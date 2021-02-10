Futbol: Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta görünüm
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Futbol: Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta görünüm

10.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:42
Futbol: Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta görünüm

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 20. hafta maçları tamamlandı.

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 20. hafta maçları tamamlandı.

Deplasmanda Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile 1-1 berabere kalan 1954 Kelkit Belediyespor, puanını 36'ya çıkardı ve liderliğe yükseldi.

Grupta 20. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.1954 KELKİT BELEDİYESPOR1911352415936
2.BURSA YILDIRIMSPOR19105426131335
3.DÜZCESPOR1910542921835
4.68 AKSARAY BELEDİYESPOR18104422111134
5.ADIYAMAN 19541981012112934
6.BAYRAMPAŞA1885531201129
7.52 ORDUSPOR1951132517826
8.ALANYA KESTELSPOR196762321225
9.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR196582731-423
10.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR195772528-322
11.BERGAMA BELEDİYESPOR185761823-522
12.SİLİVRİSPOR195771824-622
13.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ195771527-1222
14.KOZANSPOR194871316-320
15.MODAFEN1945101525-1017
16.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR1943121226-1415
17.MUĞLASPOR1917111125-1410

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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