Futbol: Misli.com 3. Lig
Futbolda Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta 30'uncu, 2, 3 ve 4'üncü Grup'ta ise 34. hafta mücadeleleri gerçekleştirildi.
Futbolda Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta 30'uncu, 2, 3 ve 4'üncü Grup'ta ise 34. hafta mücadeleleri gerçekleştirildi.
Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Kızılcabölükspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-1
Nevşehir Belediyespor-Çankaya: 1-2
Artvin Hopaspor-Fatsa Belediyespor: 1-0
1877 Alemdağ-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 0-0
Bucaspor 1928-Antalya Kemerspor: 3-0
Manisaspor-Ofspor: 1-2
Arnavutköy Belediyespor-Diyarbekir: 0-0
Belediye Derincespor-Payasspor: (Konuk takımın maça çıkmaması nedeniyle oynanmadı)
Not: Belediye Derincespor-Payasspor maçı, ligden düşmesi daha önce kesinleşen konuk takımın sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmadı. Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.
2. Grup
İskenderun-Belediye Kütahyaspor: 2-1
Mardin Fosfatspor-Halide Edip Adıvarspor: 1-3
Kahta 02-Tokatspor: 4-0
Ceyhanspor-Ağrı 1970: 1-4
Fethiyespor-Atlas Maden Çengelköyspor: 6-2
Yomraspor-Nazilli Belediyespor: 0-1
Büyükçekmece Tepecikspor-Darıca Gençlerbirliği: 2-1
Karaman Belediyespor-Yozgatspor 1959: 5-0
3. Grup
Erbaaspor-Karşıyaka: 1-1
Osmaniyespor-Batman Petrolspor: 3-1
Altındağspor-İçel İdmanyurdu: 7-2
Yalovaspor-Cizrespor: 0-0
Elazığ Karakoçan-Çatalcaspor: 2-1
Gölcükspor-Arhavispor: 5-2
Esenler Erokspor-Çarşambaspor: 1-3
Isparta 32-Somasapor: 3-1
4. Grup
1954 Kelkit Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 1-3
Sultanbeyli Belediyespor-Bergama Belediyespor: 0-0
52 Orduspor-Modafen: 1-1
Düzcespor-Kırıkkale Büyük Anadolu: 1-1
Alanya Kestelspor-Muğlaspor: 2-2
Bursa Yıldırımspor-Kozanspor: 1-2
Karbel Karaköprü Belediyespor-Dila Gıda Adıyaman 1954: 3-1
Bayrampaşaspor-Silivrispor: 3-0
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür