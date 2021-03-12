Futbol: Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta görünüm
12.03.2021 16:31 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:41
Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta 25. hafta müsabakalarının ardından Belediye Kütahyaspor, 50 puanla liderliğini devam ettirdi.
Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta 25. hafta müsabakalarının ardından Belediye Kütahyaspor, 50 puanla liderliğini devam ettirdi.
2. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|23
|15
|5
|3
|43
|20
|23
|50
|2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|24
|13
|5
|6
|45
|21
|24
|44
|3.FETHİYESPOR
|23
|13
|5
|5
|44
|20
|24
|44
|4.YOMRASPOR
|23
|10
|8
|5
|31
|24
|7
|38
|5.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|24
|8
|11
|5
|23
|20
|3
|35
|6.CEYHANSPOR
|24
|9
|8
|7
|37
|44
|-7
|35
|7.İSKENDERUN
|24
|10
|4
|10
|27
|33
|-6
|34
|8.MARDİN FOSFATSPOR
|24
|8
|9
|7
|25
|23
|2
|33
|9.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|23
|7
|10
|6
|35
|26
|9
|31
|10.KAHTA 02 SPOR
|24
|6
|11
|7
|29
|25
|4
|29
|11.HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|23
|5
|12
|6
|24
|30
|-6
|27
|12.AĞRI 1970 SPOR
|23
|7
|5
|11
|16
|30
|-14
|26
|13.KARAMAN BELEDİYESPOR
|23
|5
|10
|8
|30
|33
|-3
|25
|14.ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR
|24
|6
|7
|11
|27
|32
|-5
|25
|15.TEKİRDAĞSPOR
|24
|4
|11
|9
|28
|34
|-6
|23
|16.TOKATSPOR
|23
|5
|6
|12
|17
|43
|-26
|21
|17.YOZGATSPOR 1959
|24
|2
|7
|15
|17
|40
|-23
|13
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan
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