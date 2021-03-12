Futbol: Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta görünüm
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Futbol: Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta görünüm

12.03.2021 16:31 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:41
Futbol: Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta görünüm

Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta 25. hafta müsabakalarının ardından Belediye Kütahyaspor, 50 puanla liderliğini devam ettirdi.

Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta 25. hafta müsabakalarının ardından Belediye Kütahyaspor, 50 puanla liderliğini devam ettirdi.

2. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.BELEDİYE KÜTAHYASPOR23155343202350
2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR24135645212444
3.FETHİYESPOR23135544202444
4.YOMRASPOR2310853124738
5.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ2481152320335
6.CEYHANSPOR249873744-735
7.İSKENDERUN 24104102733-634
8.MARDİN FOSFATSPOR248972523233
9.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR2371063526931
10.KAHTA 02 SPOR2461172925429
11.HALİDE EDİP ADIVARSPOR2351262430-627
12.AĞRI 1970 SPOR2375111630-1426
13.KARAMAN BELEDİYESPOR2351083033-325
14.ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR2467112732-525
15.TEKİRDAĞSPOR2441192834-623
16.TOKATSPOR 2356121743-2621
17.YOZGATSPOR 19592427151740-2313

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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