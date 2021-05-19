Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

Futbol: Misli.com 3. Lig
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Misli.com 3. Lig play-off yarı finalinde 2 rövanş maçı oynandı.

Misli.com 3. Lig play-off yarı finalinde 2 rövanş maçı oynandı.

İskenderun, Fethiyespor'u 1-0 yenerken, Bursa Yıldırımspor da 68 Aksaray Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından İskenderun ve Bursa Yıldırımspor finale çıktı.

Yarı finalin diğer ayağındaki sonuçların ardından 4 finalist belli olacak. Oynanacak 2 final maçının ardından 2. Lig'e çıkacak son takımlar da belirlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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