Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

11.10.2020 21:29 | Son Güncelleme: 11.10.2020 21:32
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Futbolda Misli.com 3. Lig'de 4. hafta maçlarının ardından 4 grupta da liderler değişti.

Futbolda Misli.com 3. Lig'de 4. hafta maçlarının ardından 4 grupta da liderler değişti.

Tamamlanan 4. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Tekirdağspor, 3. Grup'ta İçel İdmanyurdu, 4. Grup'ta ise Modafen liderliği devraldı.

Ligde gruplarda 4. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:

1. Grup

OGBMAYAVP
1.DİYARBEKİRSPOR43016249
2.BUCASPOR 192843016339
3.FATSA BELEDİYESPOR43016339
4.ÇANKAYA FK43017529
5.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR42205328
6.BELEDİYE DERİNCESPOR42115327
7.OFSPOR 42116517
8.KIZILCABÖLÜKSPOR42026516
9.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR420267-16
10.ARTVİN HOPASPOR420245-16
11.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR41125414
12.PAYASSPOR411235-24
13.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR410347-33
14.1877 ALEMDAĞSPOR402227-52
15.MANİSASPOR401325-31
16.KEMERSPOR 2003401337-41
- 2. Grup

OGBMAYAVP
1.TEKİRDAĞSPOR42206338
2.YOMRASPOR42206338
3.İSKENDERUN FK32104137
4.ÇENGELKÖY42114317
5.CEYHAN SPOR421158-37
6.MARDİN FOSFATSPOR32017166
7.NAZİLLİ BELEDİYESPOR42029456
8.FETHİYESPOR42027526
9.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ41214405
10.TOKATSPOR412138-55
11.BELEDİYE KÜTAHYASPOR31115414
12.KAHTA 0241125414
13.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR311134-14
14.HALİDE EDİP ADIVARSPOR310224-23
15.KARAMAN BELEDİYESPOR301225-31
16.YOZGATSPOR 1959401328-61
17.AĞRI 1970 200216-50

3. Grup

OGBMAYAVP
1.İÇEL İDMANYURDU 431081710
2.KARŞIYAKA431074310
3.SOMASPOR431052310
4.BATMAN PETROLSPOR43017439
5.ÇARŞAMBASPOR42205148
6.ÇATALCASPOR22007256
7.ŞİLE YILDIZSPOR41304316
8.ELAZIĞ KARAKOÇAN41215505
9.ARHAVİSPOR41125504
10.ALTINDAĞSPOR31112204
11.GÖLCÜKSPOR410335-23
12.ISPARTA 32 402236-32
13.YALOVASPOR4022510-52
14.ESENLER EROKSPOR401325-31
15.ERBAASPOR401316-51
16.OSMANİYESPOR FK310225-30
17.CİZRE SPOR200205-50

Not: Osmaniyespor'un 3 puanı silinmiştir.

4. Grup

OGBMAYAVP
1.MODAFEN43017349
2.DÜZCESPOR42207438
3.ALANYA KESTELSPOR42207528
4.ADIYAMAN 195442205328
5.68 AKSARAY BELEDİYESPOR32105147
6.52 ORDUSPOR FK42118627
7.BAYRAMPAŞA 22008086
8.BURSA YILDIRIMSPOR42025236
9.1954 KELKİT BELEDİYESPOR42024406
10.KOZANSPOR 411256-14
11.BERGAMA BELEDİYESPOR311124-24
12.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR410359-43
13.SİLİVRİSPOR402247-32
14.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 201114-31
15.MUĞLASPOR401326-41
16.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR401315-41
17.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR201118-71

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Şevval Sam Ata Demirer Serdar Ortaç Merve Boluğur
Spor Can Bartu Vitor Hugo Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Hatay İzmir Bakan Belen
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 21:46:52. #1.14#
title