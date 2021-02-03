Futbol: Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta görünüm
03.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:01
Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 19. hafta maçları tamamlandı.
Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 19. hafta maçları tamamlandı.
Konuk ettiği Kozanspor'u 1-0 yenen Düzcespor, puanını 35'e çıkardı ve averajla liderliğe yükseldi.
Grupta 19. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.DÜZCESPOR
|18
|10
|5
|3
|29
|19
|10
|35
|2.1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|18
|11
|2
|5
|23
|14
|9
|35
|3.68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|17
|10
|3
|4
|22
|11
|11
|33
|4.BURSA YILDIRIMSPOR
|18
|9
|5
|4
|24
|13
|11
|32
|5.ADIYAMAN 1954
|18
|7
|10
|1
|19
|12
|7
|31
|6.BAYRAMPAŞA
|17
|7
|5
|5
|28
|18
|10
|26
|7.52 ORDUSPOR
|18
|5
|10
|3
|25
|17
|8
|25
|8.ALANYA KESTELSPOR
|18
|6
|6
|6
|23
|21
|2
|24
|9.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|18
|5
|7
|6
|23
|25
|-2
|22
|10.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR
|18
|6
|4
|8
|26
|30
|-4
|22
|11.BERGAMA BELEDİYESPOR
|18
|5
|7
|6
|18
|23
|-5
|22
|12.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|18
|5
|7
|6
|15
|25
|-10
|22
|13.SİLİVRİSPOR
|18
|5
|6
|7
|18
|24
|-6
|21
|14.KOZANSPOR
|18
|4
|7
|7
|13
|16
|-3
|19
|15.MODAFEN
|18
|4
|4
|10
|15
|25
|-10
|16
|16.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|18
|4
|2
|12
|11
|25
|-14
|14
|17.MUĞLASPOR
|18
|1
|6
|11
|10
|24
|-14
|9
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan
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