Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

Futbol: Misli.com 3. Lig
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Misli.com 3. Lig'de play-off yarı final rövanş karşılaşmaları yapılan 2 maçla sona erdi.

Misli.com 3. Lig'de play-off yarı final rövanş karşılaşmaları yapılan 2 maçla sona erdi.

Misli.com 2. Lig'e çıkacak son 2 takımın belirleneceği play-off'larda yarı final etabı sona erdi ve finalistler belli oldu.

İlk maçta deplasmanda Malatya Yeşiilyurt Belediyespor'u 2-1 yenen Bucaspor 1928, sahasındaki maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve finale çıktı.

Esenler Erokspor, 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında Isparta 32'yi konuk etti. Müsabakayı 2-1 kazanan konuk takım adını finale yazdırdı.

Bu sonuçların ardından finalde Bucaspor 1928-İskenderun ve Isparta 32-Bursa Yıldırımspor eşleşmeleri oluştu. Tek maç üzerinden tarafsız sahada oynanacak final maçlarını kazanan ekip, 2. Lig'e yükselecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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