Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
15.11.2020 16:23 | Son Güncelleme: 15.11.2020 16:26
Misli.com 3. Lig'in 9. haftası yapılan bugün oynanan 21 karşılaşmayla tamamlandı.
Misli.com 3. Lig'in 9. haftası yapılan bugün oynanan 21 karşılaşmayla tamamlandı.
Ligde 3 grubun liderleri 9. haftanın sonunda ilk sıradaki yerini korurken, 2. Grup'ta Nazilli Belediyespor, Ağrı 1970'e deplasmanda 1-0 mağlup olarak zirvedeki yerini kaybetti.
2. Grubun yeni lideri Karaman Belediyespor ile 1-1 berabere kalan İskenderun FK oldu.
Ligin 4. Grubunda Esenler Erokspor-Isparta 32, Yalovaspor-Altındağspor, Arhavispor-Batman Petrolspor maçları ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.
Ligde 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|Puan
|1.DİYARBEKİR SPOR A.Ş.
|9
|7
|1
|1
|11
|3
|8
|22
|2.BUCASPOR 1928
|9
|6
|1
|2
|18
|8
|10
|19
|3.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR
|9
|5
|2
|2
|10
|7
|3
|17
|4.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR
|9
|5
|1
|3
|15
|12
|3
|16
|5.BELEDİYE DERİNCE SPOR
|9
|3
|5
|1
|10
|7
|3
|14
|6.FATSA BELEDİYESPOR
|9
|4
|2
|3
|9
|8
|1
|14
|7.ARTVİN HOPASPOR
|9
|4
|1
|4
|14
|16
|-2
|13
|8.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ
|8
|4
|0
|4
|8
|8
|0
|12
|9.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|8
|3
|2
|3
|10
|8
|2
|11
|10.OFSPOR A.Ş.
|7
|3
|2
|2
|12
|11
|1
|11
|11.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR
|9
|3
|2
|4
|7
|9
|-2
|11
|12.KIZILCABÖLÜKSPOR
|9
|2
|3
|4
|11
|12
|-1
|9
|13.PAYASSPOR
|9
|2
|3
|4
|10
|11
|-1
|9
|14.ANTALYA KEMERSPOR
|9
|1
|3
|5
|8
|14
|-6
|6
|15.1877 ALEMDAĞ SPOR
|9
|1
|3
|5
|8
|17
|-9
|6
|16.MANİSASPOR
|9
|0
|3
|6
|5
|15
|-10
|3
2. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|Puan
|1.İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ
|9
|5
|2
|2
|12
|8
|4
|17
|2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|9
|5
|1
|3
|20
|7
|13
|16
|3.CEYHAN SPOR
|9
|4
|3
|2
|16
|17
|-1
|15
|4.FETHİYESPOR
|8
|4
|2
|2
|12
|7
|5
|14
|5.ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş.
|8
|4
|2
|2
|10
|8
|2
|14
|6.AĞRI 1970 SPOR
|8
|4
|1
|3
|6
|7
|-1
|13
|7.MARDİN FOSFAT SPOR
|9
|3
|3
|3
|13
|9
|4
|12
|8.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|8
|3
|3
|2
|12
|8
|4
|12
|9.KAHTA 02 SPOR
|9
|3
|3
|3
|10
|9
|1
|12
|10.YOMRA SPOR
|8
|3
|3
|2
|10
|9
|1
|12
|11.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.
|8
|2
|4
|2
|9
|9
|0
|10
|12.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.
|9
|2
|4
|3
|8
|12
|-4
|10
|13.TEKİRDAĞSPOR
|9
|2
|3
|4
|7
|11
|-4
|9
|14.TOKATSPOR A.Ş.
|8
|2
|2
|4
|6
|16
|-10
|8
|15.HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|8
|1
|4
|3
|6
|9
|-3
|7
|16.KARAMAN BELEDİYESPOR
|8
|1
|3
|4
|10
|12
|-2
|6
|17.YOZGATSPOR 1959 FK
|9
|1
|3
|5
|6
|15
|-9
|6
3. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|Puan
|1.SOMASPOR
|8
|6
|2
|0
|15
|4
|11
|20
|2.İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ
|9
|5
|4
|0
|13
|2
|11
|19
|3.KARŞIYAKA
|8
|5
|3
|0
|14
|6
|8
|18
|4.ÇATALCASPOR
|8
|5
|2
|1
|15
|8
|7
|17
|5.ŞİLE YILDIZSPOR
|9
|4
|4
|1
|14
|11
|3
|16
|6.ESENLER EROKSPOR
|8
|4
|1
|3
|10
|7
|3
|13
|7.BATMAN PETROL SPOR A.Ş.
|8
|4
|1
|3
|8
|7
|1
|13
|8.ÇARŞAMBASPOR
|8
|3
|3
|2
|11
|6
|5
|12
|9.ISPARTA 32 SPOR
|7
|3
|2
|2
|11
|7
|4
|11
|10.ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ
|9
|2
|3
|4
|8
|11
|-3
|9
|11.GÖLCÜKSPOR
|9
|2
|2
|5
|4
|8
|-4
|8
|12.ALTINDAĞ SPOR
|7
|2
|1
|4
|3
|8
|-5
|7
|13.ERBAASPOR
|8
|2
|1
|5
|4
|10
|-6
|7
|14.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ
|8
|2
|1
|5
|6
|11
|-5
|4
|15.ARHAVİ SPOR
|6
|1
|1
|4
|5
|12
|-7
|4
|16.CİZRE SPOR
|8
|0
|3
|5
|5
|17
|-12
|3
|17.YALOVASPOR
|8
|0
|2
|6
|6
|17
|-11
|2
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|Puan
|1.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR
|7
|4
|3
|0
|8
|2
|6
|15
|2.1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|9
|5
|0
|4
|11
|8
|3
|15
|3.52 ORDUSPOR FK
|9
|3
|5
|1
|15
|8
|7
|14
|4.ADIYAMAN 1954 SPOR
|7
|4
|2
|1
|9
|5
|4
|14
|5.BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş.
|7
|4
|1
|2
|18
|8
|10
|13
|6.BURSA YILDIRIM SPOR
|8
|4
|1
|3
|11
|6
|5
|13
|7.MODAFEN
|7
|4
|1
|2
|9
|5
|4
|13
|8.DÜZCE SPOR
|7
|3
|3
|1
|10
|8
|2
|12
|9.ALANYA KESTELSPOR
|8
|3
|2
|3
|13
|13
|0
|11
|10.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR
|8
|2
|4
|2
|7
|11
|-4
|10
|11.BERGAMA BELEDİYESPOR
|6
|2
|3
|1
|8
|7
|1
|9
|12.SİLİVRİSPOR
|9
|1
|4
|4
|7
|16
|-9
|7
|13.MUĞLASPOR
|8
|1
|3
|4
|6
|10
|-4
|6
|14.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR
|6
|1
|3
|2
|4
|11
|-7
|6
|15.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR
|7
|1
|2
|4
|7
|14
|-7
|5
|16.SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR
|9
|1
|2
|6
|5
|12
|-7
|5
|17.KOZAN SPOR FK
|6
|1
|1
|4
|5
|9
|-4
|4
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul
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