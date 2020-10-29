Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
29.10.2020 21:39 | Son Güncelleme: 29.10.2020 21:42
Misli.com 3. Lig'in 6. haftası yapılan 2 karşılaşmayla tamamlandı.
Misli.com 3. Lig'in 6. haftası yapılan 2 karşılaşmayla tamamlandı.
1. Grup'ta Diyarbekirspor sahasında Kızılcabölükspor'u 2-1, 3. Grup'ta da İçel İdmanyurdu evinde Elazığ Karakoçan FK'yı 1-0 yendi.
Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta Bucaspor 1928, 2. Grup'ta Yomraspor, 3. Grup'ta Karşıyaka, 4. Grup'ta da Adıyaman 1954 liderliğini sürdürdü.
Ligde 6. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|BUCASPOR 1928
|6
|5
|0
|1
|13
|4
|9
|15
|2
|DİYARBEKİRSPOR
|6
|5
|0
|1
|9
|3
|6
|15
|3
|ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|6
|4
|2
|0
|9
|5
|4
|14
|4
|FATSA BELEDİYESPOR
|6
|4
|0
|2
|8
|5
|3
|12
|5
|ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ
|6
|4
|0
|2
|8
|6
|2
|12
|6
|BELEDİYE DERİNCESPOR
|6
|2
|3
|1
|7
|5
|2
|9
|7
|EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR
|6
|3
|0
|3
|8
|9
|-1
|9
|8
|OFSPOR
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|8
|9
|MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|5
|2
|1
|2
|8
|6
|2
|7
|10
|KIZILCABÖLÜKSPOR
|6
|2
|1
|3
|9
|9
|0
|7
|11
|ARTVİN HOPASPOR
|6
|2
|1
|3
|8
|10
|-2
|7
|12
|1877 ALEMDAĞ SPOR
|6
|1
|2
|3
|4
|9
|-5
|5
|13
|KEMERSPOR 2003
|6
|1
|1
|4
|6
|10
|-4
|4
|14
|NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|6
|1
|1
|4
|4
|8
|-4
|4
|15
|PAYASSPOR
|6
|1
|1
|4
|3
|7
|-4
|4
|16
|MANİSASPOR
|6
|0
|1
|5
|4
|13
|-9
|1
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|YOMRASPOR
|5
|3
|2
|0
|8
|4
|4
|11
|2
|ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI
|6
|3
|2
|1
|8
|6
|2
|11
|3
|NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|6
|3
|1
|2
|14
|5
|9
|10
|4
|FETHİYESPOR
|6
|3
|1
|2
|9
|5
|4
|10
|5
|İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ
|5
|3
|1
|1
|6
|5
|1
|10
|6
|CEYHAN SPOR
|6
|3
|1
|2
|10
|13
|-3
|10
|7
|KAHTA 02 SPOR
|6
|2
|2
|2
|7
|5
|2
|8
|8
|TEKİRDAĞSPOR
|6
|2
|2
|2
|6
|8
|-2
|8
|9
|MARDİN FOSFAT SPOR
|6
|2
|1
|3
|9
|6
|3
|7
|10
|AĞRI 1970 SPOR
|5
|2
|1
|2
|4
|6
|-2
|7
|11
|DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|6
|1
|3
|2
|5
|7
|-2
|6
|12
|BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|5
|1
|2
|2
|7
|7
|0
|5
|13
|BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR
|5
|1
|2
|2
|4
|6
|-2
|5
|14
|HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|5
|1
|2
|2
|4
|6
|-2
|5
|15
|YOZGATSPOR 1959 FK
|6
|1
|2
|3
|5
|10
|-5
|5
|16
|TOKATSPOR
|5
|1
|2
|2
|3
|9
|-6
|5
|17
|KARAMAN BELEDİYESPOR
|5
|1
|1
|3
|7
|8
|-1
|4
3. Grup:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|KARŞIYAKA
|6
|5
|1
|0
|13
|5
|8
|16
|2
|İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ
|6
|4
|2
|0
|9
|1
|8
|14
|3
|SOMASPOR
|6
|4
|2
|0
|10
|4
|6
|14
|4
|ÇATALCASPOR
|5
|4
|0
|1
|11
|6
|5
|12
|5
|BATMAN PETROL SPOR
|6
|4
|0
|2
|8
|5
|3
|12
|6
|ÇARŞAMBASPOR
|6
|3
|2
|1
|11
|3
|8
|11
|7
|ISPARTA 32 SPOR
|6
|2
|2
|2
|9
|7
|2
|8
|8
|ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|9
|ESENLER EROKSPOR
|6
|2
|1
|3
|6
|6
|0
|7
|10
|ŞİLE YILDIZSPOR
|6
|1
|4
|1
|5
|6
|-1
|7
|11
|GÖLCÜKSPOR
|6
|1
|2
|3
|3
|5
|-2
|5
|12
|ERBAASPOR
|5
|1
|1
|3
|3
|6
|-3
|4
|13
|ARHAVİ SPOR
|5
|1
|1
|3
|5
|10
|-5
|4
|14
|ALTINDAĞ SPOR
|5
|1
|1
|3
|2
|7
|-5
|4
|15
|YALOVASPOR
|6
|0
|2
|4
|5
|12
|-7
|2
|16
|CİZRE SPOR
|5
|0
|1
|4
|3
|14
|-11
|1
|17
|OSMANİYESPOR
|5
|1
|0
|4
|3
|9
|-6
|0
4. Grup:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|ADIYAMAN 1954 SPOR
|6
|4
|2
|0
|9
|4
|5
|14
|2
|68 AKSARAY BELEDİYE SPOR
|5
|4
|1
|0
|7
|1
|6
|13
|3
|52 ORDUSPOR FK
|6
|3
|2
|1
|13
|6
|7
|11
|4
|MODAFEN
|5
|3
|1
|1
|7
|3
|4
|10
|5
|BAYRAMPAŞA SPOR
|3
|3
|0
|0
|12
|3
|9
|9
|6
|BURSA YILDIRIM SPOR
|5
|3
|0
|2
|6
|2
|4
|9
|7
|DÜZCE SPOR
|5
|2
|3
|0
|9
|6
|3
|9
|8
|1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|6
|3
|0
|3
|6
|5
|1
|9
|9
|BERGAMA BELEDİYESPOR
|5
|2
|2
|1
|7
|6
|1
|8
|10
|ALANYA KESTELSPOR
|6
|2
|2
|2
|10
|10
|0
|8
|11
|SİLİVRİSPOR
|6
|1
|2
|3
|5
|12
|-7
|5
|12
|KOZAN SPOR FK
|6
|1
|1
|4
|5
|9
|-4
|4
|13
|KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR
|6
|1
|1
|4
|6
|13
|-7
|4
|14
|KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR
|4
|1
|1
|2
|2
|9
|-7
|4
|15
|SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR
|4
|0
|3
|1
|3
|6
|-3
|3
|16
|MUĞLASPOR
|6
|0
|2
|4
|3
|8
|-5
|2
|17
|SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR
|6
|0
|1
|5
|2
|9
|-7
|1
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar
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