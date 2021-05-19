Futbol: Misli.com 3. Lig
Misli.com 3. Lig play-off yarı finalinde 2 rövanş maçı oynandı.
Misli.com 3. Lig play-off yarı finalinde 2 rövanş maçı oynandı.
İskenderun, Fethiyespor'u 1-0 yenerken, Bursa Yıldırımspor da 68 Aksaray Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
Bu sonuçların ardından İskenderun ve Bursa Yıldırımspor finale çıktı.
Yarı finalin diğer ayağındaki sonuçların ardından 4 finalist belli olacak. Oynanacak 2 final maçının ardından 2. Lig'e çıkacak son takımlar da belirlenecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay