Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

Futbol: Misli.com 3. Lig
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Futbolda Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta 30'uncu, 2, 3 ve 4'üncü Grup'ta ise 34. hafta mücadeleleri gerçekleştirildi.

Futbolda Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta 30'uncu, 2, 3 ve 4'üncü Grup'ta ise 34. hafta mücadeleleri gerçekleştirildi.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Kızılcabölükspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-1

Nevşehir Belediyespor-Çankaya: 1-2

Artvin Hopaspor-Fatsa Belediyespor: 1-0

1877 Alemdağ-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 0-0

Bucaspor 1928-Antalya Kemerspor: 3-0

Manisaspor-Ofspor: 1-2

Arnavutköy Belediyespor-Diyarbekir: 0-0

Belediye Derincespor-Payasspor: (Konuk takımın maça çıkmaması nedeniyle oynanmadı)

Not: Belediye Derincespor-Payasspor maçı, ligden düşmesi daha önce kesinleşen konuk takımın sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmadı. Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

2. Grup

İskenderun-Belediye Kütahyaspor: 2-1

Mardin Fosfatspor-Halide Edip Adıvarspor: 1-3

Kahta 02-Tokatspor: 4-0

Ceyhanspor-Ağrı 1970: 1-4

Fethiyespor-Atlas Maden Çengelköyspor: 6-2

Yomraspor-Nazilli Belediyespor: 0-1

Büyükçekmece Tepecikspor-Darıca Gençlerbirliği: 2-1

Karaman Belediyespor-Yozgatspor 1959: 5-0

3. Grup

Erbaaspor-Karşıyaka: 1-1

Osmaniyespor-Batman Petrolspor: 3-1

Altındağspor-İçel İdmanyurdu: 7-2

Yalovaspor-Cizrespor: 0-0

Elazığ Karakoçan-Çatalcaspor: 2-1

Gölcükspor-Arhavispor: 5-2

Esenler Erokspor-Çarşambaspor: 1-3

Isparta 32-Somasapor: 3-1

4. Grup

1954 Kelkit Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 1-3

Sultanbeyli Belediyespor-Bergama Belediyespor: 0-0

52 Orduspor-Modafen: 1-1

Düzcespor-Kırıkkale Büyük Anadolu: 1-1

Alanya Kestelspor-Muğlaspor: 2-2

Bursa Yıldırımspor-Kozanspor: 1-2

Karbel Karaköprü Belediyespor-Dila Gıda Adıyaman 1954: 3-1

Bayrampaşaspor-Silivrispor: 3-0

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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