADIVARSPOR9153710-38
17.YOZGATSPOR 1959 FK10145615-97
3. Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
1.SOMASPOR97201641223
2.İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ106401621422
3.ÇATALCASPOR9621168820
4.KARŞIYAKA9531147718
5.ŞİLE YILDIZSPOR104421412216
6.ÇARŞAMBASPOR9432147715
7.ISPARTA 32 SPOR8422138514
8.ESENLER EROKSPOR8413107313
9.BATMAN PETROLSPOR9414910-113
10.ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ10334911-212
11.ALTINDAĞSPOR831468-210
12.GÖLCÜKSPOR10226510-58
13.ERBAASPOR9216411-77
14.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ8215611-54
15.ARHAVİSPOR7115515-104
16.CİZRESPOR9036520-153
17.YALOVASPOR8026617-112
Not: Osmaniyespor Futbol Kulübü'nün 3 puanı silindi.

4.Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR8530114718
2.1954 KELKİT BELEDİYESPOR10604128418
3.BURSA YILDIRIMSPOR9513146816
4.52 ORDUSPOR FK10361169715
5.ADIYAMAN 1954 SPOR8431117415
6.BAYRAMPAŞASPOR84132011913
7.MODAFEN841396313
8.BERGAMA BELEDİYESPOR7331118312
9.DÜZCESPOR7331108212
10.ALANYA KESTELSPOR93331414012
11.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ9243814-610
12.SİLİVRİSPOR10244816-810
13.MUĞLASPOR8134610-46
14.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR8134916-76
15.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR7133412-86
16.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR10127515-105
17.KOZANSPOR611459-44

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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