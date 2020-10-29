Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

29.10.2020 21:39 | Son Güncelleme: 29.10.2020 21:42
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Misli.com 3. Lig'in 6. haftası yapılan 2 karşılaşmayla tamamlandı.

Misli.com 3. Lig'in 6. haftası yapılan 2 karşılaşmayla tamamlandı.

1. Grup'ta Diyarbekirspor sahasında Kızılcabölükspor'u 2-1, 3. Grup'ta da İçel İdmanyurdu evinde Elazığ Karakoçan FK'yı 1-0 yendi.

Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta Bucaspor 1928, 2. Grup'ta Yomraspor, 3. Grup'ta Karşıyaka, 4. Grup'ta da Adıyaman 1954 liderliğini sürdürdü.

Ligde 6. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

TakımOGBMAYAVP
1BUCASPOR 19286501134915
2DİYARBEKİRSPOR650193615
3ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR642095414
4FATSA BELEDİYESPOR640285312
5ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ640286212
6BELEDİYE DERİNCESPOR62317529
7EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR630389-19
8OFSPOR52218718
9MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR52128627
10KIZILCABÖLÜKSPOR62139907
11ARTVİN HOPASPOR6213810-27
121877 ALEMDAĞ SPOR612349-55
13KEMERSPOR 20036114610-44
14NEVŞEHİR BELEDİYESPOR611448-44
15PAYASSPOR611437-44
16MANİSASPOR6015413-91
2. Grup:

TakımOGBMAYAVP
1YOMRASPOR532084411
2ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI632186211
3NAZİLLİ BELEDİYESPOR6312145910
4FETHİYESPOR631295410
5İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ531165110
6CEYHAN SPOR63121013-310
7KAHTA 02 SPOR62227528
8TEKİRDAĞSPOR622268-28
9MARDİN FOSFAT SPOR62139637
10AĞRI 1970 SPOR521246-27
11DARICA GENÇLERBİRLİĞİ613257-26
12BELEDİYE KÜTAHYASPOR51227705
13BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR512246-25
14HALİDE EDİP ADIVARSPOR512246-25
15YOZGATSPOR 1959 FK6123510-55
16TOKATSPOR512239-65
17KARAMAN BELEDİYESPOR511378-14

3. Grup:

TakımOGBMAYAVP
1KARŞIYAKA6510135816
2İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ642091814
3SOMASPOR6420104614
4ÇATALCASPOR5401116512
5BATMAN PETROL SPOR640285312
6ÇARŞAMBASPOR6321113811
7ISPARTA 32 SPOR62229728
8ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ62226608
9ESENLER EROKSPOR62136607
10ŞİLE YILDIZSPOR614156-17
11GÖLCÜKSPOR612335-25
12ERBAASPOR511336-34
13ARHAVİ SPOR5113510-54
14ALTINDAĞ SPOR511327-54
15YALOVASPOR6024512-72
16CİZRE SPOR5014314-111
17OSMANİYESPOR 510439-60
Not: Osmaniyespor'un 3 puanı silinmiştir.

4. Grup:

TakımOGBMAYAVP
1ADIYAMAN 1954 SPOR642094514
268 AKSARAY BELEDİYE SPOR541071613
352 ORDUSPOR FK6321136711
4MODAFEN531173410
5BAYRAMPAŞA SPOR330012399
6BURSA YILDIRIM SPOR53026249
7DÜZCE SPOR52309639
81954 KELKİT BELEDİYESPOR63036519
9BERGAMA BELEDİYESPOR52217618
10ALANYA KESTELSPOR6222101008
11SİLİVRİSPOR6123512-75
12KOZAN SPOR FK611459-44
13KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR6114613-74
14KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR411229-74
15SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR403136-33
16MUĞLASPOR602438-52
17SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR601529-71

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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