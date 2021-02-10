Futbol: Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta görünüm
10.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:42
Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 20. hafta maçları tamamlandı.
Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 20. hafta maçları tamamlandı.
Deplasmanda Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile 1-1 berabere kalan 1954 Kelkit Belediyespor, puanını 36'ya çıkardı ve liderliğe yükseldi.
Grupta 20. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|19
|11
|3
|5
|24
|15
|9
|36
|2.BURSA YILDIRIMSPOR
|19
|10
|5
|4
|26
|13
|13
|35
|3.DÜZCESPOR
|19
|10
|5
|4
|29
|21
|8
|35
|4.68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|18
|10
|4
|4
|22
|11
|11
|34
|5.ADIYAMAN 1954
|19
|8
|10
|1
|21
|12
|9
|34
|6.BAYRAMPAŞA
|18
|8
|5
|5
|31
|20
|11
|29
|7.52 ORDUSPOR
|19
|5
|11
|3
|25
|17
|8
|26
|8.ALANYA KESTELSPOR
|19
|6
|7
|6
|23
|21
|2
|25
|9.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR
|19
|6
|5
|8
|27
|31
|-4
|23
|10.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|19
|5
|7
|7
|25
|28
|-3
|22
|11.BERGAMA BELEDİYESPOR
|18
|5
|7
|6
|18
|23
|-5
|22
|12.SİLİVRİSPOR
|19
|5
|7
|7
|18
|24
|-6
|22
|13.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|19
|5
|7
|7
|15
|27
|-12
|22
|14.KOZANSPOR
|19
|4
|8
|7
|13
|16
|-3
|20
|15.MODAFEN
|19
|4
|5
|10
|15
|25
|-10
|17
|16.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|19
|4
|3
|12
|12
|26
|-14
|15
|17.MUĞLASPOR
|19
|1
|7
|11
|11
|25
|-14
|10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan
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