Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

15.11.2020 16:23 | Son Güncelleme: 15.11.2020 16:26
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Misli.com 3. Lig'in 9. haftası yapılan bugün oynanan 21 karşılaşmayla tamamlandı.

Misli.com 3. Lig'in 9. haftası yapılan bugün oynanan 21 karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde 3 grubun liderleri 9. haftanın sonunda ilk sıradaki yerini korurken, 2. Grup'ta Nazilli Belediyespor, Ağrı 1970'e deplasmanda 1-0 mağlup olarak zirvedeki yerini kaybetti.

2. Grubun yeni lideri Karaman Belediyespor ile 1-1 berabere kalan İskenderun FK oldu.

Ligin 4. Grubunda Esenler Erokspor-Isparta 32, Yalovaspor-Altındağspor, Arhavispor-Batman Petrolspor maçları ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

Ligde 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

OGBMAYAvPuan
1.DİYARBEKİR SPOR A.Ş.9711113822
2.BUCASPOR 192896121881019
3.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR9522107317
4.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR95131512316
5.BELEDİYE DERİNCE SPOR9351107314
6.FATSA BELEDİYESPOR942398114
7.ARTVİN HOPASPOR94141416-213
8.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ840488012
9.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR8323108211
10.OFSPOR A.Ş.73221211111
11.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR932479-211
12.KIZILCABÖLÜKSPOR92341112-19
13.PAYASSPOR92341011-19
14.ANTALYA KEMERSPOR9135814-66
15.1877 ALEMDAĞ SPOR9135817-96
16.MANİSASPOR9036515-103

2. Grup:

OGBMAYAvPuan
1.İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ9522128417
2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR95132071316
3.CEYHAN SPOR94321617-115
4.FETHİYESPOR8422127514
5.ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş.8422108214
6.AĞRI 1970 SPOR841367-113
7.MARDİN FOSFAT SPOR9333139412
8.BELEDİYE KÜTAHYASPOR8332128412
9.KAHTA 02 SPOR9333109112
10.YOMRA SPOR8332109112
11.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.824299010
12.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.9243812-410
13.TEKİRDAĞSPOR9234711-49
14.TOKATSPOR A.Ş.8224616-108
15.HALİDE EDİP ADIVARSPOR814369-37
16.KARAMAN BELEDİYESPOR81341012-26
17.YOZGATSPOR 1959 FK9135615-96

3. Grup:

OGBMAYAvPuan
1.SOMASPOR86201541120
2.İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ95401321119
3.KARŞIYAKA8530146818
4.ÇATALCASPOR8521158717
5.ŞİLE YILDIZSPOR94411411316
6.ESENLER EROKSPOR8413107313
7.BATMAN PETROL SPOR A.Ş.841387113
8.ÇARŞAMBASPOR8332116512
9.ISPARTA 32 SPOR7322117411
10.ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ9234811-39
11.GÖLCÜKSPOR922548-48
12.ALTINDAĞ SPOR721438-57
13.ERBAASPOR8215410-67
14.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ8215611-54
15.ARHAVİ SPOR6114512-74
16.CİZRE SPOR8035517-123
17.YALOVASPOR8026617-112
4. Grup:

OGBMAYAvPuan
1.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR743082615
2.1954 KELKİT BELEDİYESPOR9504118315
3.52 ORDUSPOR FK9351158714
4.ADIYAMAN 1954 SPOR742195414
5.BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş.74121881013
6.BURSA YILDIRIM SPOR8413116513
7.MODAFEN741295413
8.DÜZCE SPOR7331108212
9.ALANYA KESTELSPOR83231313011
10.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR8242711-410
11.BERGAMA BELEDİYESPOR62318719
12.SİLİVRİSPOR9144716-97
13.MUĞLASPOR8134610-46
14.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR6132411-76
15.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR7124714-75
16.SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR9126512-75
17.KOZAN SPOR FK611459-44

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

İlgili Haberler

Misli.com 3. Lig: Gölcükspor: 0 Erbaaspor: 1
Misli.com 3. Lig: Gölcükspor: 0 Erbaaspor: 1
TFF 3. Lig: Somaspor: 3 Çarşambaspor: 0
TFF 3. Lig: Somaspor: 3 Çarşambaspor: 0
2.Lig: Kocaelispor: 0 Sancaktepe Futbol Kulübü: 1
2.Lig: Kocaelispor: 0 Sancaktepe Futbol Kulübü: 1
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem İlham Aliyev Kamala Harris Cevdet Yılmaz Mustafa Şentop Nikol Paşinyan
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Timur Selçuk Mustafa Topaloğlu
Spor Samatta Arda Turan Samet Aybaba Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Kasım Yangın Antalya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm - Isparta
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 16:38:32. #1.14#
title