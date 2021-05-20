Misli.com 3. Lig'de Play-off final maçlarının programı açıklandı

Misli.com 2. Lig'e yükselecek son 2 takımın belirleneceği Misli.com 3. Lig play-off final karşılaşmalarının oynanacağı yer ve maç programı belli oldu.

Misli.com 2. Lig'e yükselecek son 2 takımın belirleneceği Misli.com 3. Lig play-off final karşılaşmalarının oynanacağı yer ve maç programı belli oldu.

Bucaspor 1928 ile İskenderun arasında oynanacak 1-2. Grup play-off finali 24 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de İstanbul Necmi Kadıoğlu Stadı'nda, Isparta 32 ile Bursa Yıldırımspor arasındaki 3-4. Grup play-off finali ise aynı gün ve saatte Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı