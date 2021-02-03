Futbol: Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta görünüm
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Futbol: Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta görünüm

03.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:01
Futbol: Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta görünüm

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 19. hafta maçları tamamlandı.

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 19. hafta maçları tamamlandı.

Konuk ettiği Kozanspor'u 1-0 yenen Düzcespor, puanını 35'e çıkardı ve averajla liderliğe yükseldi.

Grupta 19. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.DÜZCESPOR18105329191035
2.1954 KELKİT BELEDİYESPOR1811252314935
3.68 AKSARAY BELEDİYESPOR17103422111133
4.BURSA YILDIRIMSPOR1895424131132
5.ADIYAMAN 19541871011912731
6.BAYRAMPAŞA1775528181026
7.52 ORDUSPOR1851032517825
8.ALANYA KESTELSPOR186662321224
9.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR185762325-222
10.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR186482630-422
11.BERGAMA BELEDİYESPOR185761823-522
12.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ185761525-1022
13.SİLİVRİSPOR185671824-621
14.KOZANSPOR184771316-319
15.MODAFEN1844101525-1016
16.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR1842121125-1414
17.MUĞLASPOR1816111024-149

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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