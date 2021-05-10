Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

Futbol: Misli.com 3. Lig
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Spor

Misli.com 3. Lig play-off çeyrek finali rövanş müsabakasında Yomraspor'a 1-0 mağlup olan Fethiyespor, yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Misli.com 3. Lig play-off çeyrek finali rövanş müsabakasında Yomraspor'a 1-0 mağlup olan Fethiyespor, yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında Yomrasporlu Doğukan Öksüz'ün ceza sahasından vuruşunda top, ağlarla buluştu: 0-1

53. dakikada, Muhammet Enes Doğan'ın kırmızı kart görmesi sonucu Yomraspor 10 kişi kaldı.

Karşılaşma, Yomraspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Çeyrek finalin ilk karşılaşmasında Yomraspor'u 2-1 mağlup eden Fethiyespor, yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Müsabakanın ardından Fethiyesporlu oyuncular büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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