Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
11.10.2020 21:29 | Son Güncelleme: 11.10.2020 21:32
Futbolda Misli.com 3. Lig'de 4. hafta maçlarının ardından 4 grupta da liderler değişti.
Futbolda Misli.com 3. Lig'de 4. hafta maçlarının ardından 4 grupta da liderler değişti.
Tamamlanan 4. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Tekirdağspor, 3. Grup'ta İçel İdmanyurdu, 4. Grup'ta ise Modafen liderliği devraldı.
Ligde gruplarda 4. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:
1. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.DİYARBEKİRSPOR
|4
|3
|0
|1
|6
|2
|4
|9
|2.BUCASPOR 1928
|4
|3
|0
|1
|6
|3
|3
|9
|3.FATSA BELEDİYESPOR
|4
|3
|0
|1
|6
|3
|3
|9
|4.ÇANKAYA FK
|4
|3
|0
|1
|7
|5
|2
|9
|5.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|4
|2
|2
|0
|5
|3
|2
|8
|6.BELEDİYE DERİNCESPOR
|4
|2
|1
|1
|5
|3
|2
|7
|7.OFSPOR
|4
|2
|1
|1
|6
|5
|1
|7
|8.KIZILCABÖLÜKSPOR
|4
|2
|0
|2
|6
|5
|1
|6
|9.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR
|4
|2
|0
|2
|6
|7
|-1
|6
|10.ARTVİN HOPASPOR
|4
|2
|0
|2
|4
|5
|-1
|6
|11.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|4
|1
|1
|2
|5
|4
|1
|4
|12.PAYASSPOR
|4
|1
|1
|2
|3
|5
|-2
|4
|13.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|4
|1
|0
|3
|4
|7
|-3
|3
|14.1877 ALEMDAĞSPOR
|4
|0
|2
|2
|2
|7
|-5
|2
|15.MANİSASPOR
|4
|0
|1
|3
|2
|5
|-3
|1
|16.KEMERSPOR 2003
|4
|0
|1
|3
|3
|7
|-4
|1
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TEKİRDAĞSPOR
|4
|2
|2
|0
|6
|3
|3
|8
|2.YOMRASPOR
|4
|2
|2
|0
|6
|3
|3
|8
|3.İSKENDERUN FK
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|4.ÇENGELKÖY
|4
|2
|1
|1
|4
|3
|1
|7
|5.CEYHAN SPOR
|4
|2
|1
|1
|5
|8
|-3
|7
|6.MARDİN FOSFATSPOR
|3
|2
|0
|1
|7
|1
|6
|6
|7.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|4
|2
|0
|2
|9
|4
|5
|6
|8.FETHİYESPOR
|4
|2
|0
|2
|7
|5
|2
|6
|9.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|5
|10.TOKATSPOR
|4
|1
|2
|1
|3
|8
|-5
|5
|11.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|3
|1
|1
|1
|5
|4
|1
|4
|12.KAHTA 02
|4
|1
|1
|2
|5
|4
|1
|4
|13.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|3
|1
|1
|1
|3
|4
|-1
|4
|14.HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|15.KARAMAN BELEDİYESPOR
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|16.YOZGATSPOR 1959
|4
|0
|1
|3
|2
|8
|-6
|1
|17.AĞRI 1970
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
3. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.İÇEL İDMANYURDU
|4
|3
|1
|0
|8
|1
|7
|10
|2.KARŞIYAKA
|4
|3
|1
|0
|7
|4
|3
|10
|3.SOMASPOR
|4
|3
|1
|0
|5
|2
|3
|10
|4.BATMAN PETROLSPOR
|4
|3
|0
|1
|7
|4
|3
|9
|5.ÇARŞAMBASPOR
|4
|2
|2
|0
|5
|1
|4
|8
|6.ÇATALCASPOR
|2
|2
|0
|0
|7
|2
|5
|6
|7.ŞİLE YILDIZSPOR
|4
|1
|3
|0
|4
|3
|1
|6
|8.ELAZIĞ KARAKOÇAN
|4
|1
|2
|1
|5
|5
|0
|5
|9.ARHAVİSPOR
|4
|1
|1
|2
|5
|5
|0
|4
|10.ALTINDAĞSPOR
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|11.GÖLCÜKSPOR
|4
|1
|0
|3
|3
|5
|-2
|3
|12.ISPARTA 32
|4
|0
|2
|2
|3
|6
|-3
|2
|13.YALOVASPOR
|4
|0
|2
|2
|5
|10
|-5
|2
|14.ESENLER EROKSPOR
|4
|0
|1
|3
|2
|5
|-3
|1
|15.ERBAASPOR
|4
|0
|1
|3
|1
|6
|-5
|1
|16.OSMANİYESPOR FK
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
|17.CİZRE SPOR
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
Not: Osmaniyespor'un 3 puanı silinmiştir.
4. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MODAFEN
|4
|3
|0
|1
|7
|3
|4
|9
|2.DÜZCESPOR
|4
|2
|2
|0
|7
|4
|3
|8
|3.ALANYA KESTELSPOR
|4
|2
|2
|0
|7
|5
|2
|8
|4.ADIYAMAN 1954
|4
|2
|2
|0
|5
|3
|2
|8
|5.68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|4
|7
|6.52 ORDUSPOR FK
|4
|2
|1
|1
|8
|6
|2
|7
|7.BAYRAMPAŞA
|2
|2
|0
|0
|8
|0
|8
|6
|8.BURSA YILDIRIMSPOR
|4
|2
|0
|2
|5
|2
|3
|6
|9.1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|4
|2
|0
|2
|4
|4
|0
|6
|10.KOZANSPOR
|4
|1
|1
|2
|5
|6
|-1
|4
|11.BERGAMA BELEDİYESPOR
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|12.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR
|4
|1
|0
|3
|5
|9
|-4
|3
|13.SİLİVRİSPOR
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|14.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|15.MUĞLASPOR
|4
|0
|1
|3
|2
|6
|-4
|1
|16.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|4
|0
|1
|3
|1
|5
|-4
|1
|17.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|2
|0
|1
|1
|1
|8
|-7
|1
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay
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